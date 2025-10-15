Teatru TV și teatru radiofonic în Festivalul Național de Teatru 2025

Publicul va avea, astfel, posibilitatea să se conecteze la acest eveniment cultural major chiar de acasă: din fața televizorului sau pe undele radio.

Societatea Română de Televiziune, co-organizator al FNT35, și-a propus să aducă în prim-plan, la TVR Cultural, maeștri ai scenei în spectacole-eveniment din „arhiva de aur”, astfel asumându-și „rolul de custode al memoriei artistice”. Va oferi publicului o călătorie în istoria teatrului românesc de televiziune, făcând „o reverență marilor creatori care au definit excelența pe scenă și pe ecran”. La selecția titlurilor s-a ținut cont de „producții legendare care continuă să emoționeze și să provoace” – de la autori importanți la artiști fenomenali.

Timp de șapte zile, seară de seară (20-26 octombrie) de la ora 22:00, vor putea fi urmărite, în acestă ordine, în secțiunea „TVR Cultural la FNT”, spectacolele „Astă seară se improvizeză” de Luigi Pirandello, „Avarul” de Molière, „Ferarii” de Miloš Nikolić, „Bani din cer” de Ray Cooney, „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, „Cumetrele” de Michel Tremblay și „Micul infern” de Mircea Ștefănescu.

Nume mari de actori au dat naștere personajelor din aceste montări tv, printre care Silvia Dumitrescu Timică, Leopoldina Bălănuță, Olga Tudorache, Tamara Buciuceanu-Botez, Draga Olteanu Matei, Mitică Popescu, Ștefan Radof, Margareta Pogonat, Horațiu Mălăele, Mariana Buruiană, Coca Bloos, Dorina Lazăr, Emilia Dobrin, George Mihăiță, Constantin Cotimanis, Maia Morgenstern, Valentin Teodosiu.

Partenerul media tradițional al FNT35 – Radio România – prezintă, pe întreaga perioadă a festivalului, o suită de evenimente. Amintim, mai întâi, secțiunea apreciată și la edițiile precedente FNT On Air, în cadrul căreia se vor putea asculta peste 30 de spectacole realizate de Teatrul Național Radiofonic, difuzate pe canalele Radio România Cultural și Radio România Actualități. Sunt producţii contemporane reprezentative, în acord cu evoluţia genului radio drama şi cu tendinţele moderne ale alcătuirii spaţiului sonor. Apoi se vor desfășura patru evenimente „in situ”, considerate semnificative pentru etapa în care se află Teatrul Naţional Radiofonic, „pentru spiritul modern şi, totodată, pentru apropierea de public, prin tematica abordată şi prin rafinamentul şi precizia dobândite în explorarea spaţiului sonor”.

De asemenea, pe durata festivalului va fi activă, pe site-ul www.eteatru.ro, colecţia „FNT 2025 – secțiunea online”. În cele zece zile de festival, va funcționa, în foaierul Sălii Media a Teatrului Național București, un spațiu pentru audiții ale producțiilor audio drama. Zece pufuri, pe care publicul e invitat să se așeze, creează ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic. Spectacolele audio din playlist-ul Teatrului Național Radiofonic pot fi accesate cu un cod QR scanat cu telefonul mobil al fiecărui ascultător. Playlist-ul cuprinde producții recente ale Teatrului Naţional Radiofonic, organizate tematic: lumi reale, lumi imaginare și fonograme. Acest program se adresează spectatorilor și invitaților festivalului, care au de petrecut un timp între două spectacole sau alte evenimente din programul FNT35.

În festival va avea loc și o audiție în avanpremieră. Pe 18 octombrie, de la ora 12:30, la Teatrul Național București – Foaierul Tapiseriei, va fi audiat spectacolul „Patimile după Iov” de Val Butnaru, regia Petru Hadârcă, producție a Teatrului Național Radiofonic în colaborare cu Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, în cadrul proiectului Dramaturgi români contemporani.

Teatrul Naţional Radiofonic propune și masa rotundă „Dramaturgie pentru sunet” (ARCUB, 19 octombrie, ora 16:00). Scopul acesteia este de a pune în discuție specificul dramaturgiei audio: cum gândim o poveste în sunet, care sunt palierele de expresie sonoră, cum putem suplini sonor absența imaginii etc. Amintim și audiția în avanpremieră cu selecţiuni din spectacolele radiofonice „Oedip rege”, „Oedip la Colonos” şi „Antigona” de Sofocle, în regia lui Gavriil Pinte (22 octombrie, de la ora 12:00, la sediul UNITER). Cele trei producţii radiofonice sunt un exemplu elocvent de cum pot fi redate azi, cu mijloace actuale, vechile texte ale umanităţii.

Detalii despre evenimentele din FNT35 sunt disponibile pe www.fnt.ro, precum și pe conturile oficiale de Facebook și Instagram ale Festivalului Național de Teatru.

TVR Cultural la FNT

Luni, 20 octombrie

22.00 Asta seară se improvizează de Luigi Pirandello

Regia: Eugen Todoran

Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Horaţiu Mălăele

Producție: TVR, 1991

Durată: 1h 34min

Audiență generală

Marți, 21 octombrie

22.00 Avarul de Molière

Regia: Mircea Cornișteanu

Regia TV: Olimpia Arghir

Din distribuţie: Constantin Cotimanis, Ruxandra Sireteanu, Ion Haiduc, George Alexandru

Producție: TVR (1994), în colaborare cu Teatrul Nottara

Durată: 2h

Audiență generală

Miercuri, 22 octombrie

22.00 Fierarii de Milos Nikolic

Regia: Horațiu Mălăele

Distribuția: Horaţiu Mălăele, George Mihăiţă, Maia Morgenstern, Valentin Teodosiu

Producție: TVR, preluare de la Teatrul de Comedie

Durată: 1h

Audiență generală

Joi, 23 octombrie

22.00 Bani din cer de Ray Cooney

Regia: Horațiu Mălăele

Regia TV: Silviu Jicman

Din distribuţie: George Mihăiţă, Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă

Producție: TVR (2008), preluat de la Teatrul de Comedie

Durată: 1h 30min

Audiență generală

Vineri, 24 octombrie

22.00 Gaițele de Alexandru Kirițescu

Adaptarea și regia: Nae Cosmescu

Din distribuţie: Draga Olteanu Matei, Margareta Pogonat, Leopoldina Bălănuţă, Olga Tudorache

Producție: TVR (1993)

Durată: 2h 25min

Audiență generală

Sâmbătă, 25 octombrie

20.00 Cumetrele de Michel Tremblay

Regia: Petre Bokor

Adaptarea și regia TV: Eugen Todoran

Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Adriana Trandafir, Dorina Lazăr, Carmen Tănase

Producție: TVR (1997), preluat de la Teatrul Bulandra

Durată: 1h 40min

Audiență generală

Duminică, 26 octombrie

20.00 Micul infern de Mircea Ștefănescu

Adaptarea și regia: Mihai Berechet

Din distribuţie: Silvia Dimitrescu Timică, Lucia Mureşan, Ion Dichiseanu, Ştefan Radoff

Producție: TVR (1979), preluat de la Teatrul Nottara

Durată: 1h 50min

Audiență generală

TNR (Teatrul Național Radiofonic) în FNT

Sâmbătă, 18 octombrie

12.30 | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Tapiseriei

Patimile după Iov de Val Butnaru

audiție în avanpremieră

Regia artistică: Petru Hadârcă

Producător: Teatrul Național Radiofonic

În parteneriat cu: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Chişinău

Durata: 2h

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Duminică, 19 octombrie

16.00 | ARCUB, Sala Studio

Dramaturgie pentru sunet

masă rotundă

despre specificul dramaturgiei audio / creația de ficțiune audio

Participă: dramaturgii Alina Nelega, Mihaela Michailov și Claudiu Sfrischi-Lăudat, alături de scenarista și regizoarea Ilinca Stihi

Moderator: Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru și producător de audio drama

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Durata: 1h 30min

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Miercuri, 22 octombrie

12.00 | UNITER

Trilogia Labdacizilor („Oedip rege”, „Oedip la Colonos” şi „Antigona” de Sofocle) – selecțiuni

audiție în avanpremieră

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Durata: 2h

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

17-26 octombrie | 10.00 – 18.00 | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR

de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

FNT On Air

În perioada Festivalului Național de Teatru (17-26 octombrie),Teatrul Național Radiofonic oferă 31 de spectacole de teatru radiofonic difuzate on air pe Radio România Cultural, Radio România Actualități și online pe www.eteatru.ro.

Programul complet: www.fnt.ro

PRODUCĂTOR: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

PROIECT CULTURAL FINANŢAT DE: Ministerul Culturii

CO-PRODUCĂTORI: Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

PARTENERI: Institutul Cultural Român, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru

CO-ORGANIZATOR: Societatea Română de Televiziune