x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Teatru Teatrul Ion Creangă vă așteaptă de 1 iunie în Ținutul Distracției!

Teatrul Ion Creangă vă așteaptă de 1 iunie în Ținutul Distracției!

de Magdalena Popa Buluc    |    17 Mai 2026   •   21:00
Teatrul Ion Creangă vă așteaptă de 1 iunie în Ținutul Distracției!
Momente interactive: pentru că în Ținutul Distracției, fiecare copil este personajul principal.

Se aude un ecou de râsete și pași grăbiți... vine 1 Iunie! La Teatrul Ion Creangă, am transformat totul într-un adevărat Ținut al Distracției, unde imaginația nu are limite și fiecare colț ascunde o surpriză. Vă invităm să lăsați grijile la intrare și să pășiți alături de noi într-o zi dedicată exclusiv magiei copilăriei. Am pregătit un program special, creat să aducă sclipire în ochii celor mici și nostalgie în inimile celor mari.

Vă așteptăm cu: 

Spectacole de neuitat: eroi legendari și personaje îndrăgite urcă pe scenă pentru a ne învăța despre curaj și prietenie.

Ateliere creative: mânuțele dibace vor da formă celor mai interesante idei.

Momente interactive: pentru că în Ținutul Distracției, fiecare copil este personajul principal.

Nu uitați să aduceți cu voi cel mai important accesoriu... cheful de joacă! Ne vedem pe scenă și în afara ei. 

 

PROGRAM:

Ora 11:00 @ Sala Mare

Ora 13:00 @ Sala Mare – foaier

Ora 16:00 @ Sala Mare – foaier

Ora 18:00 @ Sala Mare 

Interval 11:00 – 19:00 @ Sala Mare – exterior

  • Colorează lumea lui Peter Pan! (3+)

(participarea la această activitate este gratuită)

 

Biletele pentru activitățile din cadrul evenimentului sunt disponibile pe Entertix.

Mai multe informații despre eveniment aflați pe www.teatrulioncreanga.ro și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Teatrul Ion Creanga
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri