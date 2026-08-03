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Jurnalul Ştiri Externe Tensiuni la nivel înalt: Donald Trump analizează noi lovituri militare asupra Iranului

Tensiuni la nivel înalt: Donald Trump analizează noi lovituri militare asupra Iranului

de Redacția Jurnalul Publicat la 03 Aug 2026 20:00 Modificat la 03 Aug 2026 20:00
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Tensiuni la nivel înalt: Donald Trump analizează noi lovituri militare asupra Iranului
Hepta/Trump evaluează opțiuni pentru noi atacuri asupra Iranului

Secretarul de presă Karoline Leavitt a exprimat din nou frustrarea administrației americane, acuzând Teheranul că a semnat luna trecută un memorandum de înțelegere cu SUA privind un armistițiu, dar apoi „l-a încălcat rapid, a tras asupra navelor comerciale și a ucis soldați americani”.

„Președintele Trump nu va sta deoparte și nu va permite ca acest comportament terorist să se întâmple”, a adăugat Leavitt în declarația sa de vineri seară, relatează AP.

„Iranul va continua să plătească până când va veni la masa negocierilor într-un mod pe care președintele Trump îl consideră semnificativ”, a mai declarat secretarul de presă.

Leavitt a emis noul avertisment după ce Trump le-a spus reporterilor că „vrem doar să câștigăm” în Iran și a semnalat că se așteaptă ca acțiunile militare americane să continue o perioadă.

„Îi vom lovi foarte tare”, a spus Trump într-un schimb de replici cu reporterii în timpul unei întâlniri cu membrii cabinetului său. „Știți, la un moment dat vor spune: «Pur și simplu nu mai putem suporta»”.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: trump atacuri iran
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