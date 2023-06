“Hai să ne-ntâlnim sâmbătă seară“ – 24 iunie, la Palatul  „Tinerimea Română”

„Hai să ne-ntâlnim sâmbătă seară - Preludiu Interbelic” la Palatul Tinerimea Română, propune o experiență imersivă, o parte din foaierele dar și sala de spectacole ale acestei clădiri istorice - construită exact în perioada interbelică, între 1924 și 1927 - devenind prilej de expoziție vizuală și sonoră. Regia și scenografia acestul concert-expoziție îi aparţin lui Mihai Lungeanu, regizorul a peste 70 de spectacole la Teatrul Național Radiofonic. A fost regizor la Teatrul Nottara, profesor asociat la UNATC – Bucureştiși profesor asociat al U.A.T.- Târgu-Mureş, dar este și fiul cunoscutului interpret și actor al perioadei interbelice, Constantin Lungeanu.

,,Fiecare încăpere va avea un anumit specific muzical și expozițional inedit. Ne-am gândit ca foaierul Palatului Tinerimea Română să găzduiască o expoziție a partenerilor noștri Muzeului Național Tehnic, muzeu ce îngrijește și pune la dispoziția publicului vizitator diverse mașinării, biciclete, obiecte și machete din epoca respectivă. De asemenea, foaierul mare va găzdui și o fono-expozție cu viniluri și partituri din epocă. Cea de-a doua încăpere este gândită asemenea unui foto-cabinet și reprezintă un modul muzeal, parte a Muzeului ,,Micul Paris”, alături de care oamenii se pot fotografia imersându-se astfel în atmosfera interbelică înaintea concertului efectiv. Cea de-a treia încăpere este în mod evident, sala mare de concerte a Palatului, locul unde se va desfășura un concert spectacol, ce va ilustra muzical și vizual muzica de tango, foxtrot și muzică de inspirație folclorică din perioada interbelică în aranjamentele maestrului Ioan Dobrinescu, cu titluri precum: Ionel, Ionelule, Coșarul, Sanie cu zurgălăi, Pentru tine am făcut nebunii, Trurli, etc. Iar fiindcă muzica și dansul erau de nedespărțit în perioada respectivă, perechea de dansatori coordonată de coregrafa Elena Duicu va impersona cum nu se poate mai bine patima și trăirile perioadei interbelice. Amfitrionul și cel ce semnează viziunea regizorală și scenografică a acestui spectacol este maestrul Mihai Lungeanu, un regizor ce nu are nevoie de prezentări dar despre care nu mulți știu că este fiul celui care a lansat celebra melodie ,,Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară”, actorul de musical, teatru și film Constantin Lungeanu”, declară Andrei Stănculescu.

