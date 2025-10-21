Rămas bun, Mircea Tiberian

În luna noiembrie urma să aibă loc turneul aniversar Another Face of Europe – Turneul Tiberian–Dahlgren–Cleaver, o serie de trei concerte la București, Brașov și Bistrița, menită să marcheze cinci decenii de activitate artistică ale lui Mircea Tiberian. Proiectul, susținut de Institutul Cultural Român, Forumul Cultural Austriac și Goethe-Institut București sub egida EUNIC România, își propunea să aducă în atenție felul în care arta sonoră din afara Europei a influențat creația muzicală europeană din ultimul secol – un concept reprezentativ pentru spiritul inovator al lui Mircea Tiberian.

În prezentarea sa despre turneu, Mircea Tiberian nota:

„Ajuns la cinci decenii de activitate artistică, Mircea Tiberian propune un turneu aniversar de trei concerte (Bucureşti, Braşov şi Bistriţa) în colaborare cu doi muzicieni americani Gerald Cleaver si Chris Dahlgren, personalităţi de exceptie cu realizări remarcabile în domeniul jazzului contemporan. Muzica celor trei artişti, cunoscuţi ca inovatori, îşi propune să arunce o lumină asupra modului în care arta sunetelor din afara Europei a schimbat în ultimul secol felul de a face muzică pe bătrânul continent.

Complexitatea poliritmică a evenimentelor, blues-ul, construcţia stratificată a variaţiunilor improvizate, dramaturgia elaborată în colectiv, transa desfăşurărilor temporale numită swing, atenţia şi respectul faţă de contribuţiile individuale, revizuirea conceptului de public, toate acestea au influenţat radical ceea numim Muzica Occidentală. Iată motivele pentru care am propus titlul acestui turneu, referindu-ne desigur, la un peisaj muzical Another face of Europe. Deşi, luând în considerare vremurile tulburi pe care le trăim în ultimii ani, sintagma poate căpăta şi semnificaţii mai largi.”

Mircea Tiberian a fost una dintre cele mai complexe și inovatoare figuri ale scenei de jazz din România. Cu o carieră de peste 50 de ani, a susținut mii de concerte și a înregistrat peste douăzeci de albume, cel mai recent apărut în 2019 sub titlul Looking Forward to the Past. Arta sa îmbina un limbaj armonic sofisticat cu un simț melodic rafinat și o permanentă curiozitate stilistică – de la gospel și rock & roll, până la explorări sonore și muzică contemporană. Fiecare proiect al său purta amprenta unei profunde inteligențe muzicale și a unei căutări autentice, departe de convențiile formale, apropiindu-l de marii inovatori ai jazzului modern.

Profesor, compozitor și eseist, Mircea Tiberian a avut un rol esențial în formarea generațiilor de tineri muzicieni din România, fiind inițiatorul și conducătorul primului departament de jazz și muzică pop din țară, pe care l-a condus timp de peste trei decenii. Prin activitatea sa pedagogică a contribuit decisiv la instituționalizarea jazzului în mediul academic românesc, iar prin creațiile și scrierile sale a lărgit constant granițele acestui gen muzical.

În paralel cu activitatea concertistică, Tiberian a explorat și zona interdisciplinară, semnând spectacole ce îmbinau muzica cu poezia, teatrul și filmul. A publicat volume de eseuri, antologii și lucrări teoretice de referință, printre care Magister musicae în Țara surâsului (2017), Jazz Inside Out – recompensată cu premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România – și Sunetul de Referință și Arca muzicii Occidentale (2024). Opera sa scrisă, asemenea celei muzicale, reflectă o gândire profundă despre rolul artei și al improvizației în cultura contemporană.

EUNIC România transmite condoleanțe familiei, colegilor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și admirat. Dispariția lui Mircea Tiberian lasă un gol imens în cultura română și europeană, dar moștenirea sa artistică, intelectuală și umană va continua să inspire generațiile viitoare.