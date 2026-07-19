Scena Digitală propune în luna iulie două întâlniri cu emoția: Broadway și o poveste despre iubire, familie și acceptare

De aceea, propunem întâlniri cu arta care ne aduc zâmbetul pe buze și întâlniri care ne lasă, pentru mult timp, un gând în suflet. În luna iulie, Scena Digitală invită publicul la ambele: o călătorie plină de energie prin universul musicalului de Broadway și o poveste emoționantă despre familie, iubire și curajul de a ne asculta unii pe alții.

Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), continuă să ofere spectatorilor producții valoroase, accesibile de oriunde, prin intermediul platformei video-on-demand distinse cu Premiul Special UNITER.

Premierele lunii iulie pe Scena Digitală sunt:

„Seriously…Funny – A Broadway Compilation” Anca Arnau & Mihai Pitan

Un recital care demonstrează că umorul și virtuozitatea vocală merg perfect împreună. „Seriously…Funny – A Broadway Compilation” reunește unele dintre cele mai savuroase momente din istoria musicalului american, într-o selecție de piese celebre precum Glitter and Be Gay, 100 Easy Ways to Lose a Man sau The Girl in 14G.

„Micul ponei” de Paco Bezerra, regia Mariana Cămărășan

„Micul ponei” aduce în prim-plan o poveste emoționantă despre familie, iubire necondiționată și dificultatea de a comunica într-o lume tot mai polarizată. Montarea este o declarație de iubire și un apel la dialog, punând în lumină acele tăceri și neînțelegeri care pot schimba destine și care pot fi depășite doar prin apropiere și înțelegere.

Bilete și abonamente

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ 94 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.