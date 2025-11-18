Trupa dance-rock din București, CLARO QUE NO, lansează noul single „Doorstep of a Broken Heart”

Claro Que No revine cu „Doorstep of a Broken Heart”, un single energic care îi scoate din zona dark dance-rock cu care s-au făcut cunoscuți și îi aduce într-un teritoriu mai luminos, direct și surprinzător de optimist.

Vezi videoclipul: https://youtu.be/HL6J28A7Lrk

Ascultă piesa: https://orcd.co/cqn-doorstep

Produsă de colaboratorul lor de lungă durată, Armand Popa, piesa împletește groove-ul rock’n’roll cu accente de blues și soul. Cu un ritm solid de tobe și bass, chitare vintage și o linie vocală sinceră, cu nuanțe soul, aceasta este probabil cea mai emoțională interpretare a trupei de până acum. „Doorstep of a Broken Heart” surprinde momentul în care dragostea apare mai repede decât te așteptai și alegi să te lași purtat de val.

Videoclipul oferă o perspectivă mai intimă asupra poveștii. Construit exclusiv prin mișcare, acesta urmărește drumul emoțional al recăpătării încrederii, dansând prin teamă, amintiri și eliberare până la punctul în care poți iubi din nou fără rețineri.

„Doorstep of a Broken Heart” marchează prima lansare Claro Que No de la EP-ul de debut, „We Couldn’t Settle On One”, apărut la începutul acestui an. Materialul le-a adus concerte pe scenele unor cluburi și festivaluri importante din toată țara, consolidându-le treptat fanbase-ul și reputația pentru show-uri live energice și imprevizibile.

Claro Que No vor susține ultimul concert al anului pe 23 noiembrie la Expirat, București, după care se vor întoarce în studio pentru a lucra la piese noi și la un set live actualizat pentru 2026. Biletele sunt disponibile pe iabilet.

Claro Que No sunt: Dany Serrano (voce, chitări, bass), Andrey Baydin (chitară solo), Andrei Ilie (tobe).

