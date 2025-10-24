Reginele României, reimaginate la Londra: scriitoarea Alta Ifland lansează romanul „Two Queens and a Chronicler”

Evenimentul va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, începând cu ora 18.30, la Biblioteca Wembley din Brent.

În cadrul evenimentului autoarea va discuta despre procesul de creație al volumului și despre modul în care a ales să reinterpreteze două dintre cele mai emblematice figuri feminine din istoria României — Regina Elisabeta, cunoscută și sub pseudonimul literar Carmen Sylva și Regina Maria, nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii. Seara va include lectura unor fragmente din roman, o conversație deschisă cu autoarea și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul, menită să aprofundeze tema relației dintre istorie, ficțiune și identitate feminină.

Romanul “Two Queens and a Chronicler” explorează, într-o cheie originală și modernă, legătura dintre cele două suverane și o voce narativă contemporană — „cronicarul”, în persoana autoarei înseși — care le redescoperă poveștile dintr-o perspectivă nouă, la granița dintre realitate și imaginar. Cartea devine, astfel, o meditație asupra rolului femeii în istorie, punând în scenă un dialog între trecut și prezent, pe teme precum politica, cele două mari războaie, iubire, artă, frumusețe, viață, moarte și alți monarhi.

Alta Ifland s-a născut în România comunistă, iar în 1991 a emigrat în SUA, obținând un doctorat în limba și literatura franceză la Universitatea din Florida. A predat pentru scurt timp în mediul universitar, ultima dată la Arizona State University, mai apoi concentrându-se pe diverse proiecte de traducere literară. Este autoarea a două volume de poeme în proză (Voix de glace/Voice of Ice – 2008, Premiul Louis Guillaume și The Snail’s Song) și a două volume de proză scurtă (Elegy for a Fabulous World – finalist, Northern California Book Award 2010 și Death-in-a-Box – Premiul Subito Press, 2010). Romanele sale, The Wife Who Wasn’t (2021) și Speaking to No. 4 (2022) au fost publicate de New Europe Books în 2021 și 2022. A tradus din și în franceză, engleză și română autori precum Raymond Queneau, Marguerite Duras, W. S. Merwin, Norman Manea și Mariana Marin. După trei decenii de viață în SUA, în prezent locuiește în Franța.

Prin intermediul acestui eveniment, Institutul Cultural Român de la Londra continuă seria de evenimente dedicate promovării literaturii române contemporane și a dialogului cultural dintre România și Marea Britanie. Brent, una dintre cele mai diverse suburbii ale Londrei, este gazda celei mai mari comunități românești din Marea Britanie și un spațiu primitor pentru dialog cultural. Evenimentul este organizat în colaborare cu Consiliul local Brent şi Wembley Library. https://www.icr.ro/pagini/reginele-romaniei-reimaginate-la-londra-scriitoarea-alta-ifland-lanseaza-romanul-two-queens-and-a-chronicler-45762