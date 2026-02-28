Zi specială pentru 4 zodii: mesaj karmic pe 28 februarie 2026

Mesajul mult așteptat sosește exact la momentul potrivit, în această zi de sâmbătă, iar zodiile vizate sunt pregătite să demonstreze ce înseamnă curajul, demnitatea și asumarea de sine. Tranzitul Lunii în Leu ne arată că avem toate resursele necesare pentru a reuși. Universul transmite clar: puterea este deja în tine.

Berbec

Mesajul Universului: urmează-ți adevărul, fără scuze

Sub Luna în Leu, nimic nu îți poate zdruncina convingerea că adevărul tău contează. Pe 28 februarie, Berbec, te simți susținut de o forță mai mare decât tine și orientat spre bine. Dorința de a face ceea ce este corect devine prioritară.

Nu este vorba despre a fi primul, ci despre a fi liderul care își asumă responsabilitatea. Nu mai simți nevoia să te justifici. Ești aici ca să îți urmezi adevărul și să îndrepți lucrurile.

Rac

Mesajul Universului: puterea ta vine din autenticitate

Pe 28 februarie, Rac, ai o imagine de sine foarte clară. Te simți bine în pielea ta, iar această stare este cheia unei victorii personale. Luna în Leu îți amplifică încrederea și te ajută să rămâi fidel valorilor tale.

Îți permiți să fii vulnerabil, iar acest lucru se dovedește o forță, nu o slăbiciune. Când te arăți așa cum ești, primești respect și validare din partea celor din jur. Exact ce aveai nevoie.

Scorpion

Mesajul Universului: momentul tău a sosit

În timpul Lunii în Leu, simți că, în sfârșit, mingea este în terenul tău, Scorpion. Ai încredere, dar mai ales ești sătul să te limitezi. Aceasta este ziua ta.

Universul este de partea ta, iar sincronizarea este perfectă. Chiar dacă acțiunile tale pot părea impulsive, ele sunt aliniate cu inima ta. Puterea și controlul sunt ale tale acum. Ai voie să riști și să vezi unde te duce curajul.

Vărsător

Mesajul Universului: vulnerabilitatea deschide uși

Pe 28 februarie, începi să observi semnale subtile care îți oferă claritate în relațiile personale. Universul îți cere să fii atent, Vărsător.

Poate că nu ai început ziua punând sub semnul întrebării legăturile tale apropiate, dar până la final înveți ceva extrem de valoros despre oameni și conexiuni. Sub Luna în Leu, renunți la defensivă — un pas important pentru tine.

Deși vulnerabilitatea nu îți este confortabilă, odată ce treci această graniță, apar schimbări pozitive și mai multă iubire în viața ta.