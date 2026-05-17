Cupa Mondială, 2026: FIFA se declară optimistă privind prezența Iranului în SUA

''Am avut o întâlnire excelentă şi constructivă cu Federaţia Iraniană de Fotbal. Cred că lucrăm îndeaproape împreună, şi aşteptăm cu nerăbdare să-i primim la Cupa Mondială FIFA 2026'', a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstroem, într-un comunicat publicat pe site-ul organizaţiei.

Reuniunea, care a avut loc sâmbătă la Istanbul, a abordat ''anumite aspecte operaţionale'', conform comunicatului.

''Sunt foarte încântat că am putut avea un schimb atât de pozitiv; atât Federaţia Iraniană de Fotbal, cât şi FIFA sunt foarte mulţumite de întâlnire şi încântate să primească Echipa Melli în SUA, Canada şi Mexic'', a adăugat Grafstroem.



Selecţionata de fotbal a Iranului urmează să călătorească în Turcia în următoarele zile pentru un cantonament, înainte de a se îndrepta spre Statele Unite, unde va juca meciurile din faza grupelor împotriva Noii Zeelande, Belgiei şi Egiptului la Los Angeles şi Seattle, începând cu 16 iunie.

SUA limitează delagația echipei Iranului

În pofida conflictului armat cu Statele Unite, participarea Iranului la Cupa Mondială rămâne neschimbată, deşi intrarea delegaţiilor şi a personalului echipelor continuă să fie supusă politicilor de imigraţie ale ţărilor gazdă.



Secretarul de stat american Marco Rubio a indicat recent că nu va exista nicio problemă în autorizarea intrării jucătorilor, dar că personalul tehnic al federaţiei, despre care Washingtonul susţine că menţine legături cu Garda Revoluţionară Iraniană, nu va fi permis în ţară.

Condițiile Federației de Fotbal a Iranului

Duminica trecută, federaţia iraniană a declarat că va participa la Cupa Mondială dacă sunt îndeplinite 10 condiţii, inclusiv garanţiile că vor obţine vize, securitatea iar steagul şi imnul lor vor fi respectate, având în vedere posibilele demonstraţii ale disidenţilor care locuiesc în Statele Unite.