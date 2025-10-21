Soprana Iulia Isaev și pianistul Cristian Niculescu, recital în seria Turnee de poveste… pretutindeni, la Berlin, pe 21 octombrie

Evenimentul face parte din seria internațională Turnee de poveste... pretutindeni, ajunsă la ediția a II-a și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, fiind realizat cu sprijinul Ambasadei României la Berlin, care şi găzduieşte evenimentul.

Programul serii reunește arii de operă, lieduri, piese românești și lucrări din repertoriul internațional – o călătorie sonoră de la Dvořák până la Enescu, Bretan și Alessandrescu, cu incursiuni în creația lui Puccini, Bellini, Poulenc, Tosti sau de Curtis.

A doua ediție a turneului internațional Turnee de poveste… pretutindeni se desfășoară în octombrie 2025 în Germania, Franța, Italia, Austria și Marea Britanie, și aduce laolaltă unii dintre cei mai importanți artiști lirici români ai momentului: Leontina Văduva, Teodora Gheorghiu, Iulia Isaev, Ruxandra Donose și Sorin Coliban, acompaniați de pianiștii Cătălin Răducanu, Diana Ionescu, Sergiu Tuhuțiu și Cristian Niculescu.

Proiectul își propune să aducă muzica românească mai aproape de publicul internațional, oferind o imagine vie a valorilor culturale românești și a contribuției acestora la moștenirea muzicală europeană.

Recitalul este precedat de o conferință introductivă susținută de muzicologul Oltea Șerban-Pârâu, care va aduce în atenție creații valoroase din repertoriul prezentat și contextul în care acestea își regăsesc actualitatea.

Turnee de poveste este un proiect care s-a dezvoltat din 2011 până în prezent la nivel național, cu multiple extensii internaţionale, prin care sunt promovați interpreţi români de operă care fac personal parte din comunitatea românilor de pretutindeni sau au făcut parte din aceasta pe parcursul carierei.

Un proiect Pro Contemporania 20 din seria Turnee de poveste.

PROGRAM MUZICAL Glasul Emoției

A. Dvořák – „Měsíčku na nebi hlubokém” din opera „Rusalka”

G. Puccini – „Salve Regina”

A.Catalani – „Ebben? Ne andrò lontana” din opera „La Wally”

V. Bellini – „Vaga luna”

V. Bellini – „Dolente immagine”

A. Alessandrescu – „Când perdeaua dragii mele”

N. Bretan – „Stelele-n cer”

G. Enescu – „Eu mă duc, codrul rămâne”

⁠F. Loewe – „I could have dance all night” din musicalul „My Fair Lady”

F. Poulenc – „Les chemins de l’ amour”

P. Tosti – „Sogno”

E. de Curtis – „Non ti scordar di me”

ITINERARIU al proiectului Turnee de poveste... pretutindeni 2025

2 octombrie 2025, ora 19

Londra, ICR Londra, Belgrave Square 1

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu – pian

Melodie, Dor, Magie

8 octombrie 2025, ora 19

Roma, Accademia di Romania, Viale delle Belle Arti, 110

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

Bella voce, Bella musica

16 octombrie, ora 19

Viena, Mozarthaus Vienna, Bösendorfer-Saal, Domgasse 5

Sorin Coliban – bas-bariton, Diana Ionescu – pian

Rezonanţe

20 octombrie 2025, ora 19

Paris, Ambasada României la Paris, Palatul Béhague, Rue de l'Exposition 5

Teodora Gheorghiu – soprană, Diana Ionescu – pian

Zâmbetul muzicii

21 octombrie 2025, ora 18

Berlin, Ambasada României la Berlin, Dorotheenstraße 62•66

Iulia Isaev – soprană, Cristian Niculescu – pian

Glasul emoţiei

BIOGRAFII

Iulia Isaev – soprană

Reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, cu o prestigioasă carieră artistică internațională care a culminat în 2019 cu debutul pe scena Operei Metropolitan din New York în rolul titular din opera „Tosca” de G. Puccini, soprana Iulia Isaev se situează în galeria personalităților muzicale care au ridicat arta interpretativă la un nivel de maximă excelență.

Absolventă a Universității de Muzică din București, sub îndrumarea distinsei maestre Arta Florescu, s-a remarcat încă din anii studenției obținând premii la concursuri internaționale precum „Loire Atlantique” Nantes-Franța, „George Enescu” București, „Madama Butterfly” Barcelona-Spania.

Debutul său artistic a avut loc pe scena Operei Naționale București în rolul Micaelei din opera „Carmen” de G. Bizet urmând ca ulterior să desfășoare o intensă activitate în decursul căreia a fost invitată de cele mai prestigioase teatre de operă din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii: Staatsoper Viena, Bayeriche Staatsoper Munchen, Staatsoper Berlin, Deutche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Oper der Staat Koln, Schwetzingen Schloss Opera Festival, Opernhaus Zurich, Hamburgiche Staatsoper , Opera National de Paris Palais Garnier, Teatre Champs-Elysees Paris, Opera National Lorraine Nancy, Opera National du Rhin Strasbourg, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice și Teatro Malibran Venezia, Teatro San Carlo Lisabona, Greek National Opera House, New National Theatre Tokyo și Bunkamura Hall Tokyo, Seoul Opera House, și New York Metropolitan Opera House.

A interpretat roluri în spectacole de referință: Mimi din „La Boheme”, Cio-cio-san din „Madama Butterfly”, Floria Tosca din „Tosca”, Manon Lescaut din „Manon Lescaut”, Liu din „Turandot” de Puccini, Desdemona din „Otello”, Alice Ford din „Falstaff” de Verdi, Marguerite din „Faust” de Gounod, Giulietta din „Povestirile lui Hoffmann” de Offenbach, Donna Anna din „Don Giovanni”, Contessa din „Nunta lui Figaro”, Pamina din „Flautul Fermecat”, Fiordiligi din „Cosi Fan Tutte” de Mozart, Tatiana din „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, Nedda din „Paiațe” de Leoncavallo, Adriana Lecouvreur din „Adriana Lecouvreur” de Cilea, Elsa de Brabant din „Lohengrin” și Elisabeth din „Tannhauser” de Wagner.

În cadrul acestor spectacole a colaborat cu dirijori renumiți precum James Levine, Yannick Nezet-Seguin, Michel Plasson, Marco Armiliato, Carlo Rizzi, Fabio Luisi, Mladislav Rostropovich, Daniel Oren, Rafael Fruhberg de Burgos, Daniel Harding, Evelino Pido, Ascher Fish, Franz Welser Most, Kerry Lynn Wilson, Robin Ticciati, Gianluigi Gelmetti etc. dar și cu regizori de operă și film de talie mondială: Franco Zefirelli, Peter Brook, David McVicar, Richard Eyre, Graham Vick, Robert Wilson, Luigi Proietti, Hugo de Ana etc.

De asemenea a susținut serii de concerte vocal simfonice atât în țară cât și în străinătate în săli de prestigiu precum Concertgebow Amsterdam, Gran Teatre dell Liceu Barcelona, Teatro Massimo Palermo, Filarmonica din Koln, Megaron Athena, Nagasaky Hall Center, Palais Garnier Paris etc.

A înregistrat în Studioul de concerte al Sălii Radio arii di opere, concerte vocal simfonice și a participat în cadrul mai multor emisiuni la Radio și Televiziune.

Este invitată să jurizeze diverse concursuri de canto din țară și a susținut numeroase cursuri de măiestrie.

În prezent Iulia Isaev este solistă la Opera Națională București și conf. univ. dr. la Universitatea de Muzică din București.

Cristian Niculescu – pianist

În urma studiilor la Academia de Muzică din București cu Sandu Sandrin și Cristina Georgescu si la Hochschule der Künste Berlin cu Hans Leygraf, a absolvit mai multe cursuri de măiestrie cu Dimitri Bashkirov la Academia Mozarteum la Salzburg și la Academia Reina Sofia la Madrid.

A debutat cu Orchestra Națională Radio din București (1986) și la Ateneul Român in (1988). Au urmat concerte ca solist cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, cu Orchestra Națională și cu Orchestra de Cameră Radio din București, Filarmonica „Moldova” din Iași, Orchestra Transilvania din Cluj, Orchestra Banatul din Timișoara precum și cu alte orchestre din România. În străinătate este invitat să colaboreze atât ca pianist concertist, cât și în cadrul serilor de muzică de cameră organizate sub auspiciile unor orchestre prestigioase, ca de exemplu: Cleveland Chamber Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Konzerthausorchester Berlin, Norddeutscher-Rundfunk Hamburg, Berliner Symphoniker, Brandenburgische Philharmonie Potsdam etc. A colaborat cu dirijori renumiți: Gerd Albrecht, Lior Shambadal, Camil Marinescu, Diego Masson, Victor Puhl, Misha Katz, Virko Baley, Iosif Conta, Emil Simon, Horia Andreescu, Corneliu Dumbraveanu, Ovidiu Balan, Cristian Brancusi, Iosif Ion Prunner. A susținut recitaluri și concerte camerale în săli de concerte de prestigiu, printre care Filarmonica din Berlin, Konzerthaus Berlin, Gasteig München, Filarmonica din București, Deutsche Oper Berlin, Musée de l’Armée din Paris sau în Studiourile de concerte ale Radioului Danez din Copenhaga si de la Norddeutscher-Rundfunk Hamburg si a efectuat turnee in Germania, Italia, Danemarca, Norvegia, Austria, Franța, Japonia și în SUA.

Este invitat la renumite festivaluri internaționale: Festivalul Internațional „George Enescu“ București, Berliner Festspielen, Classic Open Air Gendarmenmarkt Berlin, Musikfest Hamburg, Sommerakademie Mozarteum Salzburg, Amiata Piano Festival si „Concerto per 1848 Tasti” în Piazza del Duomo în Siena, Musik Bienale für Zeitgenössische Musik Berlin și „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi“ de la Bucuresti, Festivalul Internațional Edvard Grieg si Autunnale Festival in Norvegia, Festivalul Plage de Bangor in Franta. A susținut concerte împreună cu alți artiști renumiți: Jeremy Menuhim, Bruno Canino, Maurizio Baglini, Avi Avital, Ruxandra Donose, Angela Denoke, Felicia Filip, Mihaela Martin, Guy Braunstein, Florin Paul, Iosif Ion Prunner, Alexandru Tomescu, Frans Helmerson, Eduard Weismann, Cătălin Ilea, Michaela Fukachova, Ramon Jaffé, cu Cavrtetul Athäneum de la Berliner Philharmoniker, cu Cvartetul Aron de la Viena, precum si în calitate de membru fondator al Duo-ului pianistic Zsuzsa Balint & Cristian Niculescu, al ansamblului contempo Paris și a trioul Dinu Lipatti Trio Berlin. A efectuat înregistrări radio și pentru Compact Disc în România, Germania, Danemarca și Norvegia, atât cu lucrări pentru pian solo, camerale cât și ca solist al Orchestrei Naționale Radio București. Inregistrările sale sunt difuzate la studiourile de radio ale BBC London, NDR Hamburg, Deutschlandradio Berlin, Bayerischer Rundfunk si Radio Muzical Bucuresti.

Este deținător al Premiului Criticilor Muzicali din Romania.

