Scriitori români și autori conectați cu spațiul românesc, prezenți din 8 iulie la Festivalul OSTPOL BERLIN 2026

Festivalul OSTPOL BERLIN este dedicat artiștilor și scriitorilor din Europa Centrală și de Est care contribuie la dinamica vieții culturale a capitalei germane. Festivalul își propune să evidențieze influența acestora, să dea glas noilor perspective și teme și să redeseneze legăturile dintre trecut și prezent, dintre Est și Vest.

La ediția din acest an, scriitoarele Ioana Cristina Casapu, Carmen-Francesca Banciu, Maria Bidian și Ilinca Florian, alături de scriitoarea și traducătoarea Corina Bernic-Heiberger și de scriitorii și traducătorii Alexandru Bulucz și Ernest Wichner, vor participa la lecturi, prezentări și discuții despre identitate, memorie, apartenență și rolul literaturii în conectarea diferitelor spații culturale.

Program de evenimente:

„Există locuri mai prietenoase pe această planetă decât...”

Miercuri, 8 iulie, ora 16:00, Maschinenhaus (Kulturbrauerei)

Invitate: Carmen-Francesca Banciu, Maria Bidian, Ilinca Florian

Moderator: Ernest Wichner

Poezia clipelor povestite

Miercuri, 8 iulie, ora 18:00, Maschinenhaus (Kulturbrauerei)

Invitați: Corina Bernic, Alexandru Bulucz, Ioana Cristina Casapu

Moderator: Alexandru Bulucz

Ecoul a ceva ce s-a pierdut

Miercuri, 8 iulie, ora 20:00, Maschinenhaus (Kulturbrauerei)

Invitați: Carmen-Francesca Banciu, Maria Bidian, Alexandru Bulucz, Ilinca Florian

Moderatori: Alexandru Bulucz și Ernest Wichner

Programul integral al festivalului: https://ostpol-berlin.de/en/

Carmen-Francesca Banciu este o scriitoare de origine română, trăiește și lucrează la Berlin, unde s-a stabilit în 1991, la invitația Programului pentru Artiști al DAAD, după o interdicție de publicare care a împiedicat-o, timp de mai mulți ani, să își publice operele în România. Din 1993, scrie în limba germană. În romanele sale, îmbină experiența autobiografică cu reflecția politică și densitatea poetică. Abordează teme precum migrația, memoria și efectele de durată ale dictaturii și violenței, explorând totodată traumele transgeneraționale, precum și posibilitățile iertării și reconcilierii. Romanul său „Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten!” a fost inclus în 2018 pe lista lungă a German Book Prize. În toamna anului 2026, va publica romanul „Angelus vor meiner Tür. Ein Roman in elf Begegnungen” la editura PalmArtPress.

Corina Bernic-Heiberger s-a născut în 1981 la Iași, România. Din 2005 a lucrat ca jurnalistă la televiziunea publică din România, iar din 2007 a fost șefa Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român din București. În perioada 2010–2011 a activat ca manager cultural la Fundația Robert Bosch. Între 2013 și 2015 a colaborat și a oferit consultanță pentru evenimente și festivaluri literare internaționale (printre care ilb – Festivalul Internațional de Literatură de la Berlin și FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași). Este scriitoare, jurnalistă independentă și traducătoare literară. A tradus opere ale lui Jean Améry, R. D. Brinkmann, Lawrence Ferlinghetti, Herta Müller, Daniel Kehlmann, Peter Handke, Peter Sloterdijk. A publicat două volume de poezie în România și a coordonat două antologii de poezie și proză scurtă. Textele sale au fost publicate în Germania, Austria, Marea Britanie, Statele Unite, Argentina și Columbia. Locuiește la Berlin.

Maria Bidian este jurnalistă și scriitoare. A crescut în Wiesbaden, fiind fiica unui tată român și a unei mame germane. A studiat la Mainz, Dijon și Hildesheim. A petrecut un an în România ca voluntară și a lucrat în Germania pentru cotidiene, edituri și companii de producție cinematografică. În 2024, primul său roman, „Das Pfauengemälde”, a fost publicat la editurile Zsolnay/Hanser Literaturverlage. În prezent, trăiește și lucrează la Berlin și în Sibiu, România, unde renovează împreună cu familia o veche casă țărănească.

Alexandru Bulucz s-a născut în 1987 la Alba Iulia, în România, și trăiește în Germania din anul 2000. A studiat germanistică și literatură comparată la Frankfurt pe Main, printre profesorii săi numărându-se Werner Hamacher și Eva Geulen. Este traducător din limba franceză (Jean-Luc Nancy) și din limba română (Ana Blandiana, Marius Daniel Popescu, Alexandru Vona ș.a.), autor al portalului online „Signaturen”, co-editor al revistei literare „Otium”, co-editor al revistei de critică literară „Die Wiederholung”, redactor al revistei online „Faust-Kultur”, autor de recenzii de poezie pentru radio și presa scrisă (DLF, „Tagesspiegel”, „Neues Deutschland”) și, din primăvara anului 2015, editor al seriei de dialoguri filosofice „Einsichten im Dialog” în cadrul Edition Faust. A publicat poezii în diverse reviste literare și antologii și a lucrat în cadrul „Schreibszene Frankfurt am Main” la un proiect despre Wolfgang Hilbig.

Ioana Cristina Casapu (născută în 1987 la București) este scriitoare și curatoare stabilită la Berlin, a cărei activitate a apărut în peste 30 de antologii și reviste în limbile engleză, germană și română. A debutat în 2016 cu romanul „Deviații de stereo” (Casa de Pariuri Literare), tradus în 2019 sub titlul „Heart Beats: A Memoir of the Millennial Generation on Social Media”, urmat de „Berliner Tagebuch – Die Geschichte meiner inneren Mauer” (2025, KLAK). Textele sale despre migrație, feminism, fracturi sociale, singurătatea în metropolele europene și cultura globală au fost publicate în DAZED, Thought Catalog, la Goethe-Institut, Art Parasites, DILEMA și Stadtsprachen, printre altele. În 2024, a fondat FLINTA*Literatur, o platformă berlineză dedicată autorilor din diaspora și exil.

Ilinca Florian, născută în 1983 la București, România, și crescută în Austria, a studiat actoria înainte de a se muta la Berlin în 2007. A jucat la Teatrul GRIPS și a început un al doilea parcurs universitar la Academia Germană de Film și Televiziune din Berlin (DFFB), obținând o diplomă în scenaristică. În 2011, a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional al Filmului Studențesc sehsüchte cu proiectul „Wolken Wollen”. Tragicomedia Blind und Hässlich („Orb și urât”), la care a lucrat împreună cu regizorul Tom Lass, a avut premiera în cadrul Festivalului de Film de la München în 2017 și a fost distinsă cu numeroase premii. În februarie 2018, Ilinca Florian și-a făcut debutul literar cu romanul „Als wir das Lügen lernten”, publicat la Editura Karl Rauch. Au urmat romanele „Das zarte Bellen langer Nächte” (Editura Karl Rauch, 2020) și „Bleib, solang du willst” (Editura Karl Rauch, 2022).

Ernest Wichner, născut în 1952 la Guttenbrunn/Zăbrani, România, trăiește la Berlin din anul 1976. Între 2003 și 2017 a fost directorul Literaturhaus Berlin. Este scriitor și traducător. În 2023 a publicat volumul de poezie „Heute Mai und morgen du”, apărut la Editura Schöffling & Co., Frankfurt pe Main. De asemenea, a tradus în limba germană volumul de poezie „Stop. Pauzele lui Sisif” de Dana Ranga, precum și romanele „Umbra exilată” de Norman Manea și „Grădina de sticlă” de Tatiana Țîbuleac. În 2024 a publicat traducerea romanului „Theodoros” de Mircea Cărtărescu. Pentru activitatea sa a fost distins, în 2020, cu Premiul Johann-Heinrich-Voß pentru traducere, iar în 2025 a primit Hieronymusring, una dintre cele mai prestigioase distincții acordate traducătorilor literari din spațiul german.

Prezența autorilor români și a celor conectați biografic cu spațiul românesc la Festivalul OSTPOL BERLIN contribuie la consolidarea vizibilității literaturii române în spațiul european și se înscrie în pregătirile pentru participarea României, în calitate de Țară Invitată de Onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028.