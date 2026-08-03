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Jurnalul Cultură Teatru „Nopți de vară, sus, pe teatru”. Se redeschide Amfiteatru TNB!

„Nopți de vară, sus, pe teatru”. Se redeschide Amfiteatru TNB!

de Magdalena Popa Buluc Publicat la 03 Aug 2026 19:45 Modificat la 03 Aug 2026 19:45
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„Nopți de vară, sus, pe teatru”. Se redeschide Amfiteatru TNB!
„Nopți de vară, sus, pe teatru” la Amfiteatrul în aer liber este un program propus de Asociația Teatrului Național „I.L. Caragiale” București

Amfiteatrul în aer liber al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București se redeschide pe 4 august 2026, aducând o nouă stagiune estivală, într-un spațiu unic în România, la 24 de metri deasupra Pieței Universității. Concerte electrizante și spectacole de teatru variate conturează Programul Nopți de vară, sus, pe teatru, în răcoarea orelor târzii de august.

Programul de anul acesta reunește artiști care și-au dorit să se reîntoarcă la farmecul serilor petrecute sub cerul liber – de la Mădălina Pavăl Orchestra, la Ada Milea, Luiza Zan sau Oana Pellea și Lari Giorgescu în Micul prinț – dar și nume care vor păși pentru prima dată pe scena Amfiteatrului. Publicul se va bucura de întâlnirea cu artiști bine-cunoscuți – trupa Taxi, Mihail – și va descoperi propuneri neconvenționale, cum este adaptarea modernă și incitantă a tragediei shakespeariene în Othello Hip Hop, sau îndrăgitul spectacol (D)efectul Placebo, care revine într-o formulă nouă în spațiul pe care l-a inaugurat în 2019.

Programul Amfiteatrului TNB poate fi accesat pe tnb.ro și pe bilet.ro. Biletele pot fi achiziționate exclusiv online, iar din 24 august se pot achiziționa și de la Casa de bilete a TNB.

„Nopți de vară, sus, pe teatru” la Amfiteatrul în aer liber este un program propus de Asociația Teatrului Național „I.L. Caragiale” București și este susținut de PPC România.

 

Programul lunii august

Concert Madalina Pavăl Orchestra – 4 august, ora 21.00 

Concert Mihail – 11 august, ora 21.00 

Chirița`n 2 (+1) – Concert Ada Milea & Bobo Burlăcianu – 16 august, ora 20.30 

Concert TAXI – 22 august, ora 20.30 

Othello HIP HOP – 25 august, ora 20.30 

(D)efectul Placebo – 26 august, ora 20.30 

Concert Luiza Zan & Muse Quartet – 27 august, ora 20.30 

Micul Prinț – 29, 30 august, ora 20.30

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Subiecte în articol: Amfiteatru TNB Ada Milea Oana Pellea
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