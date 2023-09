Mari tineri artiști, la Focșani. De la membrii ansamblului Violoncellissimo și pianistul Cătălin Răducanu, la Orchestra Academiei Santa Cecilia din Roma. Festivalul Classic for Teens revine cu ediția a IV-a, între 20 şi 28 Septembrie 2023

Pe scena sa vor urca muzicienii cunoscutului ansamblu Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu și ai Orchestrei de cameră a prestigiosului Conservator Santa Cecilia din Italia, sub bagheta dirijorului Biagio Micciula. Muzicieni din 9 țări, Austria, Franța, Italia, Republica Moldova, Ucraina, Korea, China și România vor oferi publicului focșănean un regal muzical de excepție.

Întregul festival, bazat pe o intensă cooperare culturală internațională aduce împreună artiști și muzicieni de renume internaţional. Publicul de toate vârstele se va bucura de concertele oferite de: pianista Adela Liculescu (Austria), pianiștii Filippo Tenisci (Italia), pianistul Cătălin Răducanu (România), Daniele Terribile (Italia), Michele Chinellato (Italia), flautistul Matei Ioachimescu (Austria), percuționista Irina Rădulescu - marimba (România), Andrei Duță vibrafon (România), acordeonistul Ghenadie Rotari (Rep. Moldova/ Italia),violonistul Gian Paolo Arena și pianista Chiara Di Francesco (Italia), Da Hyun Kang, soprana (Korea) și Wang Shijie, tenor (China).

Principalele instituţii culturale ale municipiului Focşani, Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia şi Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, dar şi alte spaţii emblematice din oraş, vor găzdui evenimentele acestui proiect dedicat tinerilor interpreţi de muzică clasică, realizat cu susținerea Consiliului Județean Vrancea.

Deja un reper cultural de tradiţie al zonei, festival cu vocaţie internaţională, Classic for Teens aduce arta și muzica clasică mai aproape de publicul tânăr, mai aproape de cei care au mai mare nevoie de ea. În mod deosebit în acest an, Classic for Teens aduce împreună nume sonore din spaţiul cultural românesc și internațional.

Aflat la intersecția zonei culturale cu zonele educaţională și socială, festivalul urmarește ceea ce şi-a propus de la început, educarea publicului tânăr pentru consumul cultural, dezvoltarea abilităţilor creative ale acestuia, dar și dezvoltarea educației artistice specializate. Tinerii din Focșani, dar și cei din București, Buzău, Bacău, Constanța, se vor bucura de masterclassurile gratuite susținute de Lea Pavarini – pian (profesor Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma), Adela Liculescu - pian ( Austria), Matei Ioachimescu - flaut (Austria), Ghenadie Rotari – acordeon (Rep. Moldova/Italia/Germania), Alexandra Cherciu – compoziție (Romania), Emanuela Salucci - canto (Profesor Conservatorul de Muzică S. Cecilia din Roma), Irina Radulescu- marimba/percuție ( România).

Conferințele ținute de maestrul Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București, maestrul Roberto Giuliani, director al Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma pe tema didactica muzicală, la care se adaugă cursul Veronicăi Costache, trainer de wellbeing, Life & Business Reset Consultant ( Anglia ) vor completa programul încărcat al acestei ediții.

În urma colaborării cu Muzeul Național George Enescu din București, Classic for Teens va prezenta expoziția „George Enescu și copiii minune”– dedicată violonistului, compozitorului și dirijorului George Enescu, realizată de dr. Adina Sibianu, despre marele nostru muzician și câțiva dintre copiii extrem de talentați pe care acesta i-a susținut de-a lungul carierei lor, ajutându-i să se afirme. Publicul va afla cu această ocazie lucruri interesante despre Dinu Lipatti, Yehudi Menuhin, Mihai Constantinescu, Mândru Katz, Lola Bobescu, Radu Mihail și Valentin Gheorghiu.

Rezultat al unei formule de producție artistică interdisciplinară, situându-se la intersecția dintre arte – muzica - educaţie, Classic for Teens este un eveniment a cărui diversitate se regăseşte atât în îmbinarea între muzică, arte vizuale şi educație prin tipul de evenimente – concerte de muzică clasică, expoziții și conferințe, masterclass de perfecționare muzicală, cât şi în cele 9 ţări din care vin artiștii invitaţi.

În același timp, această nouă ediție își propune să spargă la modul demonstrativ barierele culturale, sociale și etnice dintre stilurile muzicale, fenomen care separă cel mai mult oamenii din punct de vedere social, mai mult chiar decât standing-ul financiar.

Acest festival de muzică clasică, aflat încă în efervescența creșterii, un minunat fenomen cultural care s-a născut în Focșani din dorința de a schimba și a dărui, a reușit să aducă pe scenele instituțiilor de cultură din oraș, titani ai muzicii clasice, care devin, pentru o scurtă, dar fructuoasă perioada de timp, mentori pentru tânăra generație. Cei aproape 200 de elevi și studenți voluntari, implicați în organizarea și promovarea acestui eveniment de mare anvergură, sunt mărturie la această schimbare de paradigmă.

Cea de-a patra ediție a Classic for Teens - desfășurată sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Italiene în România, al Ambasadei Republicii Moldova în Romania și al Institutului Italian de Cultură din București - este realizată de Asociaţia PropatriaVOX din Focșani, cu susținerea Consiliului Județean Vrancea și al autorităților locale din Municipiul Focşani, în colaborare cu Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, Colegiul Național Dinu Lipatti din București, Asociația culturală româno-italiană Propatria (Roma), Asociaţia pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Pro Contemporania din București, Muzeul Național George Enescu din București, Rotary Varana, Liceul de Arte Gh.Tattarescu din Focșani, Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia și Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia din Focșani, Studioul de balet pentru copii și tineret al Operei Naționale București, Colegiul Național Unirea din Focșani, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Episcopia Romano-Catolică Iași, Collavini Art, Ansamblul Tara Vrancei.

Evenimentele organizate în cadrul celei de-a patra ediții a Classic for Teens vor fi prezentate de actorii Sorin Frâncu și Daria Maria Boboc.

PROGRAM

20 SEPTEMBRIE 2023, ora 11:00: conferința de presă, Sala mare a Consiliului Județean Vrancea

20 SEPTEMBRIE 2023, ora 17:00: inaugurarea expoziției George Enescu, promotor al copiilor minune in colaborare cu Muzeului Național George Enescu din București

Locație: Teatrul Mr. Gh. Pastia

20 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00: deschiderea oficiala a Festivalului cu concertul susținut de ansamblul cameral Violoncellissimo, condus de maestrul Marin Cazacu

Locație: Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia

21 SEPTEMBRIE 2023, ore 19:00 - Un artist, un pian şi un ţambal - Clasic, jazz, folclor Spectacol-concert sustinut de pianistul Cătălin Răducanu (România)

Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

22 SEPTEMBRIE 2023, ora 17:00 – conferință pe tema Dezvoltare personală, susținută de

Veronica Costache, trainer de welbeing, Life & Business Reset Consultant ( Anglia ), Locație: Galeriile de Arta

22 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00: Recital de pian susținut de Adela Liculescu (Austria)

Locație: Teatrul Mr. Gh. Pastia

23 SEPTEMBRIE 2023, ora 17:00: Spectacol de balet susținut de corpul de balet al Studioului de balet pentru copii și tineret al Operei Naționale București, condus de Magda Rovinescu, ex-prima balerina a ONB

Locație: Teatrul Mr. Gh. Pastia

23 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00: LEGENDS, concert de flaut, marimba si vibrafon, susținut de Matei Ioachimescu (Austria), Irina Rădulescu si Andrei Duță (Romania).

Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

24 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00: Recital susținut de acordeonistul Ghenadie Rotari (Rep. Moldova/ Italia).

Locație: Biserica romano-catolică

25 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00 Recital de pian susținut de Filippo Tenisci (Italia)

Locație: Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia

26 SEPTEMBRIE 2023, ora 17:00: Conferință Daniel Jinga – Manager Opera Națională București.

Locație: Galeriile de Artă

26 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00 Concert sustinut de orchestra de Cameră a Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma, Dirijor Biaggio Micciula. Solisti: Da Hyun Kang, soprana (Korea) si Wang Shijie, Tenor (China)

Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

27 SEPTEMBRIE 2023, ora 11:00 matinée - Recital de pian Michele Chinellato

Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

27 SEPTEMBRIE 2023, ora 14:00 Recital de pian susținut de Filippo Tenisci (Italia)

Locație: Sala de concerte a Colegiului National Dinu Lipatti, Bucuresti

27 SEPTEMBRIE 2023, ora 17:00: conferință pe tema Didactica muzicala susținută de Maestrul Roberto Giuliani- Italia, director Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma

Locație: Galeriile de Arta

27 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00: Concert de pian si vioara, susținut de Gian Paolo Arena, vioara si Chiara Di Francesco, pian, studenți ai Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

28 SEPTEMBRIE 2023, ora 11:00 matinée - Recital de pian Daniele Terribile

Locație: Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia

28 SEPTEMBRIE 2023, ora 19:00- Concert Mozart cu Orchestra de Cameră a Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma, Dirijor Biaggio Micciula. Solisti: Da Hyun Kang, soprana (Korea) si Wang Shijie, Tenor (China)

Locație: Teatrul Mr. Gh. Pastia

MASTERCLASS: