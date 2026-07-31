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George și Amal Clooney, mesaj emoționant după ce au fost evacuați din cauza incendiilor: „Nu știm dacă frumoasa noastră casă va trece peste acest moment”

de Anastasia Paul Publicat la 31 Iul 2026 23:00 Modificat la 31 Iul 2026 23:00
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George și Amal Clooney, mesaj emoționant după ce au fost evacuați din cauza incendiilor: „Nu știm dacă frumoasa noastră casă va trece peste acest moment”
Hepta/Amal și George Clooney au părăsit locuința lor din sudul Franței din cauza pericolului de incendii.

Actorul George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, au fost nevoiți să își părăsească temporar locuința din sudul Franței, în contextul incendiilor de vegetație care afectează regiunea.

Cuplul locuiește în Brignoles alături de gemenii lor în vârstă de 9 ani, Ella și Alexander. Familia a evacuat proprietatea și a trimis o scrisoare primarului orașului, Didier Brémond, potrivit publicației People.

Scrisoare către primar

În acest moment nu știm dacă frumoasa noastră casă va trece prin acest moment teribil”, au scris George și Amal Clooney în mesajul transmis edilului.

Cei doi au precizat că principala lor preocupare este siguranța locuitorilor din comunitate și au reafirmat legătura pe care o au cu zona în care au ales să trăiască.

În timp ce evacuăm Brignoles, dorim să subliniem două lucruri: sperăm că dumneavoastră și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță iar noi, eu și Amal, rămânem dedicați acestei comunități”, au transmis aceștia.

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Cuplul a subliniat că iubește localitatea și oamenii din zonă, promițând că va continua să sprijine comunitatea indiferent de pagubele provocate de flăcări.

Incendiile de vegetație au determinat evacuări în mai multe zone din sudul Franței, pe fondul temperaturilor ridicate și al condițiilor favorabile propagării focului.

Reprezentanții familiei Clooney nu au oferit deocamdată alte detalii despre situația proprietății sau despre momentul revenirii, notează pagesix.com. 

 

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Subiecte în articol: amal clooney george clooney franta
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