Din păcate, din cauza restricţiilor impuse la nivel naţional pentru a ne proteja de efectele pandemiei, am fost nevoiţi să anulăm întâlnirile directe pe care le programasem cu spectatorii, iar unii membri ai Trupei noastre au fost infectați cu noul coronavirus. Dincolo de aceste probleme, la Teatrul Tamási Áron se lucrează, drept urmare este gata a treia premieră a Stagiunii 2020/2021, iar pregătirile pentru a patra producție sunt, de asemenea, în desfăşurare.

Sâmbătă, 19 decembrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului va avea loc premiera spectacolului Restul l-ați văzut deja la cinema, în regia lui Bálint Botos, după piesa The Rest Will Be Familiar to You from Cinema, a dramaturgului britanic Martin Crimp.

Martin Crimp (n. 1956) este una dintre cele mai originare şi provocatoare voci ale teatrului contemporan. A început să scrie teatru în anii ’80, iar astăzi textele sale sunt traduse şi jucate pe cele mai diverse scene ale lumii, inclusiv în România, unde i s-au montat multe piese, printre care: Piesă cu repetiții / Play with Repeats (în 1993, Crimp a fost în România, în sala Teatrului Naţional Târgu Mureş, la premiera acestui spectacol, în traducerea criticului Marian Popescu şi în regia lui Theodor-Cristian Popescu), Scenariul / The Treatment, La țară / The Country, Are nevoie de multă atenție!/ Getting Attention/ Atentate la viața ei / Attemps on Her Life.

Martin Crimp este cunoscut şi prin traducerile şi adaptările unor piese celebre din dramaturgia universală, printre care Scaunele și Rinocerii (Eugen Ionescu), Pescărușul (Anton Cehov), Mizantropul (Molière), Triumful dragostei (Pierre de Marivaux), Mare și mic (Botho Strauss). Dealtfel, unul dintre semnele identitare ale stilului său dramaturgic este dialogul cultural cu marile opere ale literaturii universale.

Dramaturgia lui Martin Crimp este asociată cu un concept de teatru teoretizat de criticul Aleks Sierz, un tip de sensibilitate dramatică numit "In-yer-face" / în-faţa-ta, care a apărut în Marea Britanie în anii 1990. Este vorba de un fel de a face teatru pe care criticul britanic Sierz îl defineşte astfel : „Teatrul In-yer-face şochează publicul prin extremismul limbajului şi al imaginilor, îl destabilizează prin francheţea emoţională şi îl deranjează punând întrebări acute despre normele morale. Nu numai că însumează zeitgeist (spiritul vremii), dar îl şi critică. (...) În forma sa cea mai bună, acest fel de teatru e atât de puternic, de visceral, încât te forţează să reacţionezi – fie că ai impulsul să mergi pe scenă să opreşti ce se petrece acolo, fie te hotărăşti că e cel mai bun spectacol pe care l-ai văzut în viaţă şi mori să-l mai vezi o dată şi în seara următoare. Cum, de fapt, ar trebui să şi faci.”

Tradusă în limba maghiară de regizorul Bálint Botos, piesa Restul l-ați văzut deja la cinema este adaptarea unei tragedii antice mai puțin cunoscute a lui Euripide, Femeile feniciene.

Despre piesă, Bálint Botos precizează: "Nu putem decide dacă e vorba de o dramă contemporană sau de o tragedie clasică, greacă. În această adaptare, bravura lui Crimp constă în faptul că lasă tragedia greacă să fie ea însăşi, cu toate ororile şi marile sale emoţii, schimbând doar atât cât povestea să devină mai complexă, uşor postmodernă, actualizând totodată textul, astfel încât personajele ni se par tulburător de familiare." Regizorul spectacolului mai adaugă faptul că dilemele societăţii noastre de consum, mecanismele sale de funcţionare – întunecate şi contestate – sunt toate prezente în text, de aceea, deşi grandioasa poveste ne fascinează, nu ne putem distanţa de ea, nici ca spectatori, nici ca cititori. Dramaturgul britanic a transcris şi a păstrat piesa cu extremă sensibilitate şi profund respect pentru Euripide, iar creatorii spectacolului au încercat să monteze textul în acord cu această atitudine.