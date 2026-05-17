Carmen’s Love Affairs – un spectaculos balet cu Opera din Cracovia, prima dată pe scena Bucharest Opera Festival, pe 16 iunie

„Carmen's Love Affairs” este un spectacol de dans contemporan, cu elemente de dans clasic, structurat în două părți. Prima parte se desfăşoară pe muzica lui Manuel de Falla – „El Amor Brujo”. Aici, publicul descoperă povestea copilăriei lui Carmen, marcată de relația tumultuoasă cu părinții ei – în special cu mama – și umbrită de moartea tatălui, ambele având un impact profund asupra vieții sale. Prima parte se încheie cu ceremonia de nuntă a lui Carmen și Don José, care este apoi înrolat în armată.

A doua parte are la bază muzica Suitei „Carmen” de Rodion Scedrin după binecunoscuta operă a lui Georges Bizet, și începe cu un marș militar și o călătorie. Carmen se îndrăgostește de Escamillo în ciuda relației sale anterioare cu Don José. Marcat de infidelitate și gelozie copleșitoare, Don José o ucide pe Carmen și părăsește armata. Începe o urmărire a dezertorului, care este capturat și pedepsit în cele din urmă. În fundal, publicul poate observa iubirea neîmplinită a Micaëlei pentru Don José, care întregește povestea. Spectacolul se încheie printr-o construcție paralelă, în care armata în retragere capătă un rol simbolic – sugerând atât sfârșitul vieții, cât și încheierea unui anumit capitol.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

Peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Cu sprijinul: Promenada Mall Bucuresti, NEPI Rockcastle

Parteneri: Aqua Carpatica, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust