Două săptămâni cu Eugenio Barba la Teatrul Grivița 53 | Microstagiunea BARBA 90

Fondator al Odin Teatret, creator al teatrului antropologic și una dintre figurile centrale ale avangardei teatrale europene postbelice, plin de vitalitate și profund implicat în fenomenul teatral de astăzi, Eugenio Barba sărbătorește 90 de ani și alege Teatrul Grivița 53 pentru acest eveniment unic într-un moment de maximă importanță pentru demersul nostru. Prezența sa poziționează Teatrul Grivița 53 într-un context internațional de referință.

„Am ales Teatrul Grivița 53 pentru că este la început de drum, iar mie îmi place să fac parte din începuturi. Teatrul Grivița 53 are nevoie mai mare de prezența mea decât oricare alt teatru care are deja istorie. Am primit invitații de la partenerii Odin Teatret pentru a crea acest eveniment unic “Barba 90. Bridges, not Walls.” în teatrele lor, dar alegerea mea a fost acest nou spațiu de creație teatrală. Mă alătur cu bucurie și emoție acestei povești, cred în demersul artistic pe care acest teatru și-l propune și aștept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din București.” - Eugenio Barba

Programul propus reunește 18 evenimente. Cele patru producții care alcătuiesc modulul „Barba 90” sunt trei spectacole pentru adulți - „Hamlet’s Clouds” (“Norii din mintea lui Hamlet”), „Compassion” (“Compasiunea”), „An Ordinary Day in the Life of the Dancer Gregor Samsa” (“O zi obișnuită din viața dansatorului Gregor Samsa”) - și un spectacol pentru copii, „The Thrilling Violinists” (“Viorile fermecate”).

Fiecare spectacol va avea mai multe reprezentații. Activitățile conexe includ interacțiuni directe cu publicul, sesiuni educaționale, 3 masterclass-uri, 3 ateliere și un performance care implică persoane din comunitatea Teatrului Grivița 53 și din cea a cartierului Grivița Veche, selectate prin casting.

Programul microstagiunii BARBA 90

Spectacole:

The Thrilling Violinists (8, 9, 10 martie)

Spectacol pentru copii și familii.

Cu: Antonia Cioaza, Jakob Nielsen

The Thrilling Violinists (Viorile fermecate) spune povestea a doi violoniști care își doresc să devină clovni și ajung, ghidați de imaginație, într-o călătorie prin lumea teatrului. Banane, fluturi, bule de săpun și nori de ploaie devin parteneri de joc, iar muzica transformă obiectele în prezențe vii. Spectacolul explorează relația dintre imaginație, corp și obiect, într-o formă accesibilă publicului tânăr (copiii și adolescenții între 6 și 18 ani) și familiilor acestora.

An Ordinary Day In The Life Of The Dancer Gregor Samsa (10 și 11 martie)

One man show: Lorenzo Gleijeses

Regia: Eugenio Barba & Julia Varley

Inspirat de universul lui Franz Kafka, spectacolul urmărește o zi „obișnuită” din viața unui dansator, în care corpul devine spațiu de memorie, repetiție și transformare. Este prima creație regizorală semnată de Eugenio Barba în afara Odin Teatret și explorează relația dintre antrenament, identitate și prezență scenică.

Compassion (12 și 13 martie)

Spectacol cu: Julia Varley

Regia: Eugenio Barba

Compassion (Compasiune) este un triptic care aduce împreună trei povești inspirate din mit și realitatea contemporană. De la un călugăr yazid care plantează un copac în deșert, la dragostea unei refugiate cecene și figura lui Tiresias, spectacolul propune o reflecție asupra empatiei, memoriei și fragilității umane, într-o formă scenică concentrată și intensă.

Hamlet’s Clouds (15, 16, 17 și 18 martie)

Spectacol Odin Teatret

Regia: Eugenio Barba

Hamlet’s Clouds (Norii din mintea lui Hamlet) este un eseu scenic despre memorie, îndoială și trecerea timpului. Pornind de la figura lui Hamlet, spectacolul cercetează relația dintre actor și rol, dintre teatru și istorie, într-o construcție specifică universului Odin Teatret.

Ateliere

Imagining with the body-mind (8, 9 și 10 martie)

Coordonatori: Antonia Cioaza, Jakob Nielsen

Atelier dedicat lucrului cu imaginația, prezenței corporale și relației dintre actor și obiect. Dezvoltat de Antonia Cioaza și Jakob Nielsen împreună cu Eugenio Barba, atelierul propune exerciții de explorare a energiei, compoziției și expresiei scenice.

Masterclass-uri

Masterclass cu Eugenio Barba și Julia Varley (14, 15 și 16 martie)

Trei întâlniri dedicate practicii teatrului antropologic, proceselor de creație și muncii actorului, susținute de Eugenio Barba și Julia Varley, adresate artiștilor și profesioniștilor din domeniul artelor performative.

Performance

Theatre Neighbourhood Welcome Feast (21 martie)

Performance comunitar care aduce împreună artiști, participanți și public, inspirat de practica Odin Teatret de a construi relații directe între teatru și comunitate. Evenimentul marchează finalul microstagiunii.

Detalii pe site-ul www.grivita53.ro și bilete disponibile pe bilet.roî

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Un moment de referință pentru Teatrul Grivița 53

Microstagiunea Eugenio Barba marchează un moment important în parcursul Teatrului Grivița 53 și confirmă identitatea sa într-un context internațional de dialog artistic. Prezența lui Eugenio Barba în Grivița 53, într-un program extins, reprezintă o recunoaștere a direcției artistice a teatrului bucureștean recent inaugurat și a modului în care acesta înțelege actul artistic ca formă de cercetare, practică și construcție culturală.

Despre Teatrul Grivița 53

Teatrul Grivița 53 este un spațiu cultural independent care se definește ca o naștere culturală istorică, un reper pentru cei care ne urmează, o construcție de la zero care a durat 9 ani, pornită de la vânzarea casei bunicii regizoarei Chris Simion - Mercurian și dusă la bun sfârșit prin implicarea unei comunități de peste 14.000 de ctitori, un demers unic în istoria culturală a României și o inițiativă care face punte cu 1946 când inginerul constructor Liviu Ciulei a construit din banii săi, pentru fiul său Liviu Ciulei, absolvent de regie, actualul teatru Nottara. Teatrul Grivița 53 se naște după 80 de ani de gol ca un exemplu de curaj, solidaritate și credință și dezvoltă o identitate artistică orientată spre forme contemporane și proiecte special create pentru acest spațiu, cu accent pe performanță, creativitate și unicitate.