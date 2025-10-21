 „Valsuri Celebre” – o seară de grație și rafinament muzical cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Daniela Bucşan

Deschiderea evenimentului a fost marcată de Valsul nr. 2 de Dmitri Șostakovici, interpretat cu sensibilitate și rafinament de tânăra violoncelistă Kirina Arnăutu, acompaniată de maestrul pianist Alexandru Burcă, cel care s-a aflat la pian pentru întregul concert. Împreună, cei doi artiști au reușit să introducă spectatorii într-o atmosferă de bal și visare, conturând un început plin de farmec și emoție.

Magia serii a fost amplificată de soliştii serii, tenorul Ștefan von Korch și soprana Daniela Bucșan, două prezențe artistice de o eleganță aparte, care au împletit vocile și expresivitatea scenică într-un dialog muzical subtil şi învăluitor. Cei doi au purtat publicul printr-o suită de arii și duete îndrăgite, toate vibrând în ritmul fermecător al valsului.

Momentele culminante au fost fără îndoială interpretările pieselor „Freunde, das Leben ist Lebenswert”, „Meine Lippen, sie küssen so heiß”, și, bineînțeles, celebrul duet „Lippen schweigen”, primite cu aplauze îndelungate și ovații sincere.

Aşa cu promitea, concertul „Valsuri Celebre” a fost o incursiune în lumea visului, a eleganței și a pasiunii muzicii clasice, oferită cu dăruire de artiști care știu să transforme scena într-un tărâm al emoției autentice.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹