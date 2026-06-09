Premiera națională „Cantafabule” a scris istorie pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

În serile de 5 și 6 iunie 2026, scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” a găzduit un eveniment care va rămâne în memoria publicului și în istoria culturală recentă a României. Premiera națională a concertului rock-simfonic „Cantafabule” a adus împreună muzica, emoția și excelența artistică într-un spectacol de o amploare rar întâlnită, primit cu entuziasm și ovații de către spectatori.

La 50 de ani de la lansarea albumului care a redefinit muzica rock românească și care continuă să fie considerat una dintre cele mai valoroase creații muzicale din patrimoniul cultural național, „Cantafabule” a renăscut într-o formulă artistică impresionantă, alături de orchestra, corul și soliștii Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Sub semnătura lui Josef Kappl, compozitor și coautor al albumului original, această producție excepțională a oferit publicului oportunitatea de a redescoperi o capodoperă într-o nouă dimensiune artistică. Fuziunea dintre forța muzicii rock și monumentalitatea sonorităților simfonice a dezvăluit întreaga profunzime a unei opere care a traversat generații și a rămas relevantă după o jumătate de secol.

Ceea ce s-a întâmplat pe scenă în aceste două seri a depășit granițele unui concert. A fost o întâlnire între trecut și viitor, între memorie și creație, între legenda unei opere muzicale și o nouă generație de spectatori care au descoperit sau redescoperit universul fascinant al „Cantafabule”.

Aplauzele care au urmat aproape fiecărei piese, emoția vizibilă din sală și reacțiile publicului au confirmat succesul extraordinar al acestei premiere.

Ecoul publicului: emoția care nu poate fi pusă în cuvinte

Poate cea mai puternică măsură a impactului artistic al celor două reprezentații a fost reacția spectatorilor. Sute de mesaje primite după spectacol au descris o experiență profundă, copleșitoare și memorabilă.

„Am crescut cu muzica lor. Pot spune că mare parte dintre melodii mi-au fost cântece de leagăn. Ce se întâmplă pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical «Ion Dacian» este de domeniul fantasticului. La distanță de 50 de ani, acest album a renăscut. Nu am văzut niciodată un concert la care să se aplaude atât de frenetic și atât de mult după aproape fiecare cântec. O sală întreagă trăia muzica la unison cu cei de pe scenă!”

„Sunt multe emoții trezite în mine, care m-au luat pe sus și m-au lăsat fără aer, și îmi este foarte greu să găsesc cuvintele.”

„Mulțumesc Ioji Kappl & Co! Mulțumiri colectivului Teatrului! A fost o seară de vis.”

„Am venit cu așteptări mari și am plecat cu sufletul plin. Nu am asistat la un concert, ci la un moment de istorie culturală.”

„Această nouă versiune este magică, totul a fost înălțător, emoționant, copleșitor. Nu există ceva mai frumos, am rămas fără cuvinte. De asemenea, felicitări tuturor celor implicați! Abia aștept să revin!”

„Am redescoperit Cantafabule într-o lumină nouă. Parcă am ascultat albumul pentru prima dată.”

„Extraordinar! O producție care merită să fie văzută pe cele mai importante scene ale lumii.”

„Rareori o sală întreagă respiră în același ritm cu artiștii. În aceste două seri, asta s-a întâmplat.”

„Am plâns, am zâmbit și am aplaudat până m-au durut palmele. Acest spectacol trebuie să continue.”

Aceste mărturii confirmă faptul că publicul nu a fost doar spectator, ci parte dintr-o experiență colectivă rară, în care muzica, emoția și memoria s-au întâlnit pentru a crea un moment cu adevărat istoric.

Pentru a completa experiența artistică, după fiecare reprezentație au avut loc sesiuni de întrebări și răspunsuri și întâlniri cu publicul, oferind spectatorilor posibilitatea de a dialoga direct cu artiștii și de a descoperi poveștile din spatele unuia dintre cele mai importante proiecte muzicale prezentate în ultimii ani pe o scenă din România.

Un nou început pentru Cantafabule

Succesul extraordinar al premierei naționale reprezintă însă mai mult decât celebrarea unei capodopere. El marchează începutul unei noi etape.

Reacția publicului, impactul artistic al producției și potențialul extraordinar al acestui univers muzical deschid drumul către dezvoltarea unui proiect și mai amplu: musicalul „Cantafabule”, o producție specială aflată în pregătire, care își propune să transforme această operă emblematică într-o experiență scenică de referință pentru cultura română contemporană.

După două seri în care emoția a depășit cuvintele, iar muzica a unit generații întregi, un lucru devine evident: Cantafabule nu mai este doar un album sau un concert, Cantafabule devine un fenomen artistic.