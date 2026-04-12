Premiera „Drama Nights 1&2” la Teatrul German de Stat Timișoara – patru spectacole, patru perspective asupra lumii contemporane

Premiera va avea loc pe 30 aprilie 2026, la viitoarea Sala Atelier a Teatrului German de Stat Timișoara (Str. Cuvin, nr.2), marcând o nouă etapă în explorarea dramaturgiei contemporane și a formelor teatrale inovatoare. Ulterior, cele patru spectacole vor fi împărțite în două, „Drama Night 1” și „Drama Night 2”, care vor avea fi prezentate publicului în următoarele două seri, în 1 mai, respectiv 2 mai.

Gândit ca un laborator scenic al formelor și temelor actuale, „Drama Nights 1&2” aduce în prim-plan patru texte și universuri teatrale diferite, unite prin preocuparea comună pentru tensiunile politice, sociale și intime ale prezentului. Drama Nights 1&2 au fost create într-un mod democratic, colectiv, iar selecția textelor a fost realizată de către actori și actrițe.

„LAIOS” (regia: Alexandru Mihăescu)

Inspirat din mitologia greacă, spectacolul explorează figura regelui Laios într-o cheie contemporană, punând în discuție relația dintre putere, destin și responsabilitate. Într-o Tebă marcată de instabilitate, alegerea unui conducător devine punctul de plecare pentru o reflecție asupra abuzului, tradiției și fragilității umane.

„LIEBE / IUBIRE” (regia: Irisz Kovacs)

O poveste aparent banală de cuplu, care devine treptat neliniștitoare, urmărind relația dintre Olivia și Popeye, doi expați în Germania. Spectacolul investighează alienarea, diferențele culturale și dezechilibrele subtile din relațiile contemporane, într-o atmosferă ce alunecă spre mister și tensiune.

„DOSENFLEISCH / CARNE DE CONSERVĂ” (regia: Clemens Bechtel)

O dramă cu accente de thriller, plasată într-o benzinărie de pe marginea autostrăzii, unde realitatea începe să se fisureze. Textul lui Ferdinand Schmalz propune o investigație neconvențională asupra izolării, infrastructurii moderne și relațiilor impersonale într-o lume accelerată.

„DIE POLITIKER / POLITICIENII” (regie colectivă)

Un text hibrid, la granița dintre poezie și teatru, care deconstruiește discursul politic prin repetiție și absurd. Spectacolul propune o reflecție ludică și critică asupra limbajului, ideologiei și rolului individului în societate.

„GERMAN SONG NIGHT” – componenta muzicală

Proiectul este completat de „German Song Night”, un moment muzical live susținut de Dana Borteanu și Roxana Ardeleanu, care aduce în prim-plan repertoriul german într-o formulă intimă și expresivă. Inserat în structura serilor, acest concert creează un contrapunct sensibil față de tensiunile dramatice ale spectacolelor și contribuie la coerența artistică a întregului demers.

„Drama Nights 1&2” compune un mozaic teatral ce oscilează între tragic, absurd, poetic și experimental, propunând publicului o experiență imersivă și provocatoare. Proiectul abordează teme precum conflictul dintre libertatea individuală și responsabilitatea colectivă, alienarea contemporană și tensiunile dintre progres și conservatorism.

Prin „Drama Nights 1&2”, TGST continuă să susțină creația contemporană și dialogul artistic internațional, oferind publicului din Timișoara acces la unele dintre cele mai relevante voci ale teatrului european actual.

Distribuția: Yannick Becker, Ioana Iacob, Marc Illich, Ida Jarcsek-Gaza, Alexandru Mihăescu, Simona Vintilă, Radu Vulpe, Isa Berger, Enikő Blénessy, Daniel Ghidel, Aida Olaru, Alma Diaconu/Silvia Török Tatiana Sessler-Toami, Olga Török, Franz Kattesch, Richard Hladik, Isolde Cobeț, Boris Gaza, Rareș Hontzu, Bülent Özdil, Daniela Török, Oana Vidoni, Harald Weisz, Dana Borteanu, Roxana Ardeleanu.

Conceptul și coordonarea proiectului aparțin lui Irisz Kovacs și Clemens Bechtel, scenografia este realizată de Ioana Popescu, coregrafia de Victoria Medvedeva, dramaturgia de Mira Țâra, pregătirea muzicală de Roxana Ardeleanu, iar machiajul de Bojița Ilici.

