„Dincolo de tăcere” la ARCUB. Spectacol de teatru incluziv – prima punere în scenă din România a unui text de Jack Thorne, autorul miniseriei Adolescence

Lansat de Asociația ARTPLEX, spectacolul are în distribuție persoane cu dizabilități și este accesibil atât persoanelor surde, cât și celor auzitoare, reprezintând prima punere în scenă din România a unui text semnat de Jack Thorne, recent câștigător al Golden Globe pentru miniseria Adolescence. Cele cinci reprezentații, în regia lui Laurențiu Rusescu, vor avea loc pe 29, 30 și 31 ianuarie, în Sala Mare - ARCUB.

„Ne bucurăm să fim alături de ARTPLEX și de partenerii acestui proiect, care deschid porțile culturii către o categorie de public cu totul specială, care nu are întotdeauna acces la astfel de forme de artă, și să susținem o inițiativă artistică ce unește, vindecă și ne aduce mai aproape unii de alții. Pentru mine, Dincolo de tăcere nu este doar un spectacol, ci o întâlnire profundă între oameni, emoții și lumi care se ascultă dincolo de sunet. Echipa coordonată de Laurențiu Rusescu, alături de actorii Diana Timari, Eduard Iacovache, Adelin Tudorache și Ana Vînău reușește să transforme teatrul într-un spațiu al empatiei, unde barierele dispar și fiecare spectator trăiește povestea cu aceeași intensitate.”, spune Mihaela Păun, director ARCUB.

Producția are la bază textul „The Solid Life of Sugar Water” și urmărește povestea unui cuplu surd aflat într-un moment de cumpănă majoră, după pierderea copilului lor. Izolați nu doar de lume, ci și unul de celălalt, cei doi încearcă să se regăsească prin gest, atingere și prezență fizică, rememorând momentele care i-au adus împreună.

„Dincolo de tăcere” creează un teatru fără bariere, în cadrul căruia nu sunt folosite soluții clasice de „accesibilizare” pentru surzi (interpret mimico-gestual separat sau subtitrare). Spectacolul folosește doar frecvențe joase, care pot fi atât auzite, cât și simțite ca vibrații în corp, transformând sunetul în mișcare, presiune și emoție, nu doar informație auditivă. Astfel, proiectul sonor al artistului Călin Țopa propune publicului experiențe sonore dincolo de ascultarea convențională: poveștile sunt trăite unitar și intens, publicul simțind calm, tensiune, apropiere sau expansiune fără întreruperi.

„Ne-am dorit să creăm o experiență în care publicul surd și cel auzitor să simtă emoția în egală măsură, menținându-și atenția doar pe scenă. Alegerea piesei lui Jack Thorne a venit firesc: am fost profund impresionat de forța și sinceritatea textului. Este un spectacol prin care ne propunem nu doar să continuăm proiectele de accesibilizare a publicului cu dizabilități la teatru, așa cum am făcut pentru spectacolul Nicio pastilă magică, ci și să experimentăm noi moduri de comunicare și impactul unor astfel de spectacole asupra percepției spectatorului.”, spune regizorul piesei, Laurențiu Rusescu.

Actorii surzi Diana Timari și Eduard Iacovache, pentru care limba maternă este limba semnelor române (LSR), interpretează cele două personaje, fiind susținuți scenic prin vocile actorilor Ana Vânău și Adelin Tudorache.

Spectacolul propune o experiență inedită în România, contribuind activ la promovarea incluziunii persoanelor cu deficiențe de auz în teatru — atât ca artiști, prin implicarea directă a actorilor surzi în procesul de creație și încurajarea persoanelor cu dizabilități să urmeze o carieră în artele spectacolului, cât și ca public, prin aducerea pe scenă și accesibilizarea pieselor care prezintă povești reprezentative pentru această comunitate.

„Toată viața am visat să fiu actriță. Mă fascinează să trăiesc emoțiile și să transmit din inimă. Multe uși mi s-au închis doar pentru că sunt surdă, dar nu am cedat. Mereu am crezut cu tărie că fiecare persoană surdă are o legătură naturală cu actoria, pentru că folosim zilnic mimica facială, expresivitatea și emoția pentru a comunica.”, a declarat actrița Diana Timari.

„Dincolo de tăcere” este o inițiativă de conștientizare, care arată că lumea surzilor nu este despre limitări sau izolare, ci despre o cultură vie și distinctă. Limba semnelor devine astfel un limbaj plin de expresivitate și frumusețe, la fel de bogat și valoros ca orice limbă vorbită.

Echipa artistică

Traducere & Regie: Laurențiu Rusescu

Scenografie: Mălina Ionescu

Muzică: Călin Țopa

Distribuție: Diana Timari, Eduard Iacovache, Ana Vînău, Adelin Tudorache

Grafică: Bogdan Piperiu

Spectacolul va avea cinci reprezentații în datele de 29 ianuarie (ora 19:00), 30 și 31 ianuarie (orele 16:00 & 19:00), în Sala Mare a Centrului Cultural – ARCUB din București.

După fiecare reprezentație, vor avea loc seminare susținute de un vorbitor nativ de LSR din partea ANSR, concepute pentru a evidenția potențialul artistic și expresiv al limbii semnelor și pentru a încuraja dialogul cu publicul. Spectatorii vor fi introduși în Limbajul Semnelor Române (LSR), pentru a înțelege mai bine acest limbaj și a promova incluziunea, inspirând empatie și deschidere.

Durata spectacolului este de 1 oră și 20 de minute, fără pauză. Spectacolul este recomandat persoanelor cu vârsta peste 16 ani.

Biletele pot fi achiziționate prin iabilet.ro și la Casa de bilete ARCUB (str. Lipscani 84-90).

Persoanele cu deficiențe de auz beneficiază de o ofertă specială: la achiziționarea unui bilet plătit, primesc un bilet gratuit.

Mai multe informații pot fi regăsite pe pagina oficială a evenimentului: https://bit.ly/Dincolodetăcere și pe www.arcub.ro .

Proiectul cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Spectacolul este un proiect al AFCN și al Asociației ARTPLEX, în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR.

Sponsor: Salrom

Recomandat de: TVR, TVR Cultural

