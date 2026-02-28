Ce trebuie să știi despre magneziu: Doze, perioada din zi și interacțiuni cu alte medicamente

Specialiștii spun că nu există nicio restricție, acesta putând fi administrat oricând. Însă mai important decât momentul zilei este să fie luat constant, să se țină cont de mese și de alte medicamente.

Alegerea momentului potrivit

Pentru relaxare sau somn: mulți aleg să-l ia seara, după cină, pentru a sprijini odihna.

Pentru persoanele cu stomac sensibil: magneziul poate provoca diaree, crampe sau greață, astfel că administrarea în timpul mesei sau imediat după poate reduce aceste efecte.

Pentru interacțiuni medicamentoase: magneziul poate reduce absorbția unor medicamente, precum anumite antibiotice (tetracicline, chinolone), bisfosfonați sau levotiroxină. În aceste cazuri, suplimentul trebuie luat la câteva ore distanță de tratament, conform recomandării medicului.

Doza sigură

Institutul Național de Sănătate (NIH, SUA) recomandă un nivel maxim tolerabil de 350 mg/zi din suplimente pentru adulți, fără a include magneziul provenit din alimentație.

NHS (Marea Britanie) sugerează că dozele sub 400 mg/zi sunt în general sigure, iar depășirea acestei limite poate provoca diaree sau disconfort digestiv, potrivit dcmedical.ro.

Recomandări practice