„Take, Ianke și Cadâr, „Fierarii” și „Măscăriciul”, la final de iulie în București

„Take, Ianke și Cadâr”

· 27 iulie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

Textul este o comedie savuroasă în trei acte, scris în 1932 şi pus în scenă în acelaşi an. La peste şase decenii de la montarea inițială, Horaţiu Mălăele readuce pe scenă cele trei tipologii umane, întrupându-l pe evreul Ianke şi distribuindu-i în rolurile turcului Cadâr şi românului Take pe Răzvan Vasilescu şi pe Mihai Constantin.

„Fierarii”

· 30 iulie, ora 20:00 - București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

„Fierarii” de Milos Nikolic, în regia lui Horațiu Mălăele, aduce în fața publicului o comedie acidă despre identitate, naționalism și urmările absurde ale războiului. Cu un umor fin și situații limită, spectacolul urmărește povestea a trei fierari, românul Grigorie, ungurul Peter și rusul Ivan, care descoperă că fiii lor nu sunt tocmai ai lor, într-o înlănțuire de revelații genetice cu subtext ironic. Din distribuție fac parte Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, George Mihăiță și Valentin Teodosiu, iar scenografia poartă semnătura Mariei Miu.

„Măscăriciul”

· 31 iulie, ora 20:00 - București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

„Măscăriciul”, în regia și interpretarea lui Horațiu Mălăele, este un spectacol cutremurător și tandru deopotrivă, o confesiune scenică despre destinul actorului, aflat mereu între geniu și cabotinism. Inspirat de Cehov, spectacolul îl are în prim-plan pe Vasili Svetlovidov (Horațiu Mălăele), un actor aflat la apusul carierei, și pe sufleorul său devotat, Nikita Ivanici (Niculae Urs). Între monologuri celebre, scene burlești și momente de melancolie profundă, „Măscăriciul” devine o meditație poetică despre teatru, viață și fragilitatea artistului, livrată cu rafinament și o emoție care rămâne cu tine mult după aplauze.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.