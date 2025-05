Noi nume în line up-ul ediției aniversare Rocanotherworld.  O ediție de zece (ani) la Iași

Anul acesta, Rocanotherworld aduce publicului său o nouă ediție ghidată de valorile care au consacrat festivalul: #becurious, #bedifferent, #beforothers și anunță următoarele nume confirmate în line up: Bedouin Soundclash [CA], Zdob și Zdub [MD], The Mono Jacks, Partizan, Toulouse Lautrec, Pinholes, The Kryptonite Sparks, E-AN-NA, Cuibul [MD], Claro Que No, Charlie The Rabbit King. Aceștia vor completa line up-ul deja anunțat: Villagers [IE], Vița de Vie, byron & Classix Quartet, Omul cu Șobolani, Dl Goe și Gala [UA]. Alte nume vor completa line up-ul acestei ediții și vor fi publicate în curând.

Abonamentele și biletele pentru ediția din acest an sunt deja disponibile pe site-ul oficial www.rocanotherworld.com, unde vor fi actualizate în mod constant informațiile despre programul ediției și toate noutățile legate de festival. Rocanotherworld își menține angajamentul față de accesibilitate și incluziune, printr-o serie de categorii de bilete concepute pentru a răspunde nevoilor publicului său. Pentru a susține participarea tinerilor la evenimente culturale, elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50% la bilete și abonamente , pe baza unui document doveditor prezentat la intrare. În același spirit, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au acces gratuit , prin completarea unui formular disponibil online. Copiii cu vârsta sub 12 ani pot participa gratuit , însoțiți de un adult posesor de bilet. Abonamentele sunt adaptate diferitelor categorii de public, iar biletele de grup vin cu prețuri avantajoase pentru cei care aleg să participe împreună. Au fost lansate și biletele pe zile, dedicate celor care doresc să participe doar la anumite activități.

În spiritul #beforothers și încurajând implicarea tinerilor în demersurile cu care rezonează, au debutat și înscrierile pentru voluntari la această ediție Rocanotherworld, iar formularul este disponibil online, pe website-ul festivalului, până pe 30 mai.

Vendorii se pot înscrie pentru participarea în cadrul festivalului completând formularul disponibil online. Sunt așteptați atât furnizori din zona de food, cât și artizani și creativi, iar deadline-ul pentru transmiterea propunerilor este de 30 mai.

Noile nume din line up-ul Rocanotherworld 2025

Sunetul Bedouin Soundclash [CA] este greu de definit și există undeva în „dance-ul global”. Etosul punk/folk mondial – așa îl definește compozitoarea și solista Jay Malinowski: „Am crescut ascultând Clash și Asian Dub Foundation, alături de colecția de discuri ale părinților mei cu Paul Simon și Bob Dylan." Malinowski menționează: „Eroul meu a fost Joe Strummer și am vrut să-l imit când eram tânăr. Mi-a plăcut cum te-a dus Joe într-un loc familiar, dar ciudat. Acolo sper să trăiască muzica noastră.” Cei care au interpretat muzica lui Bedouin sunt o dovadă a acestui lucru, de la superstarul electronic Diplo, la artistul country câștigător al unui Grammy Sturgill Simpson, la laureatul punk-folk al Angliei Frank Turner și salvatorii punk-ska din Los Angeles, The Interrupters. Bedouin Soundclash a făcut turnee în toată lumea și a împărțit scena cu oameni ca No Doubt, Ben Harper, Damian Marley, The Roots, The Interrupters, Gogol Bordello, Bad Brains, Frank Turner și Thievery Corporation, printre mulți alții.

Trupa Zdob și Zdub [MD] este cea mai populară trupă etno-rock din Republica Moldova. Zdob și Zdub combină hardcore-ul și folclorul balcanic într-un mod unic și original. Cu elemente de hip-hop, drum'n'bass, jungle, punk și triluri de fluier sau trompeta tradițională, trupa a creat un crossover muzical inegalabil. Zdob și Zdub îmbină intensitatea urbană cu spiritul rural. Zdob și Zdub au evoluat pe aceeași scenă cu numeroase formații cu renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals, Linkin Park ș.a. Pe parcursul a peste 20 de ani trupa a avut turnee în peste 30 de țări europene, evoluând pe scenele celor mai mari festivaluri din Europa cum ar fi Sziget (Ungaria), Roskilde (Danemarca), Exit (Serbia), Krefelder Folkfest (Germania), Rock For People (Cehia) etc. În 2019 trupa a lansat cel de-al zecelea album, intitulat Bestiarum. Zdob și Zdub au reprezentat Moldova de trei ori la Eurovision, în 2005, 2011 și 2022. În 2022, Zdubii au evoluat pe scena de la Eurovision împreună cu Frații Advahov. Piesa „Trenulețul” le-a adus locul 7 după punctajul total și locul 2 după punctajul oferit de public.

The Mono Jacks s-a format în 2008, avându-l ca fondator pe Doru Trăscău – sufletul acestui proiect, un solist carismatic cunoscut și ca vocea și imaginea trupei grunge AB4 (care a dominat scena rock-ului românesc din anii 2000 și a câștigat premiul MTV European Music Awards în 2003). Albumul de debut, „Now In Stereo”, lansat în 2010, a inclus single-urile de referință „Maria” și „Come Back Girl” și a fost primit cu entuziasm de fani și critici deopotrivă. La scurt timp, spre finalul lui 2011, trupa a lansat EP-ul „Fortunes”, hitul „Gândurile” devenind rapid o piesă de suflet pentru public. De-a lungul anilor, trupa a trecut prin toate fazele posibile - de la schimbări de componență, la pauze și despărțiri, retrageri și reveniri spectaculoase - lansând în tot acest timp piese memorabile precum „Tablou”, „Drumul”, sau „Un Sfert De Secundă”. 2017 a marcat un moment important în evoluția trupei, THE MONO JACKS lansând albumul „Ușor Distorsionat”, într-o formulă nouă și plină de energie: Doru Trăscău (voce, chitară), Andrei Zamfir (chitară), Cristian Chiru (bas) și John Ciurea (tobe). Noua componență a cucerit rapid fanii cu hitul „1000 de DA”, deschizând un nou capitol pentru trupă. THE MONO JACKS a continuat să surprindă, lansând încă două albume de studio – „Gloria” în 2020 și cel mai recent, „Norul Nouă”, în 2023 - și stabilind noi recorduri, cum ar fi vânzarea a 400 de bilete în mai puțin de două minute sau concertul susținut în fața a 50.000 de oameni la Bucharest iMapp - un moment emoționant, ce i-a lăsat în lacrimi de bucurie.

Partizan este un proiect muzical format în 2001 de către Răzvan Moldovan și Artan, doi prieteni încă din copilărie și membri fondatori ai trupei Timpuri Noi la începutul anilor 80. Îmbinând satiră socială cu texte suprarealiste, Partizan se poate încadra cu greu în vreun stil muzical. Ei susțin că sunt o trupă post punk/industrial/rock, însă publicul știe cu siguranță că niciun concert nu seamănă cu altul. Deși a scos doar 2 albume („Am cu ce” - 2002 și „București” - 2003 și un EP („Timpuri Noi” - 2019), trupa se bucură de o audiență foarte activă, dar și pestriță, iar la concertele lor poți vedea reprezentanți ai fiecărei generații. În prezent lucrează la un album nou și promit niște surprize pentru următoarele apariții live.

Toulouse Lautrec: Les ToulouseLautrecs descind din familii aristocrate. Ei au copilărit pe pajiști verzi și întinse în fața castelului și au crescut cu sunetul cornurilor de vânătoare și mirosul parfumurilor de contesă rumenă în obraji. Deși predestinați studiului academic și educației alese, viața i-a aruncat în păturile cele mai cârpite ale societății. Influențați inițial de Rene Pricetau și John Lewis Brown ei și-au găsit drumul în mijlocul boemei rebele. Sunt obișnuiți ai localurilor de noapte, sunt pasionați de femei, absint și opium, scuipă în microfoane, gesticulează pe corzi în cabaret și îmbătați de succes sparg fetele tobelor din localuri și se uită sub crinolinele fetelor.

Pinholes sunt un grup de rock alternativ format în Iași în 2011, adunați sub aceeași obsesie pentru rădăcinile lor moldovenești și estetica est-europeană. Străbat țara în lung și lat de peste 10 ani, convingând oamenii că se poate dansa pe muzică tristă cu ochii închiși. Atrași de metafore și asumați dramatici, Pinholes caută să găsească mijlocul între alternative rock, post rock, post punk și Alexandru Andrieș, Marin Sorescu și Negură Bunget. Undeva în discografia trupei, toate cercurile astea se întâlnesc. Pe parcurs, Pinholes au pus la cale și bazele unei case de discuri - Supersomnic Records, împreună cu Nava Mamă și Fluturi pe Asfalt, prin care au scos și 2 viniluri – ediția de 5 ani Sputnik și Flori de Mucegai Partea 1 (Best of Pinholes).

Exploratori sonici, The Kryptonite Sparks sunt un power-trio incandescent, o combinație eclectică de indie, hard rock și alternative. Influențați de curentele englezești ale anilor 70, la care se adaugă vibe-uri moderne și groove livrat cu determinare, live-ul este mediul în care trupa își dezvăluie întregul potențial - variantele live ale pieselor se împletesc cu visuals și scenografie într-un show complet și engaging.

Din 2015, E-an-na a cucerit scena metalului românesc, devenind rapid una dintre cele mai iubite trupe tinere. După doar doi ani de la debut, au reușit să reprezinte cu succes România la Wacken Metal Battle în 2017, ocupând locul 2. În 2022, au obținut cele mai multe voturi la Eurovision România cu piesa „Malere”, ce a stârnit rapid controverse și a ajuns devenit virală pe Spotify și Youtube. Cu 5 albume lansate în 8 ani, sute de concerte susținute și o reputație pentru spectacole live complexe și pline de energie, E-an-na reușește mereu să cucerească inimile și vocile publicului lor.

Cuibul [MD] – una dintre cele mai emblematice trupe rock din Republica Moldova, și-a sărbătorit peste 30 de ani de activitate revenind la esența sonoră care i-a consacrat. Cu un stil ce combină crossover-ul de chitară cu influențe de grunge, funk și rock, formația își continuă evoluția muzicală. Noul album, Vamos (în traducere din spaniolă, "înainte"), reprezintă o veritabilă antologie a pieselor favorite ale trupei înregistrate de-a lungul timpului. Odată cu lansarea acestui album, rockul românesc capătă o nouă dimensiune. Înregistrat între anii 2022 și 2024 în propriul studio al trupei din Chișinău, albumul conține 13 piese care aduc un omagiu muzicii power-rock, stilul care i-a inspirat și i-a motivat pe membrii formației la începuturile anilor ‘90. Până în prezent, au fost lansate 6 single-uri însoțite de videoclipuri.

Claro Que No este un combo de alt-rock din București, România, care servește un amestec de șmecherii muzicale grele și adevăruri incomode, având în componență membri ai unor trupe și artiști români consacrați, precum byron, Emaa și Valeria Stoica. Trupa a intrat în scenă în 2024, odată cu lansarea primelor patru single-uri, atrăgând rapid atenția prin propriul lor stil de dance rock, care amintește de atitudinea unor trupe ca Queens of the Stone Age, Muse sau Royal Blood, dar care își trage influențe și din electronică și R&B.Primul lor EP, „We Couldn't Settle On One” (2025), adună rezultatele primului an de muncă în studio și oferă un preview al direcției în care se îndreaptă combo-ul bucureștean, pe măsură ce lucrează la primul lor album de lungă durată.

Charlie The Rabbit King este un actor adevărat în industria muzicală. Ca DJ și producător, are talentul de a crea ritmuri electrizante și peisaje sonore fascinante care mențin publicul în picioare. Este, de asemenea, un iscusit prezentator radio, cu o ureche fină pentru muzică și o personalitate carismatică ce îl face un personaj natural pe undele radio. Pe lângă talentele sale de DJ și prezentator radio, The Rabbit King este și proprietarul unei case de discuri muzicale de succes. Are ochi pentru talente și o pasiune pentru descoperirea de noi artiști și și-a transformat casa de discuri într-o forță respectată și influentă în industrie. Abilitățile TRK nu se opresc aici, el are și experiență ca promotor, organizând nenumărate evenimente și spectacole care au reunit fanii pentru a experimenta bucuriile muzicii live. A fost, de asemenea, fost membru al trupei NOPAME, unde și-a perfecționat abilitățile de muzician și interpret. Dar, cea mai mare realizare a lui The Rabbit King este probabil rolul său de co-fondator al trupei GOLAN. Încă de la început, a fost forța motrice din spatele trupei, folosindu-și creativitatea și pasiunea pentru a crea un sunet cu adevărat unic și captivant. Trupa Golan a devenit una dintre cele mai respectate și iubite trupe din industrie, iar contribuțiile trupei The Rabbit King au fost esențiale în succesul lor.

Cea de-a noua ediție a festivalului Rocanotherworld a avut loc între 20 și 23 iunie 2024 la Iași. Reuniți de cele trei valori ale festivalului, #becurious, #bedifferent și #beforothers, cei peste 18.000 de participanți s-au bucurat de concerte, jocuri educative, activități recreative, dezbateri, instalații artistice și multe alte experiențe.