3 Zodii primesc a doua șansă, pe 28 februarie 2026

Aspectul astrologic Mercur în conjuncție cu Venus aduce o energie rară de vindecare, împăcare și a doua șansă, arătându-ne că aproape orice poate fi reparat atunci când există deschidere și sinceritate.

Este o zi a reconcilierilor și a reluării unor drumuri abandonate. Pentru aceste zodii, a doua șansă vine cu recunoștință profundă și cu sentimentul că Universul oferă, din nou, posibilitatea de a crește și de a evolua. Sâmbătă, acceptăm provocarea cosmică, ne eliberăm de trecut și redescoperim libertatea de a trăi mai bine. Viața este pe punctul de a deveni mult mai frumoasă.

Taur

O a doua șansă care aduce liniște și validare

Dacă ai fost stresat și ai rămas blocat în greșeli din trecut, Taur, 28 februarie îți aduce alinare. Sub influența conjuncției Mercur–Venus, primești o a doua șansă și, mai important, o recunoști imediat și o folosești cu înțelepciune.

Această zi scoate la iveală cea mai bună versiune a ta. Înțelegi că meriți o nouă oportunitate și, odată ce o primești, faci tot ce ține de tine pentru a o transforma într-un succes. Te simți inspirat, reînnoit și parcă validat de o forță superioară. Acum știi: greșelile sunt omenești, iar a doua șansă este un dar divin. Viața ta începe, în sfârșit, să se îmbunătățească.

Gemeni

Împăcare, romantism și șanse neașteptate

Pe 28 februarie, Gemeni, ai senzația clară că Universul îți întinde mâna. Este momentul în care repari lucruri, corectezi alegeri și îți oferi o nouă încercare. Nu ești neapărat perfecționist, dar îți place să faci lucrurile bine — iar acum ai toate șansele.

Această energie se poate manifesta inclusiv în plan sentimental. Chiar dacă nu te așteptai, cineva din trecut ar putea reveni sau ai putea relua legătura cu o persoană pe care nu ai apucat să o cunoști cu adevărat. Nu ignora acest moment. Viața ta este pe cale să se schimbe în bine, mai ales dacă îți permiți să fii deschis.

Pești

Vindecare profundă și eliberare de trecut

Sâmbăta de 28 februarie aduce vindecare autentică, Pești. Realizezi că un lucru pe care l-ai făcut cândva nu a avut consecințele dramatice de care te temeai. Din contră, începi să vezi clar drumul către un viitor mai luminos.

Sub conjuncția Mercur–Venus, ai ocazia să te reconectezi cu ceva ce ai iubit cândva — nu neapărat o persoană, ci o pasiune, o activitate creativă sau o experiență care îți hrănește imaginația. Comunicarea este excelentă, iar trecutul pare să nu mai conteze.

Viața ta începe să se îmbunătățească exact în momentul în care alegi să nu mai trăiești în trecut și să privești cu încredere spre viitor.