Canicula schimbă regulile la plajă: Măsuri simple care pot preveni infecțiile

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) avertizează că verile mai lungi și mai călduroase creează condiții favorabile pentru multiplicarea unor microorganisme, în special în apele de coastă calde, cu salinitate redusă. Deși riscul general de infectare rămâne scăzut, specialiștii recomandă respectarea unor măsuri simple de prevenție, mai ales în perioadele în care numărul persoanelor care merg la plajă sau la piscină crește considerabil.

Apele mai calde, mediu pentru bacterii

Potrivit ECDC, temperaturile ridicate ale apei, schimbările de mediu și intensificarea activităților turistice din sezonul estival contribuie la modificarea distribuției unor boli infecțioase în Europa.

Printre cele mai urmărite se află vibrioza, o infecție provocată de bacterii din familia Vibrio, prezente în mod natural în anumite zone marine în lunile calde. Aceste bacterii se dezvoltă în special în ape cu salinitate scăzută, precum estuarele și zonele unde râurile se varsă în mare.

Unele specii, inclusiv Vibrio vulnificus, pot provoca în situații rare infecții severe ale țesuturilor. Bacteria a fost asociată cu cazuri grave de îmbolnăvire, motiv pentru care uneori este descrisă drept „bacteria carnivoră”. De asemenea, infecțiile pot apărea și în urma consumului de crustacee crude sau insuficient preparate termic, în special stridii.

Cine este vulnerabil

Deși orice persoană poate contracta o infecție, riscul unor forme severe este mai ridicat în cazul celor cu sistem imunitar slăbit, boli hepatice cronice sau alte afecțiuni preexistente.

Pentru aceste categorii de persoane, specialiștii recomandă o atenție sporită atât în timpul înotului, cât și în ceea ce privește consumul de produse marine.

Măsuri simple pentru prevenirea infecțiilor

Experții recomandă evitarea intrării în apă atunci când există răni deschise, tăieturi, zgârieturi sau piercing-uri recente. Aceste leziuni pot reprezenta o cale de acces pentru bacterii.

În situațiile în care înotul nu poate fi evitat, rănile trebuie protejate cu pansamente complet impermeabile. După ieșirea din apă, orice zgârietură sau tăietură trebuie spălată cu apă curată pentru a reduce riscul de infectare.

O altă recomandare importantă vizează consumul de fructe de mare. Evitarea crustaceelor crude sau insuficient preparate termic și gătirea corespunzătoare a acestora reprezintă metode eficiente de prevenție.

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Schimbările climatice extind riscurile

ECDC atrage atenția că anumite regiuni, precum Marea Baltică și unele estuare europene, oferă în prezent condiții favorabile dezvoltării bacteriilor Vibrio. Totodată, încălzirea apelor marine determinată de schimbările climatice poate extinde treptat zonele în care aceste microorganisme pot supraviețui.

Specialiștii recomandă monitorizarea condițiilor de mediu în timpul sezonului cald și respectarea regulilor de igienă și siguranță pentru reducerea riscului de infecții asociate activităților recreative în apă, notează euronews.com.