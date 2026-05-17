Scandal la Eurovision 2026: Reacții dure după votul Moldovei pentru România

„Am avut o reacție de șoc”, a spus persoana care a prezentat punctajul.

Juriu versus public

Juriul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim Poloniei, în timp ce România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea specialiștilor de la Chișinău.

Decizia a generat nemulțumiri în rîndul fanilor Eurovision, mai ales în contextul în care la votul publicului din Republica Moldova, România a primit 12 puncte, scrie noi.md.

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat spunând „juriul ne-a surprins” și a mulțumit publicului moldovean pentru susținerea acordată României.

Sursa citată arată că Rita Engleza, cea care a prezentat punctajul juriului Republicii Moldova, a fost șocată când a văzut lista pe care urma să o citească în direct.

„Cînd am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România — 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?”, a declarat ea.

Aceasta a spus că l-a sunat pe directorul Teleradio-Moldova.

„I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta . Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte”, a afirmat ea.

Cum este scuzat juriul din Republica Moldova

Într-o postare pe Facebook, expertul IPRE, Daniel Vodă, spune că Republica Moldova nu a întors spatele României.

„Publicul din Republica Moldova a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a spus acesta, citat de tv8.md.

„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului”, a adăugat acesta.

România a obținut locul 3 în finala Eurovision de sâmbătă, iar Moldova s-a clasat pe locul 8. Finala a fost câștigată de Bulgaria.