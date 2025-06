Câștigătorii TIFF.24: povești despre supraviețuire și trecut obțin cele mai importante premii ale ediției

Într-un mesaj video prezentat la Gală, regizorul Mahdi Fleifel – revenit la TIFF după debutul său din 2013 – a subliniat dificultatea realizării filmului: „A fost mai degrabă o chestiune de supraviețuire decât de storytelling. Ne-am zbătut aproape 10 ani ca să-l facem.” El a transmis și un apel la pace: „Problema din Palestina nu sunt palestinienii, ci ocupația – și aceasta trebuie să înceteze.”

Despre drama refugiaților este vorba și în Xoftex (Germania), pentru care regizorul Noaz Deshe a câștigat Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 euro, oferit de Institutul Cultural Român, în timp ce Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a mers către Debut (Debut, or,

Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued, SUA), primul film regizat de Julian Castronovo, care explorează cu umor granița fragilă dintre realitate și fals, dar și nevoia umană de a construi povești.

Premiul pentru Cea mai Bună Interpretare (1.000 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim) a fost acordat actriței Ghjuvanna Benedetti pentru rolul din Regatul (The Kingdom, r. Julien Colonna, Franța), în care interpretează o adolescentă crescută în umbra violentă a tatălui ei mafiot, în Corsica anilor ’90.

În competiția Zilele Filmului Românesc (ZFR), Anul nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), o tragicomedie plasată în ajunul Revoluției din 1989, a primit Premiul pentru Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro (DACIN SARA) și servicii de post-producție de 10.000 de euro oferite de CINELAB România. Premiul ZFR pentru Debut (1.500 de euro, Banca Transilvania) a fost acordat documentarului Viitor luminos (r. Andra MacMasters), o incursiune fascinantă, prin imagini de arhivă, într-un festival pentru tineret desfășurat în 1989 în Coreea de Nord.

În competiția What’s Up, Doc?, premiul de 2.000 de euro oferit de Tenaris Silcotub a revenit filmului ce crează „o coregrafie vizuală delicată”, după cum motivează juriul.

Filmul Saturn (r. Daniel Tornero) a reușit să obțină cele mai multe aprecieri în secțiunea dedicată documentarelor și filmelor hibrid.

Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro (Mastercard), pentru un film din Competiția Oficială, a fost câștigat de Surzenie (Deaf, r. Eva Libertad García López, Spania), în timp ce Anul nou care n-a fost a fost desemnat Cel mai Popular Film românesc din festival. Vodafone Hearts’ Award, în valoare de 2.500 de euro, a fost oferit de Vodafone.

Gala s-a încheiat cu cuvintele emoționante ale regizorului Béla Tarr, premiat la TIFF cu Premiul pentru Întreaga Activitate: „Când faci un film, nu te aștepți ca altcineva dintr-un alt colț al lumii să-l vadă. Facem filme pentru oameni, pentru cei mai puțin norocoși, pentru cei care au nevoie să li se spună o poveste. Pentru că, în final, asta suntem cu toți: niște oameni.”

Câștigătorii celei de-a 24-a ediții a

Festivalului Internațional de Film Transilvania

Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 euro

Pământ străin (To a Land Unknown, dir. Mahdi Fleifel, Marea Britanie)

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 euro, oferit de ICR

Xoftex (dir. Noaz Deshe, Germania)

Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 euro, oferit de ICR

Debut (Debut, or, Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued, dir. Julian Castronovo, Statele Unite ale Americii)

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim

Ghjuvanna Benedetti, pentru filmul Regatul (The Kingdom, dir. Julien Colonna, Franța)

Premiul sectiunii “What’s Up, Doc?”, în valoare de 2.000 Euro, oferit de Tenaris Silcotub

Saturn (Saturn, dir. Daniel Tornero, Spania)

Mențiunea Specială a juriului „What’s Up, Doc?”

Întoarcerea proiecționistului (The Return of the Projectionist, dir. Orkhan Aghazadeh, Franța)

Scrisori de pe strada Wolf (Letters from Wolf Street, dir. Arjun Talwar, Polonia)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, în valoare de 2.000 de Euro, oferit de DACIN SARA si servicii de laborator in valoare de 10,000 Euro, oferite de CINELAB România.

Anul nou care n-a fost (The New Year That Never Came, dir. Bogdan Mureșanu, România)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Banca Transilvania

Viitor luminos (Bright Future, dir. Andra MacMasters, România)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Scurtmetraj, în valoare de 1.500 Euro și 5.000 de euro în servicii constând în echipament, cameră electrică și grip oferite de CutareFilm

Ajutoare (Aid, dir. Valentin-Rareș Fogoroș, România)

Premiul Publicului, în valoare de 2.000 euro, oferit de MasterCard

Surzenie (Deaf, dir. Eva Libertad García López, Spania)

Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival (Vodafone Hearts’ Award), în valoare de 2500 de euro, oferit de Vodafone

Anul nou care n-a fost (The New Year That Never Came, dir. Bogdan Mureșanu, România)

Premiul de Excelență regizorului Andrei Ujică, oferit de Nova Power & Gas

Premiul de Excelență actorului Florin Piersic

Premiul pentru Întreaga Activitate regizorului Béla Tarr

Premiul pentru Întreaga Activitate actriței Emilia Dobrin

Premiul pentru Întreaga Activitate criticului de film Valerian Sava

Trofeul Transilvania pentru Contribuția specială adusă cinematografiei mondiale actriței Maria de Medeiros

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film unui film din secțiunea Zilele Filmului Românesc

Triton (Merman, dir. Ana Lungu, România)

Premiul Youth Award (TEEN Spirit), în valoare de 1.500 euro, oferit de McDonalds

Lucia și păcatul (Little Trouble Girls, dir. Urška Djukić, Slovenia)

Mențiunea Specială a Juriului Teen Spirit

Fetele de la gară (The Girls at the Station, dir. Juana Macias, Spania)

Premiul Juriului Ecumenic, în valoare de 1.000 euro, oferit de SIGNIS și INTERFILM, unui film din Competiția Festivalului

Păunul (Peacock, dir. Bernhard Wenger, Germania)

Mențiunea Juriului Ecumenic

Plouă peste Babel (Rains Over Babel, dir. Gala del Sol, Columbia)

Premiul SIGNIS, în valoare de 500 de euro, oferit de SIGNIS România, unui film de scurt-metraj din secțiunea Zilele Filmului Românesc.

Grandpa Is Sleeping (dir. Matei Branea, România)

Premii în cadrul programelor TIFF RO Days | Industry Events – TIFF.24

Transilvania Pitch Stop

Marele Premiu oferit de Chainsaw Europe - servicii de post-productie in valoare de 25.000 Euro

Kazimir (dir. Dorian Boguță, România)

Premiul de dezvoltare TPS oferit de Avanpost in valoare de de 5.000 Euro

Horseshoe (dir. Lucia Chicoș, România)

Premiul CNC Moldova în valoare de 1.500 Euro

Desire (dir. Nuray Kayacan Sünbül, Turcia)

Premiul Connecting Cottbus cocoLAB: east-west emerging producers Award - selecția unui producător din România sau Republica Moldova pentru a participa în noul program cocoLAB 2025 dedicat producătorilor emergenți.

Grandparents’ Paradise (dir. Alex Țibu, Șerban Racovițeanu, România)

Drama Room

Premiul pentru cel mai bun proiect de serial - Acord de dezvoltare semnat cu PRO TV



The Accountant (scenarist: Bogdan Drumea, România)

Rezidență de creație la castelul Bethlen-Haller – oferită de Jidvei



ReGYM (scenariști Alex Pintică, Alberto Nicolae, România)

Competiția Locală

Premiul Competiției Locale, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Banca Transilvania, și servicii de producție în valoare de 10.000 de euro pentru următorul proiect de film al regizorului, acordate de Numa Film

Concluzia (dir. Bîrza Vlad)

Mențiune specială a juriului - servicii de colorizare în valoare de 5.000 de euro, oferite de Numa Film

Apele în care ne scăldăm (dir. Răzvan Dima)

Alte premii

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni, oferit de TV5 Monde, Institutul Francez, RFI România

Drum închis (Block Pass, dir. Antoine Chevrollier, Franța)

Bursa Alex. Leo Șerban, în valoare de 2500 de euro, oferită în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim

Milionarul gunoaielor (r. Radu Stroie)

Mențiunea specială din cadrul Bursei Alex. Leo Șerban, în valoare de 1000 de euro, acordată în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim unui tânăr actor român care s-a remarcat printr-un succes notabil într-un scurtmetraj sau lungmetraj a cărui premieră a avut loc în anul 2024 sau 2025.

Ștefan Mihai

