Tango con Brio: începe Turneul Național Flautul de Aur cu Ion Bogdan Ștefănescu și Trio Brio

Pe 10 mai, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, începe seria de concerte care va continua la Bistrița, Deva, Sibiu, Caracal, Port Cultural Cetate, București și Bacău. Programul propune o explorare a tangoului dincolo de formulele consacrate, într-o construcție care privilegiază expresia, detaliul și coerența muzicală.

Sunt reunite lucrări cunoscute precum La Cumparsita, Historia de un amor, Zaraza, alături de tangouri românești din perioada interbelică, readuse în circulație prin aranjamente semnate de compozitorul Ioan Dobrinescu. Acestea aduc împreună rigoarea scriiturii clasice și libertatea stilului de cabaret, fără a estompa identitatea fiecărui registru

”Tangoul are o forță aparte: e muzica sincerității și a emoțiilor nerostite. Este un repertoriu care cere asumare și atenție la fiecare frază, pentru că fiecare piesă spune o poveste recognoscibilă”, spune Ion Bogdan Ștefănescu.

Turneul continuă o direcție construită în timp: aceea de a propune formule camerale accesibile, fără a simplifica discursul artistic, și de a menține o relație directă cu publicul din fiecare oraș.

ITINERAR:

10 mai – Târgu Mureș, Palatul Culturii, Bilete la CONCERT CAMERAL

11 mai – Bistrița, Palatul Culturii, Bilete Bistrita: Concert „Flautul Fermecat”: Tango con Brio - 11 mai, ora 19:00 - Palatul Culturii Bistrita - iaBilet.ro

12 mai – Deva, Sala Pro Arte, Intrare liberă

13 mai – Sibiu, Sala Thalia, Bilete Sibiu: Recital „Flautul fermecat” - 13 mai, ora 19:00 - Filarmonica de Stat Sibiu - Sala Thalia - iaBilet.ro

16 mai – Caracal, Teatrul Naţional, Intrare liberă

17 mai – Port cultural Cetate, Intrare liberă

20 mai – București, Ateneul Român, Turneul Național Flautul Fermecat - Ediția a XV-a

22 mai – Bacău, Centrul Cultural „George Apostu”

PROGRAM MUZICAL:

Julio César Sanders – Adios muchachos

Nilo Mendez – Aquellos Ohos Verdes

Gherase Dendrino – Tangoul de demult

Angel Villoldo – El Chachorrito

Carlos Gardel – El dia que me queiras

Angel Villoldo – El Choclo

Ionel Fernic – Scrisoare de-amor

Carlos Amaran – Historia de un amor

Isolina Carillo – Dos Gardenias

Ioan Dobrinescu – Tangoul elicei

Gerardo Matos Rodrigues– La Cumparsita

Maria Grever – Jurame

Ion Vasilescu – Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara

Sebastián Yradier – La Paloma

Ionel Fernic – Iubesc femeia

Francisco Lomuto – Sombras, nada más

Benjamin Tagle Lara – Zaraza

Turneul Flautul Fermecat a debutat cu 15 ani în urmă ca un proiect dedicat promovării flautului în context cameristic, dar edițiile succesive au construit un public care urmărește evoluția repertorială a artistului. De la baroc la tango, firul roșu a rămas același: apropierea muzicii de spectator prin întâlniri care nu sunt ceremonioase, ci vii.

Ion Bogdan Ștefănescu, protagonist al Turneului Național Flautul Fermecat inițiat în 2012, este solist al Filarmonicii „George Enescu” și profesor la Universitatea Națională de Muzică București. Cariera sa impresionantă include peste o mie de recitaluri și concerte clasice, participări la zeci de festivaluri internaționale, crearea unor ansambluri inedite – Flaut Power și Barock Orchestra – precum și colaborări cu muzicieni din cele mai variate genuri muzicale: Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Mike Godoroja, Berti Barbera, Nicu Patoi, Grigore Leșe sau celebra formație Iris.

Ion Bogdan Ștefănescu cântă la un flaut Muramatsu de 18K.

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.

Detalii pe: Turnee de poveste | Flautul fermecat 2026 – Tango con brio • Ion Bogdan Ștefănescu, Mircea Marian, Clementina Ristea Ciucu

Instagram: https://www.instagram.com/flautul_fermecat?igsh=MXB6aWx4eWR1anpwOQ==

facebook: https://www.facebook.com/flautulfermecat

Spot video: https://youtu.be/AUIPBbVioT0

Producător: Pro Contemporania

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Partener de mobilitate: Animawings

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, YOKKO

Partener privilegiat: European Academy of Science and Arts

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Filarmonica din Târgu Mureş, Filarmonica din Sibiu, Centrul cultural George Apostu Bacău.

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Regional, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Mediatrust, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei.

BIOGRAFII

Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și-a început cariera la 14 ani, în 1983, ca solist pe scena Ateneului Român. De atunci până în prezent a susținut peste o mie de recitaluri și concerte, în România și în străinătate.

Este solist al Filarmonicii „George Enescu”, profesor la catedra de flaut din cadrul Universității Naționale de Muzică București și membru al European Academy of Sciences and Arts, Salzburg. A Absolvit Universitatea Națională de Muzică în 1993, la clasa flautistului Virgil Frâncu. În 1996, a obținut titlul de Master of Music la Universitatea Illinois, Urbana-Champaign, S.U.A, sub îndrumarea renumitului flautist Alexander Murray, iar în 2002, pe cel de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa compozitorului Octavian Nemescu.

Și-a desăvârșit pregătirea profesională sub îndrumarea unor mari flautiști precum James Galway (Reggio Emilia, Italia – 2003 și Weggis, Elvetia – 1995), Wolfgang Schultz (München, Germania – 1992), Alain Marion (Nisa, Franța – 1990), Pierre Yves Artaud (Darmstadt, Germania – 1990).

A participat la multe festivaluri naționale și internaționale: Festivalul „George Enescu”, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Cluj, Modern, Meridian, Intrada, Wien Modern, Culture Escape, Zeit für Neue Musik, Festivalul Steingreber, British Flute Society Convention, Convenția Flautiștilor Americani etc.

Este membru fondator al Trio Brio (2025) și al ansamblurilor „Pro Contemporania” (1990), “Profil” (2003), „Silvestri” (2019), „Affresco” (2020), fondator al ansamblurilor „Barock Orchestra” (2006) și „Flaut Power” (2016), membru al Trio-ului „Contraste”, alături de pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman și membru al cvintetului „George Enescu”.

Cântă la un flaut Muramatsu 18K. Din anul 2012, este protagonistul binecunoscutului Turneu Național „Flautul Fermecat”. În cele 13 ediții a prezentat programe dintre cele mai inventive și atractive.

A primit numeroase distincții: Premiul Revelația anului 2024 pentru formația Flaut Power, Premiul „Constantin Brâncuși”(2018), Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare în cadrul „Trio Contraste” (2011), „Meritul Cultural” în grad de Cavaler (2011), Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare solistică (2009), Medalia „Meritul Cultural” (2007), Premiul Clubului „Liones” pentru cea mai bună interpretare din cadrul seminarului condus de James Galway (2004), Premiul „Cella Delavrancea” pentru merite în cultură (1991), Premiul Conservatorului „George Dima” (1987); Premiul I „Concertino”, Praga (1986), Premiul I la Concursul Naţional de Flaut, Bucureşti (1985), Diploma de Merit, „G.B.Viotti”, Vercelli, Italia (1984).

A realizat, de-a lungul anilor, un număr impresionant de înregistrări, peste 50 de CD-uri publicate în România și în străinătate. Din 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România (până în prezent a publicat 15 cărți), iar din 2023 este membru al Academiei Europene pentru Științe și Arte de la Salzburg.

Clementina Ciucu Ristea este o apreciată pianistă română, cu o bogată activitate artistică și pedagogică. A început studiul pianului la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, sub îndrumarea profesorilor Constantin Nițu și Flavia Moldovan, continuându-și formarea la Universitatea Națională de Muzică din București, unde i-a avut ca mentori pe Sandu Sandrin și Dan Grigore.

De-a lungul formării sale artistice, a beneficiat de îndrumarea unor muzicieni și pedagogi de prestigiu, precum Valentin Gheorghiu, Sanda Bobescu, Aurora Ienei și Lev Naumov. A urmat cursuri de perfecționare în Italia și a fost bursieră la Instituto Musicale „Arnaldo Benvenuti”, unde a studiat cu Bruno Mezzena.

Este laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, iar activitatea sa concertistică include recitaluri și concerte atât în România, cât și în străinătate, în țări precum Franța și Italia. Repertoriul său vast și colaborările camerale constante i-au adus aprecierea publicului și a criticii de specialitate.

Clementina Ciucu-Ristea este cunoscută și pentru activitatea sa de pianist acompaniator, fiind invitată în mod constant la competiții și cursuri de măiestrie importante, precum Concursul Internațional „George Enescu”, „Jeunesses Musicales”, „Concertino Praga” sau „Remember Enescu”.

În paralel cu activitatea artistică, desfășoară o intensă activitate didactică, fiind lector universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, unde contribuie la formarea noilor generații de muzicieni.

Prin cariera sa complexă, care îmbină interpretarea de înalt nivel cu pedagogia, Clementina Ciucu-Ristea reprezintă o prezență importantă în peisajul muzical românesc contemporan.

Mircea Marian, violoncelist, muzician cu o carieră artistică bogată, este solist instrumentist al Orchestrei de Cameră Radio a Societății Române de Radiodifuziune. De asemenea, este membru al mai multor ansambluri, alături de care a evoluat pe scene din România și din străinătate: Duo Serafim (alături de violoncelistul Ștefan Cazacu), PlaCello (împreună cu Răzvan Suma, Ella Bokor, Ștefan Cazacu), Trio Larson (alături de Andreea Greluș și Cătălina Bordeanu), Violoncellissimo (ansamblu coordonat de Marin Cazacu) și Profil (sub conducere muzicală a compozitorului Dan Dediu).

Mircea Marian a susținut concerte, în calitate de solist, alături de orchestre ca Filarmonica din Gera – Germania, Orchestra Universității din Graz – Austria, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio – București, Orchestra Română de Tineret, Filarmonica din Arad, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, Orchestra de Cameră Focșani, Filarmonica Muntenia din Târgoviște, Filarmonica Oltenia din Craiova. A colaborat, de asemenea, cu Filarmonica George Enescu, Ansamblul Archaeus, Camerata Regală și Orchestra Metropolitană București.

În calitate de solist sau în cadrul ansamblurilor din care face parte, Mircea Marian a susținut recitaluri și concerte camerale în Germania, Austria, Elveția, Belgia, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Italia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Israel, Liban, Turcia, China, Vietnam ș.a. A participat la festivaluri precum Festivalul CellEAST, Festivalul ICon Arts, Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional Sergiu Celibidache, Festivalul SoNoRo, SoNoRo Interferențe, Nocturne Baroce, Festivalul Meridian, Festivalul IS Potsdamer Innenstadt, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul Enescu și muzica lumii. De asemenea, a realizat înregistrări în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, atât în calitate de solist, cât și alături de Duo Cello Jaya. Mircea Marian violoncelist.

Din dorința de a transmite mai departe experiența sa artistică, Mircea Marian se dedică în ultimii ani și activității pedagogice, predând la Universitatea Națională de Muzică din București (catedra de muzică de cameră) și la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti. A făcut parte din juriul mai multor concursuri naționale de interpretare muzicală și a fost profesor îndrumător în cadrul unor masterclass-uri prezentate la CellEAST Festival (București – 2022), la Academia Icon Arts (Transilvania – 2018) și la Academia Naţională de Muzică din Hanoi (Vietnam – 2016). Absolvent al studiilor de licență, masterat și doctorat ale Universității Naționale de Muzică din București, s-a format sub îndrumarea unuia dintre cei mai mari violonceliști români: Marin Cazacu.

Mircea Marian a obținut mai multe premii la competiții naționale și internaționale, precum premiul I la Concursul Internațional de la Liezen - Austria, premiul I și premiul special al Concursului Internațional Eugen Coca – Chișinău (Republica Moldova), premiul I la concursul Victor Giuleanu, premiul II la concursul Drumul spre celebritate, marele premiu la concursul Paul Constantinescu și premiul I la concursul Mihail Jora (România). Pe parcursul dezvoltării sale artistice, a urmat cursuri de perfecționare și a susținut recitaluri alături de muzicieni de prestigiu precum: Marin Cazacu, Jan-Erik Gustaffson, Alexandra Guțu, Frans Helmerson, Diana Ketler, Aage Kvalbein, Fenyo Laszlo, Olsi Leka, Robin Pharo, Răzvan Popovici, Marcin Sieniawski, Răzvan Suma.