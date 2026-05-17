Test de longevitate: 2 abilități simple care arată cât de mult vei trăi

Un studiu amplu a constatat că femeile în vârstă cu o forță musculară mai mare prezentau un risc semnificativ mai scăzut de deces, chiar și după luarea în calcul a nivelului de activitate fizică, a stării de sănătate cardiovasculară și a inflamației.

Rezultatele s-au bazat pe un eșantion de peste 5.000 de femei cu vârste cuprinse între 63 și 99 de ani, arată ScienceDaily.

Abilitățile care pot prezice cât vei trăi

Cercetătorii au urmărit participantele timp de opt ani și au descoperit că femeile cu o forță de prindere mai mare și cu timpi mai rapizi la testul de ridicare de pe scaun aveau șanse mai mari să trăiască mai mult.

Studiul s-a concentrat pe două măsuri simple utilizate frecvent în mediul medical pentru a evalua forța la persoanele în vârstă: forța de prindere și ridicarea de pe scaun.

Pentru testul de ridicare de pe scaun, participantele au efectuat cinci mișcări de ridicare de pe scaun fără ajutor, cât mai repede posibil.

Femeile care au obținut rezultate mai bune la aceste teste au avut rate de mortalitate semnificativ mai scăzute în perioada de urmărire.

Cercetătorii au descoperit că fiecare 7 kilograme suplimentare de forță de prindere au fost asociate cu o reducere medie de 12% a riscului de deces.

Performanța mai rapidă la ridicarea de pe scaun a fost, de asemenea, asociată cu o supraviețuire îmbunătățită, cu o rată de mortalitate mai mică cu 4% pentru fiecare îmbunătățire de 6 secunde de la cel mai lent la cel mai rapid timp.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că dimensiunea corpului nu explică relația dintre forță și longevitate.

Una dintre cele mai notabile concluzii ale studiului a fost că femeile care nu îndeplineau recomandările actuale privind activitatea fizică beneficiau totuși de o forță musculară mai mare. Ghidurile actuale recomandă cel puțin 150 de minute de activitate aerobică de intensitate moderată în fiecare săptămână.

Chiar și în rândul femeilor aflate sub acest prag, nivelurile mai ridicate de forță au fost asociate cu un risc de mortalitate semnificativ mai scăzut.