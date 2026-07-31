Edith Alibec prezintă spectacolul The Void la Edinburgh Fringe 2026, cu sprijinul Institutului Cultural Român

Participarea spectacolului este susținută de Institutul Cultural Român, prin Programul CANTEMIR 2026, dedicat promovării proiectelor culturale românești pe plan internațional. Programul contribuie la consolidarea prezenței artiștilor români în marile contexte culturale internaționale și la dezvoltarea dialogului artistic peste granițe.

Regizat de Dana Paraschiv, The Void este un spectacol de clown contemporan construit în jurul unei întrebări simple și universale: cu ce alegem să ne umplem golurile interioare? În fiecare reprezentație, Edith Alibec invită publicul să răspundă acestei întrebări, iar sugestiile spectatorilor devin parte integrantă a spectacolului. Muncă, iubire, gustări, dopamină sau orice alt răspuns oferit din sală este testat în timp real, astfel încât fiecare reprezentație este diferită.

Prin umor, improvizație și vulnerabilitate, spectacolul explorează teme precum fragilitatea, nevoia de apartenență și strategiile prin care încercăm să compensăm sentimentul de gol interior. În contextul unei societăți marcate de suprastimulare, burnout și singurătate, The Void propune o experiență scenică în care râsul devine un mod de a reflecta asupra propriei vulnerabilități.

Edith Alibec este clown, actriță și producătoare, activând în România, Germania și Regatul Unit. A studiat la Athanor Akademie din Germania, sub îndrumarea regizorului David Esrig, și s-a specializat în clown contemporan prin programe de formare susținute de Julia Masli, Dan Lees, Dr Brown și Furiozo.

Spectacolul său de debut, Why the Child is Cooking in the Polenta, inspirat de romanul Aglaiei Veteranyi, a fost prezentat în turnee internaționale la München, Berlin, Zürich, Stockholm, Viena, New York și Londra și a fost distins cu toate premiile Festivalului de Monodramă de la Bacău (2018). În 2023, Edith Alibec a participat la Edinburgh Fringe cu Tea and Milk, producție sprijinită prin programul Keep It Fringe, iar în 2024 a revenit în festival cu Glitch, prezentat în cadrul Assembly Festival.

Pe lângă activitatea sa teatrală, Edith Alibec joacă în filmul Malmkrog, regizat de Cristi Puiu și prezentat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Berlin (2020), iar pentru scurtmetrajul Memories of Crossing a primit premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar la Rome Prisma Film Awards.

The Void a fost remarcat de critica de specialitate. EdFringeReview l-a descris drept „una dintre cele mai spectaculoase și captivante interpretări”, acordându-i cinci stele, iar Broadway World UK a apreciat spectacolul ca fiind „incredibil de amuzant, cu o perspectivă întunecată și sarcastică asupra lumii”, oferindu-i, de asemenea, cinci stele.

Proiectul este cofinanțat de Institutul Cultural Român prin Programul CANTEMIR 2026 – program de finanțare destinat proiectelor culturale românești cu deschidere internațională. Institutul Cultural Român nu este responsabil pentru conținutul proiectului sau pentru modul în care rezultatele acestuia pot fi utilizate. Întreaga responsabilitate revine beneficiarului finanțării.

În sesiunea 2026 a Programului CANTEMIR, Institutul Cultural Român finanțează 10 proiecte culturale, care poartă mesajul „Culture Matters” în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Bugetul total alocat de ICR pentru finanțarea celor 10 proiecte este de 1.000.000 de lei.