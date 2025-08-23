ICR invită tinerii muzicieni să participe la selecția anuală pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene – EUYO

Începând cu anul 2010, participarea muzicienilor români la EUYO este sprijinită de Institutul Cultural Român. Până în prezent, peste 20 de instrumentiști din România au luat parte la stagiile de formare EUYO, în cadrul parteneriatului cu ICR. Anul acesta vor avea loc pentru prima dată audiții la Cluj-Napoca, organizate cu sprijinul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Despre EUYO:

EUYO reunește anual cei mai talentați tineri muzicieni din statele membre ale Uniunii Europene, oferindu-le o experiență profesională de excepție în săli de concert de prestigiu și sub îndrumarea unor artiști de renume internațional. Dezvoltarea tehnicii interpretative la cel mai înalt nivel, experiența marilor săli de concert, întâlnirea cu cei mai buni profesori îi pregătesc pentru o carieră internațională de succes. Peste 90% dintre foștii membri activează astăzi în cele mai importante orchestre europene. Pentru cele aproximativ 120 de locuri din orchestră se organizează anual audiții în fiecare ţară. De asemenea, EUYO are o listă de rezerve de aproximativ 200 de muzicieni, care au şansa să cânte în orchestră în timpul anului.

EUYO oferă și oportunitatea obținerii unor rezidențe, acces la unele dintre cele mai mari săli de concerte din Europa, granturi pentru muzica de cameră în scopul proiectării propriilor idei, precum și posibilitatea de a accesa EUYO Frontrunners, program de învățare online gratuit, având patru direcții principale: Include, Perform, Share și Sustain. Acesta oferă participanților oportunități de dezvoltare artistică și profesională, axându-se pe teme precum câștigarea audițiilor, programare inovativă și leadership artistic. Programul este destinat să sprijine formarea viitorilor lideri muzicali din Europa.

În acest an, EUYO a susținut un concert extraordinar în Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai 2025, la Castelul Mimi din Bulboaca. Sub bagheta dirijorului Jakub Przybycień, tinerii muzicieni europeni au interpretat lucrări de Enescu, Beethoven și Bartók, marcând un moment de solidaritate europeană și reafirmare a valorilor comune. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova și al Fundației Constantin Mimi.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial al orchestrei: https://euyo.eu