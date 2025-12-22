Maria Coman surprinde esența Crăciunului: „Vreau să trăiesc așa”, o poveste muzicală desprinsă din filmul „Împăratul Împăraților”

Clipul include imagini din animația ce poată fi urmărită acum în cinematografele din România, atât în varianta subtitrată, cât și în varianta dublată, precum și imagini dintr-un concert susținut de Maria Coman în care a prezentat în premieră această piesă pe care a adaptat-o în limba română.



Piesa originală pe care spectatorii o pot auzi la vizionarea filmului THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR se numește “Live Like That” și este compusă și interpretată de celebra actriță Kristin Chenoweth, deținătoare a unor importante premii Emmy și Tony.



Piesa în limba română poate fi ascultată aici: https://youtu.be/U9d9c-skVKI

Maria Coman interpretează, în varianta în limba română, trei roluri (Catherine Dickens, Fecioara Maria și Îngerul) care în varianta originală sunt jucate de actrița Uma Thurman.

Căldura și talentul Mariei Coman, o artistă completă care a dus muzica bizantină și românească pretutindeni, de la Viena la Paris, de la Ierusalim la Patras, a cântat în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 în grădinile Palatului Versailles și a susținut numeroase concerte impresionante pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii, imprimă piesei „Vreau să trăiesc așa” un mesaj de iubire, lumină și bunătate ce își propune să aducă bucurie în sufletele tuturor ascultătorilor, transformând-o într-un imn al speranței de sărbători.

THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR este cea mai populară animație cu temă biblică. Filmul inspirat de cartea scrisă de Charles Dickens, publicată postum, „The Life of Our Lord”/„Viața Domnului nostru” (publicată în România de Humanitas) propune o călătorie în universul credinței, văzută prin ochii unui copil, și ne invită să redescoperim puterea specială a speranței și a iubirii.

Distribuit de Light Distribution și August Film, THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR, este o animație semnată de regizorul și scenaristul coreean Seong-Ho Jang, ce are în distribuția de voci în limba engleză nume mari ale cinematografiei mondiale: Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Forest Whitaker, Sir Ben Kingsley, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, James Arnold Taylor, Jim Cummings, Mick Wingert, alături de mulți alți actori.

Dublajul în limba română a fost realizat de Creative Lab Studios.

Din distribuția de voci din România fac parte: Alecsandru Dunaev, Ionuț Grama, Maria Coman, Virgil Aioanei, Mihai Morar, Silviu Mircescu, Mircea Drâmbăreanu, Ilie Frasinescu, Elias Ferkin, Tomi Cristin și mulți alții.

THE KING OF KINGS/ ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR a intrat în cinematografe pe 12 decembrie, iar programul proiecțiilor este disponibil pe site-ul August Film:

Mai multe detalii despre proiecțiile filmului - pe pagina de Facebook precum și pe pagina de Instagram August Film, pe canalul de YouTube Light Distribution și pe paginile de Facebook și Instagram Light Distribution.

Site-uri oficiale: lightdistribution.film, augustfilm.ro.

DESPRE LIGHT DISTRIBUTION

LIGHT DISTRIBUTION este o nouă casă de distribuție dedicată filmelor și proiectelor media inspiraționale, în acord cu valorile creștine precum speranța și iubirea. În 2025, cu ocazia sărbătorilor Pascale, a adus pe marile ecrane din România serialul internațional fenomen „The Chosen”.

DESPRE AUGUST FILM

AUGUST FILM este o casă de distribuție de film de artă, care luat naștere din pasiunea pentru film îmbinată cu dorința de inspira spectatorii să urmărească povești care au potențialul de a face lumea un loc mai bun.

Printre titlurile distribuite se numără „Arhitecții Naturii” (regia Dan Dinu”; „Julie Keeps Quiet” (regia Leonardo van Dijl), „Etern” (regia Ulaa Salim), „Horia” (regia Ana-Maria Comănescu), „Totem” (regia Lila Avilés), „Între Revoluții” (Regia Vlad Petri), „Castelul Crăiței” (regia Liviu Marghidan).





