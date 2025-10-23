Jon Bon Jovi, din nou pe scenă, după complicata operație la coardele vocale

Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru concerte la Madison Square Garden din New York, înainte ca formaţia americană să se îndrepte spre Regatul Unit şi Irlanda pentru a susţine acolo primele sale concerte de după anul 2019, inclusiv unul pe stadionul Wembley din Londra.



"Există multă bucurie în acest anunţ - bucuria că putem împărtăşi aceste seri împreună cu fanii noştri minunaţi şi bucuria că trupa poate fi împreună", a declarat Jon Bon Jovi într-un comunicat. "Am vorbit pe larg despre recunoştinţa mea, dar o voi spune din nou, sunt profund recunoscător că fanii şi 'fraţii' mei din trupă au avut răbdare cu mine şi mi-au acordat timpul necesar pentru a mă însănătoşi şi a mă pregăti pentru turneu. Sunt pregătit şi entuziasmat!", a adăugat solistul grupului Bon Jovi.



Trupa Bon Jovi va lansa vineri "Legendary Edition", o variantă a celui de-al 16-lea album de studio al său, "Forever" (2024), care conţine piese reinterpretate de unii dintre cei mai importanţi artişti ai zilelor noastre, precum Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne şi alţii.

Sursa: AGERPRES