Romantismul muzical prin excelenţă: dirijorul Christian Badea şi pianistul Barry Douglas, pe scena Filarmonicii „George Enescu”

Barry Douglas, aflat în descendenţa pedagogic-pianistică a lui Liszt, va interpreta Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră. În preambul, Preludiul operei Lohengrin de Richard Wagner zugrăveşte o lume de basm împletită cu legende medievale, pentru ca, după pauză, Simfonia fantastică de Hector Berlioz să ne poarte prin tumultul tipic romantic al protagonistului, un artist care, aspirând spre idealul său feminin, traversează cele mai intense şi mai diverse peisaje interioare, adesea în vis.

Dirijor CHRISTIAN BADEA

Solist BARRY DOUGLAS

Program:

Richard Wagner - Preludiul operei Lohengrin

Franz Liszt - Concertul nr. 1, în mi bemol major, pentru pian şi orchestră, S.124

Hector Berlioz - Simfonia fantastică

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internațional „George Enescu”, a condus, în 2019, Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediția din 2021 a Festivalului a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartok şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), alături de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

BARRY DOUGLAS

Laureat al celor mai prestigioase concursuri internaţionale de pian, pianistul irlandez Barry Douglas a câştigat Premiul I la Concursul Ceaikovski de la Moscova (1986) şi Premiul III la Concursul Van Cliburn din SUA (1985), succese care l-au propulsat într-o carieră strălucită. A concertat ca solist al celor mai importante orchestre din lume, colaborând cu dirijori precum Vladimir Ashkenazy, Colin Davis, Marek Janowski, Lawrence Foster, Mariss Jansons, Kurt Masur, Lorin Maazel, André Previn, Mstistlav Rostropovich, Kurt Sanderling. De asemenea, Barry Douglas susţine frecvent recitaluri camerale; printre cele mai recente se numără apariţiile din Marea Britanie, Olanda, Armenia, Mexic, China, Statele Unite. Este director artistic al Camerata Ireland şi al Festivalului Clandeboye. Discurile sale, realizate în exclusivitate la casa Chandos, se bucură de o foarte călduroasă primire din partea criticii de specialitate. Alături de integrale pentru pian solo de Brahms, Schubert, Ceaikovski, Barry Douglas a realizat aranjamente şi a înregistrat două discuri cu muzică de inspiraţie irlandeză. În 2002, Barry Douglas a primit distincţia Order of the British Empire (OBE) pentru servicii aduse muzicii.