Culoarea de miliarde de dolari. Pigmentul „perfect” care ar putea revoluționa industria chimică

Specialiștii spun că descoperirea unui astfel de pigment ar putea valora miliarde de dolari și ar schimba radical mai multe industrii, de la auto și construcții, până la artă și tehnologie.

Deși pare simplu, recrearea artificială a culorilor naturale este un proces extrem de complex și costisitor. Aproape toate obiectele colorate realizate de om folosesc pigmenți sintetici — compuși chimici special concepuți pentru a reflecta sau absorbi anumite lungimi de undă ale luminii. Problema majoră este că, în timp, legăturile chimice din acești pigmenți se degradează, iar culoarea se estompează sau se modifică.

De ce se degradează culorile

Culoarea apare din modul în care lumina interacționează cu electronii din molecule. Atunci când lumina lovește o moleculă, electronii „sar” pe un nivel energetic mai înalt. Structura fizică a moleculei determină ce tip de lumină este absorbit și ce este reflectat — iar acest mecanism dă naștere culorii.

În timp însă, structura moleculară se poate altera, iar rezultatul este pierderea intensității sau schimbarea nuanței. Pentru produsele premium, cum sunt mașinile de lux sau materialele arhitecturale, acest fenomen reprezintă o problemă majoră și extrem de costisitoare.

De ce roșul este cea mai dificilă culoare

Din toate culorile, roșul strălucitor și rezistent este cel mai greu de obținut artificial. Din motive structurale, tranzițiile electronice necesare pentru un roșu „pur” apar rar în mod natural în pigmenții sintetici. De aici a apărut conceptul de „roșu perfect” — o nuanță intensă, stabilă și durabilă, care nu se degradează în timp.

Specialiștii spun că descifrarea acestui „cod” ar putea aduce câștiguri uriașe industriei chimice.

Cercetarea care a deschis drumul

Un nume-cheie în această cursă este Mas Subramanian, cercetător la Universitatea din Oregon. Acesta a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a descoperit YInMn Blue, un pigment considerat cel mai apropiat de un albastru „perfect” (aproape de codul #0000ff).

Structura acestui pigment este intenționat asimetrică, ceea ce reduce restricțiile cuantice care împiedică electronii să facă anumite tranziții energetice. Rezultatul este o culoare extrem de stabilă și intensă.

După succesul cu albastrul, Subramanian și-a îndreptat atenția către roșul perfect. Potrivit cercetătorului, mai multe companii i-au spus direct că orice om de știință care va reuși să creeze acest pigment ar putea deveni miliardar, scrie a1.ro.

Milioane investite în căutarea roșului perfect

În 2020, National Science Foundation i-a acordat lui Subramanian un grant de 200.000 de dolari pentru a continua cercetările. Deși pigmentul ideal nu a fost încă descoperit, echipa a obținut deja nuanțe de roșu-magentă și portocaliu intens.

Chimistul explică faptul că tranzițiile electronice necesare pentru un roșu curat și strălucitor apar extrem de rar, ceea ce face ca procesul să fie unul de durată, bazat pe experimentare continuă. Echipa a testat inclusiv aditivi semiconductori care absorb suplimentar lumina, însă rezultatul final rămâne încă imprevizibil.

O descoperire cu impact global

Dacă va fi descoperit, roșul perfect ar putea fi integrat rapid în numeroase industrii: vopsele auto, materiale de construcții, textile, electronice sau artă. Stabilitatea sa ar reduce costurile de întreținere, ar crește durabilitatea produselor și ar redefini standardele de calitate în chimia pigmenților.

Până atunci, cercetarea continuă. Iar miza rămâne uriașă: o singură culoare ar putea valora miliarde de dolari și ar putea schimba definitiv modul în care vedem și folosim culorile artificiale.