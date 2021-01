Constantin Chiriac deschide conferința Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (IATC) Hong Kong

În 27 și 28 ianuarie, de la ora 11:00 (ora României), Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, alături de partenerii săi naționali și internaționali, vă invită la conferința "This and that and that – The multiple roles of the theatre artist – the double meaning of performative criticism”, conferință despre rolul artistului în societate și necesitatea discursului critic. Evenimentul va avea loc online și va fi deschis de Președintele FITS, Constantin Chiriac, în calitate de Președinte al comisiei conferinței. Cu acest prilej, moderatorul conferinței, criticul de teatru Octavian Saiu, va iniția un dialog împreună cu invitații săi de marcă pe marginea vocației artistului contemporan, a cărui artă trebuie să se plaseze la limita dintre inovație și permanentă racordare la exigențele sociale. Evenimentul se va desfășura live pe paginile de Facebook FITS, TNRS, cea a Președintelui FITS, Constantin Chiriac și IATC Hong Kong, exclusiv în limba engleză.

Foto credit TNRS, Rares Helici

„În prezent, teatrul este într-o continuă schimbare. Între online și offline, dar mai semnificativ între diferitele realități culturale, sociale și antropologice, pe care este obligat să le reflecte și să le integreze. O astfel de dinamică constantă a generat nu numai o serie de variații în ceea ce privește forma și conținutul, dar și un nou profil al artistului de teatru.

Așadar, cum rămâne cu criticii de teatru? Recompun doar modelele lor de vizionare și recenzie sau încearcă, de asemenea, să se reinventeze pe ei înșiși, precum și profesia lor? O nouă generație de spectatori s-a angajat să discute despre universul artelor spectacolului, pe care nu îl consideră neapărat drept apanajul unei instituții creative. Ei indentifică - și vorbesc despre - teatralitatea online, în viața lor de zi cu zi, oriunde. Astfel, a apărut un mod complet nou de critică, departe de constrângerile articolelor de ziar sau ale publicațiilor academice. Înseamnă să participi, să fii implicat în evenimente culturale, să găzduiești dialoguri și conferințe cu artiști, să pui întrebări. Această dublă semnificație a criticii este emblematică pentru o nouă eră în teatru și cultură.

Sunteți invitați la o conferință online deschisă despre toate aceste dimensiuni diferite ale artelor spectacolului și ale criticii performative. Împreună, artiști și critici, vom încerca să înțelegem rolul și rolurile pe care le jucăm în sfera publică globală în continuă schimbare a lumii noastre. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de acest dialog.”

Octavian Saiu, critic de teatru

Comitetul conferinței: Constantin Chiriac (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu) - Președintele comisiei, Savas Patsalidis (Universitatea Aristotel, Salonic), Mariko Anazawa (Universitatea Meiji Gakuin), Bernice Chan (IATC Hong Kong), Rui Pina Coelho (Universitatea din Lisabona), Tomasz Wiśniewski (Universitatea din Gdansk), Jason Hale (Universitatea Bilkent)

Vorbitori principali: Alexandra Badea, Nassim Soleimanpour și Jaroslaw Fret

Moderator conferință: Octavian Saiu

Moderatori sesiuni: Kalina Stefanova (Academia Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Bulgaria), Savas Patsalidis, Bernice Chan