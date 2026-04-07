Programul educațional SoNoRo Interferențe, la 20 de ani, celebrat la Institutul Cultural Român

Conferința s-a desfășurat cu participarea domnului Liviu Jicman, președintele ICR, a domnului Răzvan Popovici, cofondator al programului și al platformei culturale SoNoRo, a pianistului Ioan-Dragoș Dimitriu, Director de Dezvoltare și Inovație la SoNoRo și fost bursier, a pianistei Cristiana Mihart, alumnă SoNoRo Interferențe, precum și a violistului Alexandru Spînu, fost bursier al programului și student la Universitatea de Arte din Berlin.

Expoziția organizată în Sala Mare a ICR, care a găzduit conferința de presă, marchează astfel o dublă aniversare: 20 de ani de la lansarea programului Translation and Publication Support (TPS), dedicat editurilor străine interesate să publice autori români, și 20 de ani ai programului SoNoRo Interferențe, fiind expuse volume din domeniul muzical despre marii compozitori români, apărute la Editura ICR.

Programul educațional SoNoRo Interferențe, unul dintre puținele programe din lume care oferă o bursă integrală, a format încă de la început noi generații de muzicieni, selectând unii dintre cei mai talentați tineri din România. Prin intermediul mentoratului susținut de artiști internaționali, profesori ai universităților din Viena, Berlin, Londra și Paris, în cei 19 de ani de existență au fost oferite peste 600 de burse tinerilor muzicieni cu vârsta între 14 și 30 de ani, care au studiat în cadrul unor workshopuri intensive și care s-au finalizat cu două concerte publice împreună cu maeștrii lor. La ediția nr. 20, cea din acest an aniversar, au fost selectați 40 de bursieri care vor studia în trei workshopuri programate la Casa Internațională a Artiștilor din Bușteni (3-9 aprilie), la Portul Cultural Cetate, din județul Dolj (8-14 iunie) și la Palazzo Ricci din Montepulciano, Italia (5-11 octombrie).

Cursurile de muzică de cameră și instrument solo se desfășoară atât pentru instrumentele pian, vioară, violă și violoncel, cât și pentru canto.

„SoNoRo Interferențe a fost, de-a lungul timpului, și continuă să fie un cadru de întâlnire între artiști, în care oportunitățile se transformă în colaborări solide, dincolo de scena festivalului. Mă bucur că Institutul Cultural Român este partenerul principal al acestui program și reafirm, fără echivoc, angajamentul nostru pentru continuitatea și dezvoltarea lui. Îi felicit pe bursierii pe care îi vedem astăzi evoluând pe scene importante, precum și echipa SoNoRo pentru consecvența și profesionalismul de care a dat dovadă, în special în atragerea de resurse private. Într-un context în care vorbim frecvent despre necesitatea parteneriatului public-privat, acest program este un exemplu concret de bună practică. Sprijinul Institutului Cultural Român este dublat de aprecierea pentru eforturile de a diversifica sursele de finanțare, oferind astfel unui număr tot mai mare de tineri artiști șansa pe care, în urmă cu ani, nu o aveau. Este o inițiativă care reflectă responsabilitatea organizatorilor față de viitoarea generație și creează un spațiu valoros de formare și interacțiune cu muzicieni consacrați din întreaga lume.” – a declarat Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român

„În urmă cu 20 de ani am creat programul SoNoRo Interferențe, în semn de admirație și respect pentru profesorii care ne-au format. Ne-am dorit să dăm mai departe ceea ce am primit și să dezvoltăm un program educațional prestigios, care a suscitat de-a lungul anilor un interes constant din partea tinerilor muzicieni români. Suntem mândri că am reușit încă de la început să aducem profesori care predau la academii prestigioase din Europa și muzicieni renumiți în întreaga lume, care și-au luat rolul în serios și i-au îndrumat pe tineri cu tact și măiestrie. Astăzi, cursanții noștri sunt membri ai unor orchestre extraordinare, au devenit profesori universitari și sunt soliști pe marile scene ale lumii.

Le adresăm mulțumiri deosebite partenerilor implicați în desfășurarea primului workshop din acest an – Institutul Cultural Român, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Primăria Capitalei, Casa Internațională a Artiștilor din Bușteni și KIA – și tuturor partenerilor media. Sprijinul fiecăruia este foarte valoros pentru continuitatea programului nostru educațional și reprezintă o șansă acordată cu generozitate fiecărui tânăr muzician care participă la workshopul SoNoRo Interferențe.” – a declarat Răzvan Popovici, inițiatorul programului.

Primul workshop îi va avea ca maeștri pe Alissa Margulis (violonistă și profesoară de vioară la Academia Regală din Saline), Christoph Wyneken (violonist și dirijor, profesor la Academia de Muzică din Freiburg), Răzvan Popovici (violist și profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers), Diana Ketler (pianistă și profesoară de pian la Academia Regală de Muzică din Marea Britanie și la Haute École de Musique din Geneva, Elveția) și Pauls Putnins (cântăreț internațional de operă, Marea Britanie).

Bursierii primului workshop SoNoRo Interferențe din acest an sunt următorii: violoniștii Horațiu-Adrian Marian (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca), Clémence Cozighian (Koninklijk Conservatorium Den Haag, Olanda) și Polina Cibotari (Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău); violistele Inga Godea (Conservatorul Regal din Anvers, Belgia) și Elena Luana Mera Marcu (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca); violonceliștii Patrick Farcaș (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca) și Tudor Ionescu (Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara); pianiștii Radu Liviu Croitoru (Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București) și Alexandru-Ștefan Plăcintă (Royal Conservatoire of Scotland) și interpreții Maria Ene (Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București), Bianca Georgiana Manole (Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti), Maria Cazacu (Universitatea Națională de Muzică din București) și Cezar Baltag (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca).

Bursierii vor susține la finalul workshopului, împreună cu profesorii lor, două concerte: miercuri, 8 aprilie, ora 19:00, în Salonul Casei Internaționale a Artiștilor din Bușteni, și joi, 9 aprilie, ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni | Sala Mare, în București. În programul concertelor, lucrări de Ludwig van Beethoven, Ernest Chausson, Robert Schumann, Franz Schubert, Ralph Vaughan Williams, Wolfgang Amadeus Mozart și Antonín Dvořák.

Accesul la concerte este liber, iar la concertul de la ARCUB este necesară rezervarea locului pe site-ul Eventbook.

SoNoRo Interferenţe, programul educativ al Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, a luat naştere în România în anul 2007 şi de atunci s-a extins şi în alte ţări europene, precum Italia (Arezzo şi Montepulciano), Ucraina (Kiev), Germania (Bad Endorf, Neuwied și Traunstein) și Belgia (Conservatorul Regal din Antwerpen). Printre locurile în care workshopurile SoNoRo Interferențe s-au desfășurat în România, de-a lungul timpului, se numără: Portul Cultural Cetate, Casa Internațională a Artiștilor din Bușteni, reședința Băncii Naționale de la Păltiniș și Palatul Cantacuzino din Bușteni. Mulţi dintre câștigătorii burselor au obținut rezultate remarcabile şi studiază în cadrul unor instituţii prestigioase de muzică din Londra, Berlin, Viena, Zürich, Hamburg şi Bucureşti. Câțiva dintre bursieri au participat la concursuri importante din întreaga lume și au obținut rezultate remarcabile, câteva exemple în acest sens fiind reușitele lui Andrei Ioniță – Premiul I la secţiunea Violoncel a Concursului „P.I.Ceaikovski” din Moscova (2015), a lui Ștefan Cazacu – Premiul al III-lea la secțiunea Violoncel a Concursului Internațional „George Enescu” (ediția 2020-2021), a lui Valentin Șerban – Premiul I la secțiunea Vioară a Concursului Internațional „George Enescu” (2021) sau a Mariei Marica – Premiul I la secţiunea Vioară a Concursului Internaţional „George Enescu” (2022).

Mai multe detalii despre programul de burse SoNoRo Interferențe sunt disponibile pe https://interferente.sonoro.org/.

Platforma culturală SoNoRo: http://www.sonoro.org/

