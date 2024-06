Jurnal de FITS: Ovații în picioare minute în șir la avanpremiera mondială Carmen de Bizet

A fost o sală arhiplină la avanpremiera mondială a spectacolului Carmen de Bizet, în regia lui David Gutiérrez, care a revenit la FITS cu Barcelona Flamenco Ballet. Carmen, celebrul personaj al lui Bizet, revine pe scenă, de data aceasta într-un spectacol de dans, pentru a ilustra condiția universală a femeii. Compania de balet flamenco din Barcelona abordează în cel mai nou proiect al său mitul etern al lui Carmen. Această nouă interpretare a operei lui Bizet împrumută elemente noi, necunoscute până acum, din universul flamencoului și se poziționează dincolo de concepția tradițională în care a fost catalogată de-a lungul timpului, adaptându-se la realitatea societății contemporane. Valorile care o fac pe Carmen o femeie a vremurilor noastre, precum și adaptarea muzicii și a baletului flamenco în stilul caracteristic al lui David Gutiérrez, plasează spectacolul într-o nouă paradigmă a mitului universal și a flamencoului din secolul al XXI-lea.

La Vie en Rose după Jaques Prévert, în regia lui Gigi Căciuleanu, a fost un deliciu pentru toți iubitorii de frumos, oferind poezia gestuală tipică regizorului român. La Vie en Rose este un spectacol gândit ca un dans amoros prin excelență. Cuplul este văzut ca un singur personaj format din două entități. Chiar dacă, uneori, nu este vorba decât de solitudini cuplate la voia hazardului. Ca și în viață, cuplurile se fac și se desfac necontenit, pe un montaj muzical ce reuneşte teme din epoca de aur a șansonetei franceze.

În Pescărușul lui Cehov, în regia lui Dumitru Acriș, publicul a asistat la un spectacol în care formele noi intră în conflict cu cele vechi. Fiecare om este singur cu propriul sentiment al ratării, al însingurării și al bătrâneții. Pasiuni interzise ies la suprafață, gânduri nerostite răbufnesc, oamenii se aruncă cu disperare în brațele unor străini care le-ar putea oferi iluzia fericirii. Pescărușul se dovedește acum mai actual ca niciodată. Producția regizată de Dumitru Acriș vorbește despre diferențele de gândire dintre generații, dar și despre culisele raporturilor interumane cu toată sinceritatea, devotamentul și meschinăria aferente. Chemat pe scenă, publicul are parte de un tur de forță actoricească, o experiență teatrală intensă, vibrantă, aproape tactilă, de o autenticitate dureroasă.

Caligula de Albert Camus în regia lui Ivan Uryvskyi din Ucraina, jucat la Sala Studio a Teatrului Național „Radu Stanca”, este un spectacol despre puterea nebuniei și nebunia puterii. O reconsiderare necesară și dureroasă a unui prezent amenințat de spectrul auto-distrugerii. În centrul acțiunii se află împăratul roman Caligula, membru al dinastiei iulio-claudinene și simbol al despotismului și al imoralității nepedepsite. Piesa îl portretizează pe acesta drept un dictator atotputernic care decide cursul istoriei și prosperă cu prețul vieții sau morții altora. Spectacolul evocă astfel nevoia de a pune capăt dictaturii și tiraniei din întreaga lume, iar prin scenografia sa extraordinară, semnată de Petro Bogomazov, încurajează o reflecție atentă asupra moralității și a autorității.

Un eveniment fermecător și emoționant care a avut loc marți 25 iunie este Julieta de Gabriela Muñoz & Chamäleon Theater. Spectacolul relatează povestea Julietei, o femeie plină de experiențe și bizarerii, care pune sub lupă multiplele fațete ale bătrâneții. Influențată de munca desfășurată la un azil de bătrâni și de legătura strânsă cu bunica sa, Gabriela își creează un alter ego aflat în iarna vieții. Cu un spirit impetuos și o poftă de viață de nestăvilit, Julieta ne împărtășește fărâme din viața sa și ne invită să pășim în casa ei, devenită întregul său univers. Iar pe măsură ce lumea sa se transformă într-o casă a amintirilor, protagonista găsește feluri noi de a se adapta.

Cea de-a cincea zi a fost completată de multe spectacole în aer liber în piețele din Sibiu dintre care amintim Mozart pe note comice, Din Toscana, cu dragoste!, Cu scaunul prin oraș, Dans hipnotic, PulsaR Energy și Arcadia.

FITS a adus în fața publicului și întâlnirea dintre Octavian Saiu și Po-Cheng Tsai, Gigi Căciuleanu și Gilda Lazăr. Un rezumat al conferinţei poate fi găsit pe blog.sibfest.ro.

Po-Cheng TSAI, artist profesionist de dans, este fondatorul și directorul artistic actual al B.DANCE. După absolvirea liceului Tsoying Senior High School, a studiat la Universitatea Națională de Arte din Taipei. În timpul zilelor petrecute la universitate, a primit o bursă pentru a studia la Purchase College, New York, într-un schimb de experiență și învățare. Lucrările sale se bazează adesea pe propriile sale experiențe de viață, sunt perceptive, suplicante, dar totuși umoristice, cu limbaje de dans unice și stiluri interesante și variabile. Adesea integrează teatrul, dansul și mișcările extreme ale membrelor în lucrările sale. Din 2014 până în 2019, a prezentat lucrări originale comunității internaționale de dans, lăsând o amprentă semnificativă în domeniu cu piesa sa de debut “Floating Flowers”. A primit recenzii elogioase, obținând 4 medalii de aur și 1 medalie de argint la diverse competiții de coregrafie la nivel mondial. După ce s-a întors în Taiwan, a fondat propria companie de dans, B.DANCE. În 2016, a lansat proiectul “B.OOM by B.DANCE”, facilitând colaborări internaționale de performanță prin invitații adresate coregrafilor și dansatorilor independenți renumiți din Europa să vină în Taiwan pentru spectacole și ateliere.

Azi, 26 iunie, a șasea zi de FITS 2024: Cineva are să vină de Jon Fosse, plus John Malkovich – În singurătatea câmpurilor de bumbac

Cea de-a șasea zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care cinci sunt cu acces liber.

Cineva are să vină – Un spectacol de Jon Fosse, în regia lui Chris Simion Mercurian, care spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta.

– Un spectacol de Jon Fosse, în regia lui Chris Simion Mercurian, care spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta. În singurătatea câmpurilor de bumbac / John Malkovich – Ingeborga Dapkunaite – Un spectacol cu un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate.

– Un spectacol cu un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate. Giant Gospel Choir sings...! - Muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

- Muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel. SOL INVICTUS – Un manifest închinat vieții.

– Un manifest închinat vieții. Emigranții (online) – Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.



Sumarul recomandărilor de spectacole gratuite:

– Creaturi mistice dintr-o altă lume au venit pe pământ, aducând cu ele o insectă uriașă ce poartă cu ea un ou Milk – Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți.

– Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți. Un cuplu excentric – FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție.

– FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție. The Blind – Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare

– Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare The Backs(l)ide – Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei

Un spectacol de: Plamen Ivanov

Bulgaria

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 12:00 si 21:30

Creaturi mistice dintr-o altă lume au venit pe pământ, aducând cu ele o insectă uriașă ce poartă cu ea un ou. Înăuntrul oului se află un dar special pentru omenire, iar cheia acestui mister este focul. Creaturile își doresc ca oamenii să deslușească taina uriașului ou, pe care îl păzesc și îl lasă să plutească deasupra publicului. Apropie-te de aceste călăuze costumate în alb și de misterioasa lor insectă sau urmează-le spre cuiburile lor și vei primi un dar formidabil...

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 55 min

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/misterul-focului

Milk – Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți.

De: Athanor Academy

Germania

Sala Cavas a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, ora 17:00

Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți. Am încercat să găsim ceva. La început, a fost disperarea… apoi, a devenit din ce în ce mai bine, precum o stare de extaz care se sfârșește în nebunie, haos, iar apoi se domolește. Ne azvârlim trupurile. Iar apoi… dezorientare. Lipsă de identitate. Alb. Nu. Nu. Nu. Alb. Unde. Cine. Durere. Zbor. Trup. Unde. Departe. Undeva, mă topesc, mă dizolv, precum laptele. Undeva, sinele meu se topește, iar povestea-mi aparține. Viața este nebunia morții. Trăiască morții, căci trăim prin ei.

Durata: 1h 20min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/milk

Cineva are să vină – Un spectacol de Jon Fosse care spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta.

De: Jon Fosse

Regia: Chris Simion – Mercurian

România

Teatrul GONG – Sala parter, ora 18:00 si 22:00

Spectacolul spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta. El și Ea – un cuplu ca oricare altul, cu visuri, idealuri, nesiguranțe – pășesc pragul unei case retrase, pe malul mării, cu scopul de a se regăsi. Îi așteaptă însă o pustietate greu de suportat și o presimțire că cineva o bântuie pe Ea. O certitudine chiar a faptului că Cineva are să vină. Spectacolul mizează pe mister și suspans, în căutarea esențelor. Un teatru al tăcerilor, o poveste despre (ne)comunicare.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 1h 15min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/cineva-are-s--vin-

În singurătatea câmpurilor de bumbac / John Malkovich – Ingeborga Dapkunaite – Un spectacol cu dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate.

De: Bernard-Marie Koltès

Letonia, Germania, SUA

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Faust, ora 19:00

„Dacă ați ieșit la ora asta și într-un asemenea loc, înseamnă că trebuie să vreți ceva, iar eu vă pot fi de ajutor.” Un dealer și un client se întâlnesc în „singurătatea câmpurilor de bumbac”, în miez de noapte, într-un spațiu conceptual. Cei doi pornesc într-un dans al vorbelor, dar detaliile și obiectul înțelegerii lor rămân învăluite în mister. În schimb, asistăm la un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate. Un text esențial al dramaturgiei universale într-un spectacol care pune în lumină la modul exemplar virtuozitatea actoricească.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 18 ani

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 100 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/-n-singur-tatea-c-mpurilor-de-bumbac---john-malkovich---ingeborga-dapkunaite

Un cuplu excentric – FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție.

De: Romina Krause & Sebastian Guz

Spania, Franța, Argentina

Piața Habermann, ora 19:30 si 21:15

FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție. „Ea” are un talent înnăscut de a străluci pe scenă... dar nu e chiar în toate mințile, iar șansele să strice spectacolul sunt infinite. „El” este un tip meticulos și un optimist convins care, deși supus ridiculizării, reușește să țină piept șicanărilor repetate ale soției sale. Din fericire, în final, iubirea îi ajută să scape cu bine din acest spectacol haotic și plin de imprevizibil.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/un-cuplu-excentric

Giant Gospel Choir sings...! - Muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

Music for London/ Giant Gospel Choir

Marea Britanie

Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Treime”, ora 20:00

„Nu pot exprima în cuvinte cât de minunați au fost. A fost o adevărată onoare să îi avem alături de noi, iar reacțiile vorbesc de la sine. Vă mulțumim foarte mult! A fost o plăcere să îi auzim pe fiecare în parte. Sunt extraordinar de talentați și, fără îndoială, ne-au adus nespus de multă bucurie.” – Mail Metro Media. Dintr-un punct de vedere, muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 40 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/giant-gospel-choir-sings----

SOL INVICTUS – Un manifest închinat vieții.

Hervé Koubi

Franța

Centrul Cultural „Ion Besoiu”, or 21:00

„Un manifest închinat vieții. Sol Invictus va fi Luminos, Generos și Universal. Mereu la granița dintre fizicalitatea hip-hopului și o elevație clasică, Sol Invictus este declarația mea de dragoste față de dans, față de trecutul, prezentul și viitorul său. Este sărbătoarea legăturilor dintre noi, cele ale vieții prinse în ciclurile anotimpurilor. Să renaști și să redescoperi copilăria. O, da, să dansezi ca un copil! În imensitatea universului aș vrea ca Sol Invictus să fie o scânteie la fel de strălucitoare ca o viață plină de bucuria de a dansa… împreună.”

Spectacol prezentat în limba franceză

Spectacol nerecomandat celor sub 10 ani

Durata: 1h 15min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/sol-invictus

Emigranții (online) – Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.

De: Slawomir Mrozek

Regia: Dan Glasu

România

Piesa de teatru „Emigranții” a fost publicată în 1974 și este una dintre cele mai faimoase scrieri ale lui Sławomir Mrożek. Acțiunea se petrece în noaptea de Anul Nou, în subsolul în care locuiesc doi imigranți: un pseudo-intelectual exilat politic și un muncitor pe șantier. Primul își dorește să scrie o carte, pe când al doilea economisește bani în speranța că se va întoarce acasă și va construi o locuință pentru familia sa. Ideea centrală a piesei „Emigranții” este dezumanizarea. Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durată: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol este de 30 lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/emigran-ii--online-

The Blind – Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare

Regia: Jerzy Zoń

Polonia

Piața Mare, ora 22:30

Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare. Ceea ce ieri părea să fie doar ficțiune, azi se poate transforma în realitate. Se vor purta frumos unul cu celălalt și se vor mușca unul pe altul. Își vor crea un zeu al albului și un iad alb. Vor porni o cruciadă. Vor provoca durere, vor repeta vechile gesturi de tandrețe și vor atinge străfundurile desfrâului.

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/the-blind

The Backs(l)ide – Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei

De: Sean Russell

Regia: Beth Vyse

Marea Britanie

Sala Cavas a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, ora 23:00

În Anglia anului 1666, Shakespeare este mort, iar domnia puritană a lui Cromwell s-a încheiat în sfârșit. După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Charles al III-lea a devenit noul rege al Angliei. Libertin și bun de nimic, el refuză să învețe din greșeli și își neglijează atribuțiile regale, spre disperarea fratelui său vitreg, Solomon Spare. Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei și imaginează ce s-ar întâmpla dacă am aluneca pe coaja de banană.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 50min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/the-backs-l-ide

PROGRAMUL ZILEI DE JOI, 27 iunie, a șaptea zi de FITS 2024: Hedwig and the Angry Inch, Unchiul Vanea și fado cu Francisco Moreira

Cea de-a șaptea zi de FITS – 27 iunie – aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care patru sunt cu acces liber.

Hedwig and the Angry Inch – Premiu la Gala Premiilor UNITER, 2024, secțiunea cel mai bun actor în rol principal – Tudor Cucu-Dumitrescu

– Premiu la Gala Premiilor UNITER, 2024, secțiunea cel mai bun actor în rol principal – Tudor Cucu-Dumitrescu Unchiul Vanea – Un spectacol puternic care provoacă gânduri, care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite.

– Un spectacol puternic care provoacă gânduri, care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite. Carpații ca niște pete pe pielea mea – O bunică, o fiică și o nepoată traversează granițele politice, geografice și lingvistice ale unei perioade care se întinde de-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea.

– O bunică, o fiică și o nepoată traversează granițele politice, geografice și lingvistice ale unei perioade care se întinde de-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea. Fado cu Francisco Moreira – Frumusețea muzicii fado are forța de a cuceri orice ascultător. Francisco Moreira este un adevărat maestru.

– Frumusețea muzicii fado are forța de a cuceri orice ascultător. Francisco Moreira este un adevărat maestru. (cât se poate de) goală pușcă – Un spectacol multimedia despre corpul femeiesc, avort și limitele sistemului reproductiv.



gen.snowflake – Spectacolul este un colaj de scene care ilustrează tematici actuale: body shaming, anxietate, dependența financiară de părinți, identitate online

– Spectacolul este un colaj de scene care ilustrează tematici actuale: body shaming, anxietate, dependența financiară de părinți, identitate online Fantezie pe picioroange - O paradă sclipitoare și feerică!

- O paradă sclipitoare și feerică! Omul-Spectacol – O parodie ingenioasă a lumii circului care ne invită să râdem, dar și să reflectăm asupra societății noastre

– O parodie ingenioasă a lumii circului care ne invită să râdem, dar și să reflectăm asupra societății noastre Jump Cut – Doi artiști ne vor încânta negreșit cu jocul lor la trambulina-canapea, atârnând de felinarul uriaș și plimbându-se cu trenulețul electric

Hedwig and the Angry Inch – Premiu la Gala Premiilor UNITER, 2024, secțiunea cel mai bun actor în rol principal – Tudor Cucu-Dumitrescu

De: John Cameron Mitchell

Regia: Răzvan Mazilu

România

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, ora 17:00 si 22:00

Hedwig and the Angry Inch, spectacol-concert, strigăt disperat de iubire al ființei umane. Luminează umbrele, dă proscrișilor șansa demnității și, răsturnând convenția, ne provoacă să ne privim în oglindă: Hedwig suntem noi.” — Răzvan Mazilu „Spectacolul lui Răzvan Mazilu e un tribut adus umanităţii celui mai banal instinct dintre toate: nevoia de iubire. E o declaraţie de iubire continuă, venită dintr-o sensibilitate artistică autentică, dintr-un drag de oameni de preţ...” (Alina Epîngeac).

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 18 ani

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/hedwig-and-the-angry-inch-1

Unchiul Vanea – Un spectacol puternic care provoacă gânduri, care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite.

De: A. P. Cehov

Regia: Dumitru Acriș

Moldova

Filarmonica de Stat Sibiu. Ora 19:00

Unchiul Vanea oferă o critică subtilă a normelor societale și a așteptărilor vremii sale. Personajele, reprezentând diferite clase sociale, reflectă problemele mai ample ale disparității de clasă și provocările cu care se confruntă indivizii în navigarea așteptărilor societății. Este un spectacol puternic care provoacă gânduri, care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite. Observațiile atente ale lui Cehov asupra naturii umane, portretizarea sa realistă a vieții și capacitatea sa de a infuza tragicul cu umor fac din „Unchiul Vania” o lucrare care continuă să capteze. „O critică subtilă a normelor societale și a așteptărilor vremii sale. Un spectacol puternic care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite.” (Stella Popa). UNITEM, 2024 - cel mai bun spectacol, cea mai bună regie

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani

Durata: 2h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/unchiul-vanea-3

Carpații ca niște pete pe pielea mea – O bunică, o fiică și o nepoată traversează granițele politice, geografice și lingvistice ale unei perioade care se întinde de-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea.

De: Thomas Perle

Regia: Mira Stadler

Austria

Teatrul GONG – Sala parter, ora 20:00

„Karpatenflecken” relatează biografiile a trei femei, din trei generații diferite, aflate în mijlocul unei panorame istorice care își are începutul într-o mică regiune din Munții Maramureșului. O bunică, o fiică și o nepoată traversează granițele politice, geografice și lingvistice ale unei perioade care se întinde de-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea. Thomas Perle zugrăvește astfel un tablou pragmatic al acelor vremuri, fapt susținut de dialogul în mai multe limbi, inclusiv într-un dialect care aproape s-a pierdut în negura timpului. „Karpatenflecken” i-a adus lui Thomas Perle prestigiosul premiu Retzhofer în 2019 și premiul Nestroy pentru cea mai bună piesă de teatru în 2023.

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/carpa-ii-ca-ni-te-pete-pe-pielea-mea

Fado cu Francisco Moreira – Frumusețea muzicii fado are forța de a cuceri orice ascultător. Francisco Moreira este un adevărat maestru

Francisco Moreira

Portugalia

Biserica Ursulinelor, ora 16:00

Francisco Moreira este un nume răsunător printre artiștii fado din noua generație. Posesorul unei voci mlădioase și fermecătoare, acesta a cucerit generații întregi cu autenticitatea și interpretarea sa desăvârșită. Moreira a pornit pe calea muzicii încă din copilărie. El s-a bucurat de nenumărate realizări și momente remarcabile în carieră, având deja în palmares Grande Prémio do Fado 2013, iar munca sa a primit recunoaștere națională, ceea ce i-a adus șansa de a interpreta alături de cântăreți fado, cum ar fi Carminho și Hélder Moutinho. 2023 marchează lansarea celui mai recent album al său, „Lugar”, și debutul în calitate de compozitor.

Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 40 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/fado-cu-francisco-moreira

(cât se poate de) goală pușcă – Un spectacol multimedia despre corpul femeiesc, avort și limitele sistemului reproductiv.

Larisa Faber

Luxemburg

Teatrul GONG – Sala etaj, ora 22:00

În ziua în care împlinește 30 de ani, femeia începe să îl audă. Începe și ginecologul ei să îl audă. Încep și prietenii ei să îl audă. E tic-tacul ceasului biologic. Pe măsură ce trec anii și presiunea crește, femeia încearcă să își clarifice problema maternității și să decidă soarta ovulelor îmbătrânite. Combinând tehnici uluitoare de video proiecție, un stil narativ de un comic spumos, costume fantastice și un acompaniament live de instrumente ginecologice, „stark bollock naked” este un spectacol multimedia despre corpul femeiesc, avort și limitele sistemului reproductiv. Adio, ovare! "Faber spune o poveste foarte personală cu o viteză fulgerătoare și cu o onestitate incredibilă. Umorul este dur și rapid, inteligent, dar cu un mesaj simplu despre presiunile de a te conforma unei anumite identități feminine." (Sarita Rao)

Luxembourg Theatre Awards 2023 – cel mai bun spectacol

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 18 ani

Durata: 50 min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/-c-t-se-poate-de--goal--pu-c-

gen.snowflake – Spectacolul este un colaj de scene care ilustrează tematici actuale: body shaming, anxietate, dependența financiară de părinți, identitate online

De: Vlad Sălbatecu

Regia: Mihai Gligan

România

„gen. snowflake” este un spectacol de teatru care pornește de la poveștile echipei, folosind o metodă de lucru dezvoltată în cadrul rezidenței în Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a studenților masteranzi ai Facultății de Teatru a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, sub îndrumarea regizorului Bobi Pricop. Spectacolul este un colaj de scene care ilustrează tematici actuale: body shaming, anxietate, dependența financiară de părinți, identitate online sau inadaptarea socială. Pornind de la experiențele actorilor, spectacolul are valențe autobiografice și autoreferențiale, într-o estetică a simplității și a onestității.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani

Durata: 1h 30min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/gen-snowflake-1

O fantezie pe picioroange – O paradă sclipitoare și feerică!

Regia: Brice Butane

Franța

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 17:00

O paradă sclipitoare și feerică! Lumea este înconjurată de magie. Acesta este mesajul pe care vor să ni-l transmită echipajul navei hibride Phare Away, simbol al eforturilor neobosite ale acestor personaje de vis.

Alături de un căpitan neînfricat la cârma vasului, acestea vor să aducă oamenii împreună cu puterea creativității, a artei, a muzicii și a spectacolului.

Durata: 50 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/o-fantezie-pe-picioroange

Omul-Spectacol – O parodie ingenioasă a lumii circului care ne invită să râdem, dar și să reflectăm asupra societății noastre

Regia: Sebastian Guz

Argentina, Spania, Franța

Piața Habermann, ora 19:00 si 21:10

„Omul-Spectacol” este un spectacol distractiv, incitant și terapeutic care nu duce lipsă de imaginație. O parodie ingenioasă a lumii circului care ne invită să râdem, dar și să reflectăm asupra societății noastre. Un cabaret al absurdului și al burlescului plin de personaje trăsnite, în care publicul este atât protagonist, cât și complice la acțiune. „Omul-Spectacol” răspândește emoție și voie bună prin magia râsului. Creat, regizat și interpretat de: Sebastián Guz, clovn cu renume internațional, cu o prezență la festivaluri din întreaga lume care se întinde de-a lungul a 30 de ani.

Durata: 50 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/omul-spectacol

Jump Cut – Doi artiști ne vor încânta negreșit cu jocul lor la trambulina-canapea, atârnând de felinarul uriaș și plimbându-se cu trenulețul electric

Regia: Raphaël Hérault & Summer Hubbard

SUA, Franța, Belgia

Piața Habermann, ora 20:00 si 22:10

Inspirați de spectacolul original de 45 de minute care a avut premiera în 2021, Summer și Raphael prezintă „Echilibru în doi” dintr-o altă perspectivă în acest spectacol dinamic de 25 de minute. Combinând o scenografie inedită cu acrobații și coregrafie, cei doi artiști ne vor încânta negreșit cu jocul lor la trambulina-canapea, atârnând de felinarul uriaș și plimbându-se cu trenulețul electric. Lansat oficial în 2023, „Echilibru în doi” este un spectacol pentru toată lumea, indiferent de vârstă, limbă și imaginație, și poate fi savurat din orice unghi.

Durata: 25 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/jump-cut

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

