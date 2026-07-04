Mii de fani și măsuri de securitate fără precedent la nunta lui Taylor Swift din New York

UPDATE: Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden din New York, într-o ceremonie de amploare descrisă de presa americană drept comparabilă cu o nuntă regală.

Evenimentul a stârnit un interes fără precedent la nivel internațional, atât prin amploarea organizării, cât și prin lista extinsă de invitați din lumea divertismentului și a sportului. Printre vedetele prezente s-au numărat Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Hugh Grant, Jason Sudeikis și Ethan Hawke, toate fiind surprinse la intrarea în Madison Square Garden.

Potrivit Sky News, ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler, care are o relație apropiată cu cuplul. Acesta a participat anterior la concerte din turneul „Eras Tour” și la evenimente ale artistei, iar în declarații publice a spus despre Taylor Swift: „Taylor is so damn nice to my family and has always been. My kids have met Taylor a bunch of times over the years, and she's ridiculously nice to them and warm”.

„Când au început să se întâlnească, Doamne, familia mea a spus: Da, uitați cât de bine se potrivesc. El este un gentleman, iar ea se distrează de minune”, a spus Sandler despre relația celor doi.

În cadrul ceremoniei, Austin Swift, fratele artistei, și Jason Kelce, fratele lui Travis Kelce, au avut roluri de cavaleri de onoare principal. Cuplul a fost înconjurat doar de familie și apropiați, fără domnișoare și cavaleri de onoare tradiționali.

Taylor Swift a purtat o rochie Dior Haute Couture, creată de designerul britanic Jonathan Anderson, iar Travis Kelce a optat pentru un costum al aceleiași case de modă. Artista și-a accesorizat ținuta cu bijuterii Cartier, iar pantofii au fost realizați de designerul francez Christian Louboutin.

Peste 1.000 de invitați au participat la un cocktail organizat înaintea ceremoniei, potrivit sursei citate. Empire State Building a fost iluminat în albastru, ca simbol al tradiției „something blue”, considerat aducător de noroc în ziua nunții.

Cuplul a donat 26 de milioane de dolari către 20 de organizații din Statele Unite, printre care bănci de alimente, programe educaționale și spitale pentru copii. Fondurile au fost direcționate către programe de combatere a foametei, accesul la educație și îngrijirea medicală a copiilor vulnerabili.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului după anunțul logodnei din august anul trecut, transmis într-o postare comună pe Instagram, care a strâns peste 37 de milioane de aprecieri. Mesajul postării a fost: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”.

Știre inițială:

Taylor Swift și Travis Kelce urmează să se căsătorească vineri seară, în New York, la Madison Square Garden (sâmbătă, 4 iulie, ora 00.30, ora României), într-un eveniment care a mobilizat sute de polițiști, a dus la închiderea unor străzi și a atras mii de fani în jurul celebrei arene.

Evenimentul, supranumit de fani „nunta regală a Americii”, este considerat unul dintre cele mai mari momente mondene din ultimii ani. Taylor Swift, una dintre cele mai populare artiste din lume, și Travis Kelce, jucător al echipei Kansas City Chiefs din liga profesionistă de fotbal american (NFL), cu care a câștigat de trei ori Super Bowl-ul, formează un cuplu din 2023, iar relația lor este intens urmărită de presa internațională.

Potrivit Al Jazeera, la eveniment sunt așteptați aproximativ 1.000 de invitați, iar festivitățile au debutat joi seară cu o cină de repetiție.

Alegerea Madison Square Garden poate părea neobișnuită pentru o nuntă, însă celebra arenă multifuncțională din New York oferă un nivel ridicat de securitate și intimitate. Intrările securizate, ferestrele puține și posibilitatea de a controla accesul permit protejarea invitaților de fotografi și de mulțimea de curioși din exterior.

Printre vedetele aflate deja la New York pentru eveniment se numără Selena Gomez, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Bradley Cooper și Adam Sandler, iar presa americană scrie că la ceremonie ar urma să participe și numeroși jucători din liga profesionistă de fotbal american (NFL). De asemenea, publicațiile de divertisment susțin că legendara cântăreață Stevie Nicks și artistul country Tim McGraw ar putea susține momente artistice în timpul petrecerii.

Autoritățile din New York au instituit măsuri speciale de securitate. Zona din jurul Madison Square Garden este împrejmuită cu garduri și corturi pentru protejarea intimității invitaților, iar participanții ar fi semnat acorduri de confidențialitate și nu vor avea voie să folosească telefoanele mobile în timpul evenimentului. Aproximativ 100 de polițiști au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii.

Zona din jurul Madison Square Garden este animată de câteva zile de entuziasmul fanilor lui Taylor Swift. Una dintre fanele prezente la arenă a declarat pentru sursa citată că „a crescut cu Taylor Swift”, iar faptul că acum și-a găsit iubirea inspiră atât de multe femei”.

O altă admiratoare a povestit că a zburat împreună cu două prietene din statul Arkansas „doar pentru a sărbători nunta lui Taylor și a o felicita pentru ziua ei cea mare”, ilustrând impactul pe care artista îl are asupra fanilor săi.

Taylor Swift este una dintre cele mai influente artiste ale ultimului deceniu. Turneul său mondial The Eras Tour a stabilit recorduri de încasări și a avut un impact economic atât de mare asupra orașelor-gazdă încât presa americană a introdus termenul „Swiftonomics” („economia generată de Taylor Swift”), folosit pentru a descrie efectele economice ale concertelor sale.

Nunta are loc într-un weekend deja foarte aglomerat pentru New York, marcat de festivitățile dedicate Zilei Independenței Statelor Unite și de meciuri din Cupa Mondială de fotbal, ceea ce a dus la restricții de circulație și la nemulțumirea unor comercianți din zonă, care spun că afacerile lor sunt afectate de măsurile de securitate.

(sursa: Mediafax)