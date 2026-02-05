„Fantoma de la Operă”, spectacolul grandios al Operei Naționale București a deschis în forță noul an cultural. Toate cele 13 reprezentații au fost vândute într-un timp record

După o așteptare de un an și jumătate, una dintre cele mai impresionante producții muzicale montate vreodată în România s-a reîntors în repertoriul ONB. Spectacolul, prezentat în regia lui Răzvan Ioan Dincă și sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, a avut premiera la București pe 31 martie 2023, marcând atunci 15 reprezentații cu casa închisă. Revenirea sa în stagiunea curentă confirmă statutul de eveniment de referință al acestei producții, un titlu care, prin amploare, nivel artistic și impact, depășește granițele unui simplu musical.

„Fantoma de la Operă” este o producție a cărei complexitate se regăsește în toate detaliile, de la scenografia semnată de Gary McCann, costumele elaborate, coregrafia realizată de Violeta Dincă, până la traducerea și adaptarea atentă a textului de către Ernest Fazekas.

O poveste de dragoste nemuritoare

Celebrul musical al lui Andrew Lloyd Webber este și unul dintre cele mai de succes din istoria divertismentului. S-a jucat cu casa închisă în fața a peste 160 de milioane de oameni în 35 de țări, în 195 de orașe și în 21 de limbi, cu 13.500 de reprezentații doar pe Broadway, 7 premii Tony, și un candelabru devenit simbol, atât prin ingeniozitatea tehnică, cât și prin rolul său dramatic. După ce a avut premiera la Her Majesty's Theatre din West End-ul londonez pe 9 octombrie 1986 și a debutat pe Broadway la Majestic Theatre pe 26 ianuarie 1988, THE PHANTOM OF THE OPERA a câștigat peste 70 de premii teatrale importante. În data de 9 ianuarie 2006, a devenit cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, depășind CATS cu cea de-a 7.486-a reprezentație.

Însă, dincolo de cifre, spectacolul impresionează prin forța emoțională a poveștii și prin capacitatea sa de a rămâne relevant și captivant pentru fiecare generație. Inspirat de romanul din 1910 al lui Gaston Leroux, „Le Fantôme de L'Opéra”, a fost inspirat din evenimente petrecute în secolul al XIX-lea la Opera din Paris. Leroux a spus că a fost inspirat să scrie această poveste după ce a vizitat Opera din Paris şi a descoperit, în subsolurile ei, un misterios lac subteran. Spectacolul «Fantoma de la Operă» al lui Andrew Lloyd Webber spune povestea unui misterios personaj mascat care se ascunde sub Opera din Paris. El se îndrăgostește nebunește de o tânără soprană, Christine Daaé, și se dedică cultivării talentelor ei extraordinare, folosind toate metodele viclene pe care le are la dispoziție. Fantoma de la Operă este, în romanul original, o poveste despre dragoste neîmpărtăşită şi obsesiile create de aceasta.

Cu 100 de membri în distribuție, echipă și orchestră, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, THE PHANTOM OF THE OPERA conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber, printre care „The Phantom of the Opera”, „Think of Me”, ” Masquerade” și „The Music of the Night”.

„The Phantom of the Opera este o piesă foarte personală din cariera mea”, spunea Lloyd Webber, legendarul producător-compozitor al unor musicaluri celebre precum Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Starlight Express, Aspects of Love şi Sunset Boulevard. Prodigioasa sa carieră i-a adus şapte premii Tony, trei Grammy, un Glob de Aur şi un Oscar (pentru Evita).

După ce a montat The Phantom of the Opera pe Broadway în 1988, Lloyd Webber l-a abordat pe Schumacher pentru realizarea unui film de lungmetraj după acest musical, fiind impresionat de thriller-ul cu vampiri al regizorului, The Lost Boys, devenit blockbuster.

Autorul însuşi spune despre acest musical: „Fantoma de la Operă chiar a existat”.

În anul 2004, Joel Schumacher îl transpune sub forma unei drame, viziune ce este premiată cu trei nominalizări la Globul de Aur şi trei nominalizări la Oscar. Filmul îi are în distribuţie pe Gerard Butler (Erik), Emmy Rossum (Christine) şi Patrick Wilson (Raoul).

Înregistrarea originală cu distribuţia The Phantom of the Opera s-a vândut în peste 40 milioane exemplare în întreaga lume şi este cel mai bine vândut album de acest tip al tuturor timpurilor. A fost primul album de distribuţie din istoria muzicii britanice care a pătruns în topuri direct pe primul lor. De atunci, a câştigat Discul de Aur şi Discul de Platină, atât în Marea Britanie, cât şi în Statele Unite. Melodiile răscolitoare şi partitura plină de forţă le-au adus compozitorului şi producătorului Andrew Lloyd Webber şi colaboratorilor săi nenumărate aprecieri şi premii.

Extras dintr-un interviu luat anterior regizorului Răzvan Ioan Dincă, cu ocazia premierei spectacolului.

Magdalena Popa Buluc: În ultimii ani, atât peste Ocean, dar şi în Europa, publicul, din ce în ce mai stresat, este mai mult atras de spectacolele gen Broadway, cum ar fi Chicago pe muzica lui John Kander, după cartea lui Bob Fosse, răsplătit cu două Tony Award, celebrul Cats, compus de Andrew Lloyd Webber, care, în 1981, câştiga Laurence Olivier Award pentru Cel mai bun nou Musical, iar în 1983, Tony Award pentru Cel mai bun musical, Jesus Christ Superstar, al aceluiaşi compozitor, de fapt o operă-rock, Nôtre-Dame de Paris, după Victor Hugo, pe muzica lui Riccardo Cocciante, sau Mizerabilii, după care a fost făcut şi un film în regia lui Tom Hooper, dar şi West Side Story, cât şi Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber, care s-au bucurat de un imens succes. Dezvăluiţi-ne, vă rog, câte ceva despre Fantoma de la Operă, ce va vedea lumina scenei la Operetă, mai ales că, într-un interviu, Stephen Barlow mărturisea că este o poveste de dragoste clasică şi totodată are mister. Oamenii iubesc misterul.

Răzvan Ioan Dincă: De la My Fair Lady, în 1965, opereta s-a îndreptat către musical. Fantoma de la Operă, după Gaston Leroux, reuşeşte de peste 28 de ani să fie cap de afiş la Her Majesty’s Theatre, în Haymarket din Londra, ceea ce înseamnă 365 de reprezentaţii pe an la un preţ de bilet între 100 şi 300 de lire sterline. Gândiţi-vă ce înseamnă aceasta din punct de vedere social. La fel, Mizerabilii se joacă de 26 de ani. Nôtre-Dame de Paris are o istorie mai scurtă, dar la fel de glorioasă. De altfel, în intenţia mea stă de a monta câteva dintre aceste spectacole şi la Bucureşti. Stephen Barlow face parte din familia marilor regizori de operă şi de teatru. Musicalul Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber este una dintre cele mai de succes producţii muzicale din toate timpurile, al cărei succes continuă şi astăzi la mai bine de 25 de ani de la premiera sa. Cu un număr total de peste 130 de milioane de spectatori şi încasări de peste 5,6 miliarde de dolari, Fantoma de la Operă este cea mai longevivă producţie de pe Broadway, depăşind recordul de 7.486 de reprezentaţii stabilit de musicalul Cats. Mai adăugaţi, vă rog, faptul că Fantoma de la Operă a câştigat până în prezent 70 de premii importante, inclusiv trei premii Olivier, cel mai recent fiind Premiul Olivier pentru Cel Mai Popular Show în 2002, un Evening Standard Award, şapte Premii Tony (printre care Cel Mai Bun Musical), şapte Drama Desk Awards şi trei Outer Critic Circle Awards. Spectacolul a fost produs în 151 de oraşe şi 30 de ţări din întreaga lume, printre care: Marea Britanie, Australia, Austria, Africa de Sud, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Elveţia, Germania, Japonia, Irlanda, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Olanda, Singapore, Spania, Suedia, Statele Unite, Ungaria, Taiwan şi Thailanda.

Opera Națională București reconfirmă, prin această producție, angajamentul său față de calitatea artistică, inovație și dialog continuu cu publicul contemporan. Faptul că toate biletele pentru seria de spectacole din ianuarie au fost vândute integral într-un timp record cu mult înainte de ridicarea cortinei arată nu doar succesul montării, ci și apetitul publicului pentru spectacole de nivel înalt, care redefinesc așteptările de la o instituție lirică națională.

Distribuția: Phantom – Adrian Nour; Christine – Irina Baianț; Raoul – Kyrie Mendél; Carlotta – Rodica Ștefan; Piangi – Andrei Petre; Firmin – Radu Ion; Andre – Cătălin Petrescu, Ernest Fazekaș; Madame Giry – Judith State; Meg Giry – Alina Petrică; Buquet – Ionuț Burlan.

Cu participarea Orchestrei, Corului și a Baletului Operei Naționale București.

Muzică de Andrew Lloyd Webber

Versuri de Charles Hart

Versuri suplimentare de Richard Stilgoe

Libret de Richard Stilgoe și Andrew Llyod Webber

Bazat pe romanul „Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux

Regizat inițial de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Llyod Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. şi The Really Useful Group Ltd.

