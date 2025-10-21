Începe Festivalul Internațional de Orgă FIO România – Ediția a VIII-a

Organiști de talie internațională vor încânta timp de o săptămână publicul meloman din capitală într-o manifestare cultural-muzicală de excepție. Concertele vor avea loc în trei locații deosebite din centrul orașului nostru: Catedrala romano– catolică Sf. Iosif, Biserica romano-catolică „ Sacré-Cœur” (Biserica Franceză) și Biserica Luterană / Evanghelică C.A. București.

Ediția a VIII-a a Festivalului Internațional de Orgă FIO România are ca invitați organiști și artiști celebri: Jean-Baptiste Dupont – organist concertist și titular al catedralei din Bordeaux; Baptiste-Florian Marle Ouvrard - organistul bisericii Saint Eustache din Paris; Ulrich Walther - organist concertist din Austria, profesor la Univeristatea de Muzică din Graz Austria; Domenico Severin (Franța/Italia), organistul titular al catedralei St. Etienne de Meaux & Roselyne Quemin din Martinique (laureata a multor premii de interpretare muzicala la saxofon); Pavel Kohout - organist concertist din Rep. Cehă împreună cu Vit Kohout, violonist.

Programul concertelor este următorul:

Vineri, 24.10.2025, ora 20:00 Concert de orgă

Jean Baptiste Dupont - organist concertist și titular al catedralei din Bordeaux,

Program de transcripții muzicale și improvizație

Locație: Catedrala romano-catolică Sf. Iosif, Strada General H. M. Berthelot 19

Duminică, 26.10.2025, ora 20:00 Concert de orgă

Baptiste Florian Marle Ouvrard - organistul bisericii St. Eustache din Paris

Improvizație pe imaginile filmului „Fantoma de la Operă” de Rupert Julian

Locație: Catedrala romano-catolică Sf. Iosif, Strada General H. M. Berthelot 19

Marți, 28.10.2025, ora 20:00 Concert de orgă



Ulrich Walther - organist concertist din Austria, profesor la Universitatea de Muzică din Graz

Program de transcripții și repertoriu muzical universal

Locație: Catedrala romano-catolică Sf. Iosif, Strada General H. M. Berthelot 19

Joi, 30.10.2025, ora 20:00 Concert de orgă & saxofon

Domenico Severin – Franța/Italia (orgă)

Roselyne Quemin – Martinique (saxofon)

Repertoriu muzical clasic universal

Locație: Biserica romano-catolică „Sacré-Cœur” (Biserica Franceză), Str. Căpitan Gheorghe Demetriade 1

Vineri, 31.10.2025, ora 20:00 Concert de orgă & vioară

Bach is Back!

Pavel Kohout – organist concertist din Rep. Cehă

Vit Kohout – violonist

În program, lucrări de J.S.Bach și alți iluștri compozitori

Locație: Biserica Evanghelică C.A. București, Str. Luterană 2

Festivalul este organizat de Asociația Kultur Banat în parteneriat cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de București prin oficiul pentru bunuri culturale ecleziastice și patrimoniu, Angelus TV, Asociația Enarmonia, Biserica Franceză „Sacré-Cœur”, Biserica Evanghelică C.A. București și cu ajutorul sponsorilor Amiq Consulting, Lerida International, Osteria Primăverii, Rifco Trading, Les Grands Chais de France.