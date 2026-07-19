Simon Trpčeski & Theodor Andreescu. Un recital la Ateneul Român, între forța pianului solo și dialogul dintre pian și vioară

Invitat constant de marile orchestre ale lumii, de la New York Philharmonic și Los Angeles Philharmonic până la Royal Concertgebouw și London Symphony Orchestra, Simon Trpčeski este unul dintre cei mai apreciați pianiști ai generației sale.

A concertat pe patru continente, alături de peste o sută de orchestre, sub bagheta unor dirijori precum Gustavo Dudamel, Antonio Pappano și Vladimir Ashkenazy, iar înregistrările sale au fost distinse cu premii importante, printre care Gramophone Editor’s Choice și Diapason d’Or.

Unele întâlniri muzicale continuă firesc dincolo de primul concert.

În 2025, la Festivalul Internațional George Enescu, Simon Trpčeski și Theodor Andreescu s-au întâlnit pentru prima dată pe aceeași scenă: Theodor în calitate de concertmaestru, Simon ca solist. După concert, un bis propus spontan a devenit începutul unei noi colaborări.

Acum, cei doi artiști urcă din nou împreună pe scenă, într-un program care îmbină forța pianului solo cu rafinamentul dialogului cameral dintre pian și vioară.

Prima parte a serii îi este dedicată lui Simon Trpčeski, cu lucrări de Ludwig van Beethoven și Piotr Ilici Ceaikovski.

După pauză, recitalul continuă cu Simon Trpčeski și Theodor Andreescu, într-un program pentru pian și vioară ce include lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart și Edvard Grieg.

O seară despre virtuozitate, întâlniri artistice rare și muzică trăită în cel mai potrivit loc: Ateneul Român.

Bilete aici: https://www.eventim.ro/artist/string-theory/simon-trpceski-theodor-andreescu-4198388/