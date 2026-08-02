Karma lovește 4 zodii până pe 10 decembrie 2026. Dacă au făcut rău altora, acum plătesc

Pentru unii, perioada poate aduce recompense după luni sau chiar ani de efort, iar pentru alții poate însemna momentul în care vor suporta consecințele propriilor decizii.

Astrologii spun că Saturn retrograd nu pedepsește la întâmplare, ci scoate la suprafață efectele faptelor din trecut. Dacă ai acționat corect, ai șanse să culegi roadele muncii tale. Dacă ai rănit oameni sau ai evitat să-ți asumi responsabilitatea, această perioadă poate veni cu lecții dificile.

Rac

Pentru nativii din Rac, următoarele luni sunt despre bilanț.

Saturn retrograd îi obligă să privească sincer în urmă și să vadă dacă au evoluat cu adevărat. Cei care au muncit pentru a deveni oameni mai buni, au reparat relații sau au făcut alegeri responsabile pot avea parte de recompense importante.

În schimb, dacă au amânat schimbările necesare sau au repetat aceleași greșeli, viața le poate pune în față situații care îi obligă să își asume consecințele.

Perioada până la 10 decembrie este una de maturizare și de învățare.

Balanță

Balanțele vor fi nevoite să analizeze felul în care și-au influențat relațiile cu ceilalți.

Deși sunt cunoscute pentru dorința de a evita conflictele și de a-i mulțumi pe toți, Saturn retrograd le cere să fie autentice și să își asume propriile decizii.

Nu mai este momentul pentru scuze sau pentru a da vina pe circumstanțe.

Până în decembrie, multe Balanțe vor înțelege că adevăratul echilibru vine din sinceritate și responsabilitate, nu doar din încercarea de a păstra liniștea cu orice preț.

Berbec

Pentru Berbeci, influența lui Saturn este una dintre cele mai puternice, deoarece planeta se află retrogradă chiar în semnul lor.

Dacă în ultimele luni au muncit din greu, în special în carieră, acum pot apărea rezultatele: promovări, recunoaștere profesională, proiecte importante sau chiar creșteri salariale.

În schimb, cei care au tratat cu superficialitate responsabilitățile sau au făcut alegeri neinspirate pot descoperi că succesul întârzie.

Saturn îi învață că răbdarea și disciplina sunt cheia progresului.

Capricorn

Pentru Capricorni, Saturn este planeta guvernatoare, iar influența acestei retrogradări se simte mai intens decât pentru multe alte zodii.

Astrologii spun că lecțiile karmice vor avea legătură mai ales cu familia și viața personală.

Probleme vechi, poate chiar din copilărie, pot reveni în atenție pentru a fi rezolvate definitiv.

Capricornii care au făcut eforturi să își îmbunătățească relațiile și să repare greșelile trecutului pot avea parte de liniște și echilibru.

În schimb, conflictele ignorate sau rănile lăsate nerezolvate pot reveni în prim-plan până la sfârșitul perioadei.

Ce înseamnă Saturn retrograd

În astrologie, Saturn este considerat planeta disciplinei, responsabilității și a lecțiilor de viață.

Perioadele de retrogradare sunt asociate cu introspecția și reevaluarea deciziilor din trecut. Astrologii consideră că, până pe 10 decembrie 2026, multe persoane vor vedea mai clar efectele propriilor acțiuni, fie că acestea aduc recompense, fie că aduc lecții importante.

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