„De Profundis” după Oscar Wilde, un spectacol de Răzvan Mazilu, producţie a Teatrului Stela Popescu, pe 16 şi 17 ianuarie la MNAR. Tudor Cucu Dumitrescu: „Spunem împreună această poveste”.

Deja foarte cunoscutul actor al Teatrului Stela Popescu, Tudor Cucu Dumitrescu, declara: „Spectacolul lui Răzvan Mazilu spune povestea de dragoste extravagantă și pasională dintre Oscar Wilde și Lord Alfred Douglas. Ceea ce fascinează cu adevărat este întâlnirea dintre universul artistic al lui Mazilu – construit din imagini puternice, dans și o intensitate a interpretării care îi este specifică – și povestea ultimilor ani din viața marelui scriitor. Universul spectacolului, plin de sugestii și metafore, se împletește cu adevărurile istorice, stârnind în spectator dorința de a descoperi întreaga istorie a acestor două destine. Pentru mine, aceasta este a patra întâlnire la lucru cu Răzvan Mazilu, dar, probabil, cea mai importantă. Spunem împreună această poveste, dansăm, suntem parteneri de scenă și îi purtăm pe spectatori, în minunata Sală a Oglinzilor din cadrul Muzeului Național de Artă, către o intimitate și o intensitate care se reinventează cu fiecare reprezentație, în nuanțe mereu noi.”

Unele locuri nu se aleg întâmplător. „De Profundis” a prins viață si se joacă într-un spațiu care poartă în sine aceeași fragilitate, tăcere și reflecție ca textul însuși : Muzeul Naţional de Artă al României, în Sala Oglinzilor, un spațiu în care publicul pătrunde rar, dar care, pentru o seară, se transformă într-o scenă a confesiunii și a luminii interioare.

„De Profundis” în regia lui Răzvan Mazilu, este prima premieră a actualei stagiuni a Teatrului Stela Popescu, intitulată „Anatomia maşinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” 2025-2026, o stagiune despre fragilitate, forță, sens și umanitate. Un loc nou, o întâlnire rară, o alegere cu sens.

Teatrul Stela Popescu mulțumeşte Muzeului Național de Artă al României pentru deschidere, implicare și pentru înțelegerea profundă atât a situației teatrului, cât și a nevoii reale de a da acestui text un spațiu pe măsură, întărind ideea să dăm sens, împreună, artei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹