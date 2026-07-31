Primul weekend din august aduce noi experiențe pe Calea Victoriei, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”

În zilele de 1 și 2 august, Calea Victoriei redevine loc de promenadă, un spațiu dedicat plimbărilor, relaxării și timpului petrecut împreună, în plin sezon estival.

Weekendurile pietonale de pe Calea Victoriei au devenit deja o tradiție, au intrat în conștiința locuitorilor și a turiștilor, astfel că una dintre cele mai emblematice artere ale orașului reprezintă un reper al petrecerii timpului liber. De la o ediție la alta, zona pietonală atrage un număr tot mai mare de participanți, confirmând interesul publicului pentru experiențele culturale și recreative desfășurate în spațiul urban.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Programul acestui sfârșit de săptămână propune activități dedicate relaxării și creativității, transformând Calea Victoriei într-un spațiu deschis tuturor celor care aleg să petreacă sfârșitul de săptămână în centrul Capitalei.

Creativitatea prinde culoare pe Calea Victoriei

În ambele zile, în intervalul 12:00 – 19:00, publicul este invitat în zona Bisericii Kretzulescu, unde Asociația Artiștilor Plastici din București organizează ateliere de pictură pe pânză, desfășurate în aer liber. Participanții, indiferent de vârstă sau experiență, vor avea ocazia să exerseze tehnici artistice și să descopere bucuria creației într-un cadru relaxat, chiar în inima orașului.

Totodată, de-a lungul traseului pietonal de pe Calea Victoriei, vizitatorii vor descoperi diverse activări comerciale care completează atmosfera de vacanță.

Prin proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, Capitala continuă să promoveze un model de oraș prietenos cu oamenii, în care spațiul public devine loc de întâlnire, cultură și recreere. Fiecare weekend oferă noi motive pentru a redescoperi Bucureștiul la pas, iar acest weekend propune o combinație inspirată între patrimoniul construit și bucuria unei promenade estivale.

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică, 1 și 2 august, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, în intervalul orar 10:00–23:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții, începând cu ora 23:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este un proiect al Primăriei Municipiului București.

Partener principal: Raiffeisen Bank România

Parteneri: NEPI Rockcastle, PPC România

Cu sprijinul: The Institute