România se face auzită la Osaka, în Japonia: Filarmonica „George Enescu” din București cântă la Expo 2025

În perioada 24-26 iunie 2025, Filarmonica „George Enescu” va susține mai multe concerte în Japonia, evenimentul central având loc la Expoziția Mondială de la Osaka, unde România este prezentă cu un pavilion propriu.

„Prezența Filarmonicii la Osaka este un gest de reprezentare națională prin artă. Într-un context global cum este Expoziția Mondială, muzica devine limbaj comun. Ne bucurăm să putem arăta, prin sunet, cine suntem și ce valori avem.” spune Directorul Filarmonicii George Enescu, violoncelistul Marin Cazacu

Ziua de 26 iunie este dedicată României în programul oficial al expoziției. Filarmonica va susține practic două concerte la Pavilionul Național. Concertul principal al zilei va începe la ora 17:00 (ora locală), Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti fiind dirijată de Gabriel Bebeșelea, solist în celebra baladă de Ciprian Porumbescu fiind violonistul Rafael Butaru. Programul conține lucrări de: Enescu, Ligeti, Porumbescu, Rogalski, Dvořák, Saint-Saëns, Wagner, Verdi, Bizet.

Concertul ce deschide Ziua Naţională a României, programat la ora 11:00 (ora locală), este evenimentul care va avea loc în prezența oficialităților şi va presupune alături de intonarea celor două imnuri naţionale, al României şi al Japoniei, şi un scurt program simfonic reprezentativ, cuprinzând George Enescu – Rapsodia Română nr. 1, Theodor Rogalski – Hora din Muntenia și Grigoraș Dinicu – Hora Staccato, în interpretarea aceleeaşi Orchestre a Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti dirijată de Gabriel Bebeşelea.

”Aceasta este este o ocazie importantă prin care muzica clasică românească și muzicienii noștri sunt aduși în fața unui public internațional, în cadrul unui eveniment cu vizibilitate globală”, spune dirijorul Gabriel Bebeșelea.

Cu două zile înainte, pe 24 iunie, Orchestra Filarmonicii ”George Enescu” va susține un alt concert, începând cu ora 19:00 (ora locală), la Toyonaka Hall – Osaka, programul fiind dirijat de Ciprian Marinescu și avându-l ca solist pe violonistul Liviu Prunaru. Programul serii cuprinde Shin-Ichiro Genda – Four Seasons in My Hometown, Max Bruch – Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră şi Antonín Dvořák – Simfonia nr. 8.

„Pentru mine, acest concert are o semnificație personală, pentru că deşi sunt născut la Bucureşti, sunt stabilit de mult timp la Osaka, asimilând cultura japoneză ca pe o a doua natură. Mă bucur să am onoarea de a dirija Filarmonica ”George Enescu” la Osaka, prezentând un program care îmbină creații japoneze și universale şi să-l am ca solist pe minunatul meu coleg, Liviu Prunaru .” spune dirijorul Ciprian Marinescu

„Publicul japonez este unul dintre cele mai calde și mai atente din lume, am cântat de multe ori aici alături de Concertgebouw Amsterdam şi nu numai. Faptul că voi apărea din nou ca solist aici şi mai ales faptul că sunt în poziţia de a colabora cu Filarmonica George Enescu din Bucureşti la Osaka este un privilegiu. Sunt bucuros că pot contribui, prin muzică, la reprezentarea prin muzică a imaginii României în Japonia.” spune violonistul Liviu Prunaru

Prezența României la Osaka va fi completată de recitaluri susținute, pe 25 și 27 iunie de Athenaeum String Quartet şi Athenaeum Brass Quintet.

Program concert la Pavilionul Național - ora 17:00

George Enescu - Rapsodia Română nr. 1

György Ligeti - Concert românesc - finale

Ciprian Porumbescu - Balada pentru vioară si orchestră ,solist Rafael Butaru

Theodor Rogalski - Hora din Muntenia

Antonin Dvorak - Dans slav nr. 8

Saint-Saëns - Bacchanale din “Samson și Dalila”

Richard Wagner - Preludiul actului 3 din Opera Lohengrin

Giuseppe Verdi - Uvertură la opera ” Forța destinului ”

Georges Bizet - Farandole din Suita nr, 2 ”L'Arlesienne"

Ce este Expo Osaka 2025

Expozițiile mondiale sunt organizate o dată la cinci ani și adună zeci de milioane de vizitatori din toată lumea. Fiecare țară participantă are propriul pavilion, unde își prezintă cultura, tehnologia, educația sau inovațiile.

Organizată pentru prima dată în 1851, Expoziția Mondială este unul dintre cele mai vechi și mai mari de acest gen pe plan internațional. În 2025, expoziția va atrage un număr semnificativ de vizitatori în al doilea oraș ca mărime al Japoniei, considerat și capitala culinară a țării.

Tema expoziției de la Osaka este „Designing Future Society for Our Lives”, adică o societate viitoare gândită pentru viața noastră de zi cu zi. România este prezentă printr-un pavilion care propune o imagine actuală, deschisă și creativă a țării. Muzica clasică face parte din acest portret.

Filarmonica „George Enescu” nu este singura care duce muzica românească la Osaka. Violoncellissimo, grupul coordonat de Marin Cazacu, a susținut deja un concert apreciat la începutul programului și studenți ai Universității Naționale de Muzică București au fost, de asemenea, prezenți, cu recitaluri la Pavilionul României.

Organizator: Ministerul Afacerilor Externe, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Co-organizator : Filarmonica „George Enescu”

Parteneri culturali: The Culture Club, Pro Contemporania.

Parteneri media principali: RFI România, Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania