Massive Attack, interzisă în Singapore

Autoritățile din Singapore au interzis definitiv celor doi membri actuali ai trupei britanice Massive Attack accesul în orașul-stat, după ce aceștia au afișat un steag palestinian pe scenă, la finalul unui concert susținut miercuri, 29 iulie. Poliția a anunțat decizia vineri seară, în urma unei anchete derulate împreună cu Autoritatea pentru Dezvoltarea Media și Comunicații (IMDA), regulatorul mass-media și al evenimentelor publice din țară.

Ce s-a întâmplat pe scenă

Robert Del Naja (cunoscut drept 3D) și Grant Marshall (Daddy G), cei doi membri actuali ai grupului, au ridicat un steag al Palestinei la finalul spectacolului susținut pe scena Star Theatre din Singapore, în aplauzele prelungite ale publicului. Potrivit martorilor citați de postul CNA, membrii trupei au strigat și "Palestina liberă", iar o parte semnificativă a spectatorilor s-a alăturat scandării. Formația ar fi anunțat, de asemenea, publicul că a fost nevoită să elimine o piesă din playlist pentru a respecta "legile locale", fără să precizeze despre care melodie era vorba sau dacă acest lucru avea legătură cu ancheta ulterioară.

Ce lege au încălcat

Singapore interzice afișarea publică a oricărui steag sau emblemă națională străină fără permis sau exceptare specială — regulă aplicată strict, indiferent de context, ca parte a politicii orașului-stat de menținere a armoniei sociale între comunitățile sale etnice și religioase diverse. Încălcarea acestei prevederi se pedepsește cu o amendă de până la 500 de dolari singaporezi (aproximativ 390 de dolari americani), cu închisoare de până la șase luni, sau cu ambele sancțiuni cumulate.

Consecințele pentru trupă

Poliția și IMDA au precizat, într-un comunicat comun, că cei doi muzicieni au primit avertismente severe pentru infracțiuni conform Legii privind Emblemele Naționale Străine (Controlul Afișării) și Legii Ordinii Publice, fiind acuzați explicit de "sprijin pentru o cauză politică și desfășurarea unui steag străin". IMDA a adăugat că nu va aproba cereri viitoare pentru ca trupa să mai concerteze în Singapore. Autoritățile investighează totodată o posibilă încălcare a condițiilor de licențiere a evenimentului, urmând să ia "măsurile necesare" după finalizarea anchetei.

Activismul pro-palestinian al trupei

Massive Attack, formată la Bristol în 1988 și considerată una dintre trupele pionier ale genului trip-hop, are un istoric consistent de poziții politice ferme, inclusiv critici dure la adresa acțiunilor militare ale Israelului în Gaza, pe care membrii trupei le-au numit, în declarații publice, "genocid". În 2025, formația a contribuit la înființarea unei alianțe de muzicieni și artiști care se exprimă public împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. În aprilie 2026, solistul Robert Del Naja s-a numărat printre peste 200 de persoane arestate la o demonstrație din Londra în sprijinul grupului "Palestine Action", interzis ulterior de autoritățile britanice. Formația irlandeză Kneecap, cunoscută pentru poziții similare și subiect al unei controverse asemănătoare la festivalul Coachella din 2025, a reacționat la decizia din Singapore printr-un mesaj pe rețelele sociale, acuzând o "cenzură organizată" împotriva artiștilor care se exprimă pe acest subiect.

Concertul din Singapore a fost singura reprezentație programată acolo în cadrul turneului actual. Formația urmează să susțină, sâmbătă, 1 august, un concert la Seul, în Coreea de Sud — următorul lor spectacol în Asia.