Alertǎ în Orientul Mijlociu! Iranul lovește Kuweitul și amenință cu „flăcările războiului”

Incidentul marchează o extindere a confruntării din regiune și ridică temeri privind implicarea directă a unor noi state din Golf în conflict.

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Kuweitul: dronele au fost interceptate înainte să lovească țintele

Potrivit unui comunicat al armatei kuweitiene, sistemele de apărare antiaeriană au detectat mai multe drone ostile care au intrat în spațiul aerian al țării.

Militarii afirmă că toate aparatele au fost distruse înainte de a-și atinge țintele și că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Autoritățile au precizat că dronele vizau infrastructuri strategice, fără a oferi detalii suplimentare despre natura acestora.

Iranul avertizează că regiunea riscă un război extins

La scurt timp după incident, comandantul Statului Major al forțelor armate iraniene a lansat un avertisment dur la adresa Statelor Unite și a statelor din regiune.

Oficialul iranian a susținut că acțiunile Washingtonului împotriva Iranului împing Orientul Mijlociu spre un conflict de amploare și a avertizat țările din Golf să nu se implice, în caz contrar riscând să fie „consumate de flăcările războiului”.

Mesajul este interpretat de analiști ca o încercare de descurajare a statelor care cooperează militar cu SUA.

Iranul se pregătește pentru un conflict de durată

În paralel, vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a declarat că autoritățile pregătesc rezerve pentru următorii doi ani, fără să precizeze despre ce tip de stocuri este vorba.

El a afirmat că guvernul ia în calcul inclusiv cele mai pesimiste scenarii și încearcă să asigure stabilitatea internă în eventualitatea prelungirii conflictului.

Declarația alimentează speculațiile că Teheranul se pregătește pentru o confruntare de lungă durată, cu implicații economice și militare majore.

Riscul extinderii conflictului în întregul Golf Persic

Atacul asupra Kuweitului vine într-un moment în care situația de securitate din Orientul Mijlociu este extrem de volatilă.

În aceeași zi:

* Israelul a continuat atacurile în Fâșia Gaza, anunțând distrugerea mai multor depozite de armament atribuite Hamas;

* lovituri aeriene israeliene au fost raportate și în sudul Libanului, într-o zonă unde tensiunile rămân ridicate în pofida acordului de încetare a focului.

Implicarea directă a Kuweitului, chiar și ca țintă a unor atacuri cu drone, amplifică îngrijorările privind extinderea conflictului către statele din Golf, o regiune esențială pentru piața mondială a petrolului și pentru transportul maritim internațional.

Analiștii avertizează că orice escaladare militară în această zonă ar putea avea efecte rapide asupra securității regionale, prețurilor la energie și comerțului global.

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